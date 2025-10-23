Entretenimiento

¿Se despide Hawkeye? Jeremy Renner habló sobre el destino de su personaje en el universo Marvel

El actor habló sobre el futuro de Barton en la próxima entrega de Avengers y despejó dudas sobre un posible retiro de uno de los arqueros más emblemáticos de los cómics, según detalló en una entrevista con ComicBook

Por Fausto Urriste

Jeremy Renner afirmó que Hawkeye seguirá en acción hasta su muerte en el MCU

La incertidumbre sobre la permanencia de Hawkeye en la franquicia aumenta mientras se acerca el estreno de Avengers: Doomsday. La posibilidad de que el arquero se retire por tercera vez antes de la próxima gran reunión de superhéroes ha generado especulación entre los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

En una entrevista exclusiva con ComicBook, Jeremy Renner abordó el futuro de Clint Barton, su personaje más emblemático, y disipó dudas sobre si el arquero colgará el arco definitivamente antes de la nueva entrega de los Vengadores.

La conversación se realizó durante la promoción de la cuarta temporada de El jefe de Kingstown, que llegará a las pantallas el 26 de octubre de 2025. Renner ofreció una respuesta categórica sobre el destino de Hawkeye en el MCU.

Renner y la verdadera dificultad del retiro para Hawkeye

Renner descartó un retiro definitivo de Hawkeye y destaca su lealtad familiar

Consultado por ComicBook sobre el estado actual de Hawkeye y la posibilidad de un nuevo retiro, Renner fue claro: “Creo que empezó retirado… pero siempre lo sacan del retiro, ya sabes. Creo que es un hombre de familia; siempre sabes dónde está su lealtad, y siempre ha salido del retiro. Hasta que lo maten, siempre seguirá trabajando”.

Con esta afirmación, el actor dejó claro que Hawkeye nunca abandona el deber por decisión propia.

El historial de retiros de Hawkeye dentro del MCU es extenso. El personaje se encontraba retirado al inicio de su serie para Disney+, pero su pasado como Ronin lo obligó a volver a la acción.

El historial de retiros de Hawkeye en el Universo Cinematográfico de Marvel es extenso (REUTERS/Carlos Osorio)

Antes de esto, Barton había intentado una vida apartada del combate antes de los eventos de Avengers: era de Ultrón, y durante Avengers: Infinity War estuvo bajo arresto domiciliario tras los sucesos de Captain America: Civil War.

Pese a estos intentos por dejar atrás su vida como héroe, la narrativa lo ha ubicado de nuevo en el centro del conflicto, consolidando la idea de que el retiro para Hawkeye es, como mucho, un acto efímero.

Reflexión sobre el destino de los héroes en el MCU

Durante la entrevista, Renner también reflexionó sobre la naturaleza de los héroes en el MCU y la dificultad de una jubilación definitiva. Comparó la situación de Hawkeye con la de Wolverine y mencionó la visión de los directores respecto al final de los Vengadores.

Solo Chris Hemsworth está confirmado para Avengers: Doomsday, mientras persisten rumores sobre otros Vengadores (Marvel)

Citó a Joe Russo, codirector de Avengers: Endgame, quien durante la gira ‘We Love You 3000’ explicó: “Creo que, de alguna manera, Tony Stark siempre estuvo destinado a morir. Y… hay algo interesante en nuestra cultura. Mucha gente se molesta cuando digo algo así. Pero cuando eres un héroe, tu trabajo es morir. Ese es tu trabajo como héroe, sacrificarte por el bien común”.

“Eso es lo que intentamos enseñar en la película: o estás en esto por ti mismo, o lo estás por la comunidad. Y Tony estaba por la comunidad”, recordó Renner sobre la visión de los directores del MCU.

El misterio sobre el futuro de los Vengadores originales

En cuanto al futuro de los Vengadores originales en Avengers: Doomsday, la situación permanece incierta. Según ComicBook, hasta el momento solo Chris Hemsworth, quien interpreta a Thor, figura oficialmente en el elenco de la próxima entrega.

Las palabras de Renner refuerzan que Hawkeye solo dejaría de ser héroe enfrentando su desafío final (Foto cortesía)

Los rumores sobre la posible vuelta de Chris Evans (Capitán América) y Mark Ruffalo (Hulk) siguen circulando, pero no existen confirmaciones oficiales.

En este contexto, la posible participación de Renner se mantiene como uno de los temas más intrigantes para los fanáticos.

Mientras la puerta del retiro parece cerrarse una vez más para Hawkeye, las palabras de Renner, recogidas por ComicBook, refuerzan la idea de que el destino del arquero está ligado a la acción hasta el último momento. Barton solo dejaría de ser un héroe enfrentándose a su desafío final.

