Tim Curry y el duro proceso de enfrentar un derrame cerebral: “Tuve que aprender a hablar otra vez”

A los 79 años, Tim Curry reflexiona sobre su carrera y su proceso de recuperación en su libro Vagabond (FilmMagic)

El actor Tim Curry, a quien se recuerda como el excéntrico Dr. Frank-N-Furter en The Rocky Horror Picture Show, reveló nuevos detalles sobre el derrame cerebral que sufrió en 2012, una experiencia que —según confesó— lo tomó completamente por sorpresa.

En una entrevista reciente con Ben Mankiewicz, transmitida en CBS Sunday Morning, Curry contó que no sintió ningún síntoma previo y que fue un masajista quien notó algo fuera de lo común.

“Era muy extraño”, recordó. “Estaba recibiendo un masaje, y el hombre que me lo daba dijo: ‘Estoy preocupado por ti. Creo que deberíamos llamar a un médico’. Yo me sentía bien. No tenía síntomas de los que fuera consciente. No me dolía nada”.

El actor fue trasladado al hospital, donde los médicos confirmaron que había sufrido un derrame cerebral. En ese instante, Curry pensó en su padre, quien murió de un accidente cerebrovascular cuando él tenía apenas diez años.

Tim Curry reveló que no sintió ningún dolor antes del derrame cerebral que lo llevó de emergencia al hospital (YouTube: CBS Sunday Morning)

“Me asusté”, confesó. “Me acordé de mi papá y creí que estaba siguiendo sus pasos”.

¿Cómo fue la recuperación de Tim Curry?

Tras ser diagnosticado, Curry fue sometido a una cirugía cerebral y a un proceso de rehabilitación que duró meses. Uno de los desafíos más duros fue volver a hablar.

“Tuve que aprender a hablar otra vez”, explicó. “Fue muy raro. Odiaba no poder hablar”.

Además del problema en la articulación de las palabras, la parte izquierda de su rostro quedó paralizada. “Mi cara se fue hacia un lado”, relató, una consecuencia visible que ha mantenido desde entonces.

Sin embargo, este episodio no lo ha limitado a continuar trabajando como artista. Desde entonces, se ha dedicado al doblaje y ha aparecido como invitado a eventos relacionados con The Rocky Horror Picture Show. Su voz, una de las más reconocibles de su generación, ha seguido siendo su herramienta más poderosa.

El intérprete británico enfrentó una larga recuperación después del derrame que afectó su capacidad para hablar (Captura de video)

Entre la franqueza y la discreción

En su nuevo libro de memorias, titulado Vagabond, Curry reflexiona sobre su vida, su carrera y los momentos más difíciles que enfrentó, aunque deja claro que no se trata de un libro de confesiones absolutas.

“Prefiero que algunos secretos permanezcan como tales”, dijo al presentador Ben Mankiewicz. “Una de las claves en el libro es no fomentar una ‘identidad’. He tratado de mantener eso. Lo he protegido y lo sigo haciendo”.

El actor también habló de su relación complicada con su madre, a quien describió como una persona con cambios de humor extremos y posiblemente con trastorno bipolar.

“Podía ser cruel conmigo”, recordó. “A pesar de mi éxito, esto no parecía ser importante para ella. Me dijo: ‘Pensé que se te iba a subir a la cabeza’. Ella hubiera preferido que pasara desapercibido… pero nunca lo hice. No me importaba la atención”, dijo entre risas.

La estrella de "Annie" y "Mi pobre angelito 2" afirmó que intenta mantener su identidad protegida de la exposición mediática excesiva (Captura de video)

A sus 79 años, Tim Curry asegura haber alcanzado una paz interior que le permite mirar la vida con humor y gratitud, incluso después de haber enfrentado un derrame cerebral y sus secuelas.

“No admiro mucho la autocompasión —otra herencia de mi madre, supongo—”, señaló en la entrevista. “¿Acaso eres tan importante que tenemos que sentir lástima por ti?”, agregó riendo.

Curry también dio otra declaración importante sobre su perspectiva de la vida a sus casi 8 décadas.

“No le tengo miedo a la muerte. Trato de evitarla”, dijo entre risas. “Creo que todos lo hacemos, pero sospecho que, al final, le daré la bienvenida. Creo que puede ser muy reconfortante decir adiós, y quiero ganármelo”.