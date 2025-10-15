Entretenimiento

Jennifer Aniston reveló su más grande miedo como actriz

La estrella de Hollywood admitió que todavía le falta cumplir un objetivo en su carrera, pero el miedo es su más grande obstáculo.

Jennifer Aniston confesó que hay una cosa a la que le tiene miedo como actriz.

Jennifer Aniston ha logrado prácticamente todo en su carrera: el estrellato en la televisión con sitcoms icónicas, éxitos en taquilla en el cine y papeles dramáticos que le han valido premios Emmy y SAG.

Sin embargo, la actriz de 56 años confesó recientemente que aún no ha cumplido su sueño de subirse a los escenarios de Broadway porque le da terror.

En una entrevista con Harper’s Bazaar, la estrella de Hollywood se sinceró sobre su deseo de explorar el teatro en vivo.

“No he hecho teatro todavía porque me aterroriza. Pero es lo único que no he intentado, aparte de hacer un álbum, ¡lo cual dudo que haga!”, dijo.

Jennifer Aniston aseguró que le aterra probar sus habilidades para el teatro.

La actriz recordó que creció en Nueva York y que de niña disfrutaba enormemente de las visitas al teatro. “Creo que sería divertido”, agregó, mostrando entusiasmo.

Si Jennifer Aniston decide dar el salto al teatro, se sumaría a un grupo de celebridades de Hollywood que en los últimos años han hecho su debut en Broadway, incluyendo nombres como George Clooney, Robert Downey Jr., Sarah Snook, Shailene Woodley y Keanu Reeves.

Este paso, sin embargo, no sería sencillo considerando la apretada agenda de la actriz. Harper’s Bazaar destaca que, además de su carrera frente a las cámaras, Aniston dirige su línea de cuidado capilar LolaVie y ejerce como directora creativa de Vital Proteins.

Jennifer Aniston mantiene una apretada agenda entre su carrera como actriz y su faceta de empresaria.

A esto se suma la preparación de su próximo proyecto televisivo: la adaptación para Apple TV+ del libro de memorias de Jennette McCurdy, I’m Glad My Mom Died.

Además, junto a su socia Kristin Hahn en Echo Films, Aniston trabaja en un nuevo proyecto inspirado libremente en sus primeros años en la industria.

La actriz, que recientemente estrenó la tercera temporada de The Morning Show en Apple TV+, se mantiene así entre proyectos de producción, actuación y emprendimiento.

Actualmente, Jennifer Aniston se prepara para la tercera temporada de 'The Morning Show'.

Aniston no es la única actriz que ha manifestado su interés en el teatro recientemente. Jennifer Lopez, durante la promoción de la adaptación cinematográfica de Kiss of the Spider Woman, expresó su deseo de actuar en Broadway algún día.

Por su parte, Mandy Moore, a inicios de octubre, también confesó a PEOPLE que la actuación en vivo sigue siendo uno de los objetivos pendientes de su carrera.

“Un día hacer Broadway, hacer teatro, es lo que permanece en un pedestal para mí. Me aterroriza, pero también la idea me emociona más que cualquier otra cosa. Espero que algún día se haga realidad. Ya veremos”, dijo Moore, quien además está involucrada en la promoción del medicamento anti-RSV Beyfortus.

Mandy Moore también ha expresado su interés en realizar obras de teatro.

Sobre los proyectos que le interesarían en Broadway u Off-Broadway, Moore señaló que se mantiene abierta a posibilidades.

“Creo que estoy bastante abierta a cuando el momento sea el adecuado y el proyecto correcto se presente. Tal vez algo original, tal vez un revival de algo. Estoy abierta al lugar correcto, al momento adecuado, lo que sea”.

