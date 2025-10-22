El papel de “Friends” para el que Mariska Hargitay audicionó, pero fue rechazada

Mariska Hargitay por poco hace parte del elenco principal de "Friends". (Créditos: REUTERS. Captura de video)

Mariska Hargitay, una de las figuras más icónicas de la televisión estadounidense gracias a su papel como la detective Olivia Benson en La ley y el orden, reveló que estuvo muy cerca de formar parte de otro clásico de los noventa: Friends.

Durante su participación en el pódcast Good Hang, conducido por Amy Poehler, la actriz contó que realizó múltiples audiciones para la comedia antes de conseguir el papel que marcaría su carrera.

“Hice muchas audiciones de comedia. Hice ‘Seinfeld’ y ‘Single Guy’, y probé para ‘Friends’ tantas veces. Creo que para el papel de Monica. Siempre pensé que terminaría en una comedia o haciendo algo divertido”, recordó.

Mariska Hargitay audicionó para el papel de Mónica en "Friends". (Captura de video)

Aunque su nombre quedó asociado con el drama criminal televisivo, la artista confesó que, en sus inicios, su objetivo era convertirse en comediante.

“Yo decía: quiero hacer drama, pero tiene que ser gracioso, porque sentía que ese era mi don. Le decía a la gente: ‘Voy a ser comediante porque soy divertida y bonita’”, añadió con humor.

La actriz, hija de la legendaria Jayne Mansfield, contó que incluso cuando los papeles más serios comenzaron a aparecer, todavía pensaba que su lugar estaba en la comedia. Sin embargo, una experiencia poco común cambió su rumbo.

“Estaba en Los Ángeles, era una actriz que luchaba por conseguir trabajo y me preguntaba: ‘¿Qué voy a hacer?’. Viajaba tres veces al año a Nueva York para ver teatro, y durante uno de esos viajes me dijeron que debía ver a un psíquico que era increíble”, recordó.

Mariska Hargitay visitó a un psíquico para saber qué rumbo tomaría su carrera. (REUTERS/Manon Cruz)

Intrigada por lo que su futuro le deparaba, Mariska Hargitay condujo hasta Long Island para reunirse con aquel hombre.

“Me dijo muchas cosas sorprendentes, y en un momento me observó fijamente y me dijo: ‘¿Ves esa expresión que estás haciendo ahora? Vas a ser famosa por esa cara. Te mudarás a Nueva York y serás famosa por eso’”, contó

Sin embargo, la famosa admitió que en ese momento no creyó una sola palabra de lo que el adivino le dijo. “Le respondí: ‘No, yo vivo en Los Ángeles y voy a ser comediante’. Pero seis meses después —lo juro— conseguí el papel en SVU”, declaró.

El destino, y quizá un poco de intuición, llevaron a Mariska Hargitay a protagonizar Law & Order: Special Victims Unit, que se estrenó en 1999 y la convirtió en un ícono de la televisión.

Mariska Hargitay afirmó que seis meses después de ver al psíquico obtuvo su papel en "La ley y el orden". (Captura de video)

Su personaje, Olivia Benson, ha trascendido generaciones y la ha consolidado como la actriz con el personaje más longevo en la historia de la televisión en horario estelar.

Más de 25 años después, Hargitay continúa al frente del elenco, siendo la piedra angular de una serie que ha abordado temáticas de abuso, justicia y resiliencia con enorme impacto social.