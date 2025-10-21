Entretenimiento

Jennifer Aniston revela los productos antienvejecimiento que nunca faltan en su bolso de belleza

Durante una grabación para una reconocida revista británica, la estrella de The Morning Show mostró con humor los artículos que la acompañan a diario y explicó cómo mantiene su piel luminosa y cuidada a los 56 años

Evelin Meza Capcha

Jennifer Aniston, de 56 años, toma la inusual decisión de nombrar sus productos antienvejecimiento que tienen ingredientes como PLASMA (Instagram/Jennifer Aniston)

La actriz Jennifer Aniston, de 56 años, sorprendió durante una sesión para la revista Harper’s Bazaar UK al desvelar parte de su rutina de cuidado personal, compartiendo públicamente los productos antienvejecimiento que lleva en su bolso y que considera “esenciales”. En vídeo, la interprete del éxito televisivo The Morning Show mostró con humor numerosos artículos de belleza mientras comentaba su gran tamaño de bolso y revelaba secretos hasta ahora poco conocidos del universo del cuidado de la piel. Según diversos medios, este momento marca una rara apertura de Aniston a sus rutinas íntimas de belleza.

Entre los productos que presentó, destacó un protector solar de alto factor: el humectante mineral IMAGE Skincare Daily Prevention Advanced Smartblend SPF 75, que según Aniston “es muy cremoso y suave… y tiene una cobertura realmente ligera”. Ella afirmó usarlo religiosamente para mantener a raya las arrugas.

En su rutina también incluye
En su rutina también incluye un sérum labial con plasma de la marca U Beauty recomendado por su amiga Jen Meyer.(Captura de video / The Late Show con Stephen Colbert)

Asimismo, reveló que lleva consigo un bálsamo labial que define como imprescindible: el Elizabeth Arden Eight Hour Cream Lip Protectant Stick con SPF 15, que conoció en la última década de los años 90, y al que atribuye una fidelidad de más de 20 años. También mencionó otro producto poco común: un sérum labial de tipo “plasma” de la marca U Beauty, recomendado por su amiga Jen Meyer —formulado con AHA, PHA y ácido salicílico para exfoliar suavemente y estimular colágeno y elastina— como parte de su rutina de labios.

Entre sus objetos apareció una banda elástica de Pvolve, que utilizó para una demostración rápida (“esto es bueno para estirar los brazos”), lo que muestra que su cuidado personal no se limita a cosméticos, sino también incluye actividad física ligera.

Consistencia y filosofía de belleza: “si no está roto, no lo arregles”

Durante el vídeo, Aniston reiteró que su enfoque es simple: “lo que funcione, si no está roto no lo arregles”. Afirmó que no cambia sus fórmulas continuamente; mantiene las que considera eficaces, lo que resuena con la tendencia hacia la rutina de belleza consciente y prolongada. Además, relató un episodio de su vida que la marcó en términos de autocuidado estético: cuando se mudó de Nueva York a Los Ángeles en los años 90, una amiga modelo le depiló las cejas al estilo del momento, dejándolas “demasiado finas”, lo que la dejó visiblemente molesta y aún hoy —según dijo— no lo ha superado.

Aniston aseguró que su enfoque
Aniston aseguró que su enfoque de belleza se basa en la constancia, el autocuidado mental y la hidratación con Smartwater. (REUTERS/Mario Anzuoni)

En ese sentido, destacó que dentro de su bolso también llevaba varios utensilios de maquillaje: delineador de ojos y labios de la marca Charlotte Tilbury, y una mini plancha caliente para pestañas, que prefiere porque los aparatos tradicionales le causaban arrancarse pestañas.

Rutinas adicionales de cuidado

Más allá de los productos cosméticos, la actriz dijo que gusta de tratamientos como masajes de drenaje linfático, faciales y láser para corregir los daños del sol —algo a lo que reconoce que “suele someterse porque le encanta el sol, aunque sabe que no debería”.

En el vídeo, mientras miraba hacia el techo, explicó que llevaba con ella también un paquete de péptidos de colágeno de la marca Vital Proteins: fórmula que incluye vitamina C al 100 % del valor diario, 120 mg de ácido hialurónico para favorecer hidratación y elasticidad, y está dirigida al cabello, piel, uñas, huesos y articulaciones.

Aniston aprovechó la sesión para subrayar que su enfoque va más allá del uso externo: “Una de las cosas más importantes en las que debemos centrarnos es en el autocuidado interno, mental. Cuando salimos al mundo, necesitamos sentirnos bien… no podemos decepcionarnos, ya sea por no dormir lo suficiente, comer bien, beber suficiente agua o usar las redes sociales; debemos cuidarnos… es fundamental cuidarse. El autocuidado no es egoísta". Este mensaje conecta su rutina cosmética con un enfoque más profundo de bienestar.

La actriz mencionó que mantiene
La actriz mencionó que mantiene una rutina sencilla con productos de confianza y tratamientos como drenaje linfático y láser facial. (Apple TV+)

Moda, estilo y hábitos personales que acompañan su rutina

La protagonista de películas como We’re the Millers o Rumor Has It… explicó que su estilo personal es bastante básico y que considera que los vaqueros ajustados “no funcionaron” para ella, por lo que se alegra de que hayan desaparecido. Comentó que adora la moda de los años 90 y aún conserva prendas originales de su época en la serie Friends: zapatos, vestidos. En palabras suyas: “Hay ciertas prendas que me encantan. Hay ciertas cosas de los 90: cejas finas, gafas de sol finas… no tanto, pero hay cosas que me encantan”.

Durante el vídeo también apareció la botella grande de la marca de agua Smartwater, la cual representa: “Necesito mantenerme hidratada”, dijo, mostrando que su rutina incluye agua en abundancia.

