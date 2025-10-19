Jennifer Aniston habló sobre la compleja relación con su madre, la actriz Nancy Dow: “No era su intención ser cruel”

La actriz describió la relación con su madre, Nancy Dow, quien también se dedicó al cine y a la televisión por un breve periodo (Shutterstock)

Jennifer Aniston encontró puntos en común con Jennette McCurdy al prepararse para interpretar a la madre en la serie inspirada en el exitoso libro Me alegro de que mi madre haya muerto.

La actriz y productora ejecutiva explicó que tuvo una conexión inmediata con el relato, ya que su propia experiencia familiar compartía similitudes con la de la autora.

En declaraciones a People, Aniston aseguró: “Teníamos madres muy similares”. La confesión surge en el contexto de la adaptación del libro que McCurdy publicó en 2022, donde narra su carrera como estrella infantil y su relación conflictiva con su madre, quien murió en 2013.

El libro, que fue un éxito en ventas según The New York Times, se basa en el unipersonal homónimo que la propia autora estrenó tiempo atrás.

Jennifer Aniston reveló que su madre compartía rasgos con la figura materna que interpretará en la serie inspirada en el libro de Jennette McCurdy (EFE/EPA/Allison Dinner)

Además de reconocerse en la experiencia de McCurdy, Aniston destacó la calidad narrativa y el impacto del testimonio. “Está tan bellamente escrito”, sostuvo la actriz sobre el libro.

Respecto a la autora, afirmó: “Ella es tan especial. El hecho de que sea la mujer joven que es hoy después de haber vivido esa vida es realmente notable”.

El papel de la madre de la protagonista no fue una elección casual para Jennifer Aniston, quien reconoció que el proyecto levantó su interés desde el primer momento.

“Cuando cayó sobre mi escritorio como una opción, una propuesta para interpretar a este personaje y trabajar con Jennette, Sharon Horgan y LuckyChap, me resultó intrigante y un honor. Estoy entusiasmada por empezar a rodar”, expresó.

Aniston expresó que sintió una conexión instantánea con la historia por las similitudes entre su madre y la de la autora del libro (Nickelodeon)

La identificación entre ambas actrices no solo quedó en el plano profesional. La protagonista de The Morning Show ya había hablado en público sobre las dificultades que tuvo con su madre, Nancy Dow.

“Ella venía de ese mundo de ‘Cariño, cuídate más’ o ‘Ponte la cara’, todas esas frases raras que recuerdo de mi infancia. No era su intención ser cruel ni sabía que dejaría heridas profundas, que luego costarían mucho reparar”, relató para la revista Elle.

La serie, que consta de diez episodios, fue anunciada por Apple TV+ y adaptará Me alegro de que mi madre haya muerto en formato de tragicomedia.

El argumento pondrá el foco en la relación codependiente entre una joven actriz de una serie infantil de éxito y su madre, narcisista y controladora, que disfruta de su rol de “madre de una estrella”.

"No era su intención ser cruel ni sabía que dejaría heridas profundas", admitió la estrella de "Friends" sobre su madre (Tri Star Tv/Kobal/Shutterstock)

Todo sobre la serie basada en la vida de Jennette McCurdy

En julio de este año, Apple TV+ confirmó que la nueva producción contará con Jennifer Aniston en el papel principal y como productora ejecutiva.

La serie está escrita y supervisada por Jennette McCurdy y Ari Katcher, quienes también tienen a su cargo la producción ejecutiva, junto a Sharon Horgan, Stacy Greenberg para Merman, Dani Gorin, Tom Ackerley y Josey McNamara para LuckyChap, Jerrod Carmichael y Erica Kay.

Apple Studios produce este proyecto, en el que McCurdy ejercerá un rol doble como autora y supervisora, aportando una perspectiva directa desde sus vivencias.

La adaptación de Me alegro de que mi madre haya muerto narrará la dinámica entre la joven actriz y su madre, abordando temas de abuso, manipulación y aspiraciones truncas en el marco de la industria del entretenimiento para niños.

La realización de la serie enfrentó desafíos durante la preproducción. Según informes recogidos por el portal Puck, el director Jason Reitman abandonó el proyecto debido a diferencias creativas con McCurdy.

La producción, basada en el best seller “Me alegro de que mi madre haya muerto”, explora una relación materno-filial marcada por el abuso emocional (Captura de pantalla)

Los desacuerdos giraron en torno al tono de la adaptación, ya que Reitman propuso una visión más cómica, mientras que McCurdy priorizó un enfoque fiel a los temas serios de su libro.

Dicha situación generó la búsqueda urgente de un nuevo director, ante el riesgo de que Apple TV+ cancelara la producción.

El libro Me alegro de que mi madre haya muerto, editado por Simon & Schuster en agosto de 2022, se mantuvo en la lista de bestsellers del New York Times durante más de 80 semanas.

La obra relata episodios de abuso familiar y presiones en la industria televisiva, incluidas las denuncias de Jennette McCurdy sobre prácticas abusivas por parte de productores de Nickelodeon.