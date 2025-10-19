El agotador entrenamiento de Laurence Fishburne y Keanu Reeves para ‘Matrix’: “Estábamos llenos de moretones”

Laurence Fishburne y Keanu Reeves entrenaron con meses de anticipación a la grabación de "Matrix". (Captura de video)

Han pasado más de 25 años desde que Matrix revolucionó el cine de ciencia ficción, pero Laurence Fishburne aún recuerda con detalle la intensidad de aquel rodaje.

Durante una presentación en el Comic Con de Nueva York, el actor, de 64 años, se reunió con su excompañero Joe Pantoliano para hablar sobre la preparación física y mental que el elenco atravesó antes de filmar la icónica cinta de 1999.

Fishburne, quien interpretó al sabio y enigmático Morpheus, reveló que el entrenamiento junto a Keanu Reeves comenzó muchos meses antes de que las cámaras comenzaran a rodar.

“Entrenamos durante seis meses antes de llegar a Australia. Cuando llegamos allá, continuamos practicando la pelea durante al menos cuatro meses antes de filmarla”, explicó.

Y añadió: “Luego la rodamos en unos tres días. Y nunca la habíamos hecho completa. Siempre la marcábamos, pero nunca habíamos usado toda nuestra energía física para realizarla”.

El actor se refería a la famosa escena del dojo entre Morpheus y Neo (Keanu Reeves), una de las secuencias más recordadas de la película dirigida por las hermanas Wachowski.

Según Laurence Fishburne, perfeccionarla les tomó alrededor de diez meses. Y cuando por fin llegó el momento de rodarla, ambos actores terminaron exhaustos.

“La filmamos, creo que fue un viernes, la primera vez que lo intentamos. Y al final de todas las tomas que hicimos, tanto Keanu como yo estábamos llenos de moretones en los antebrazos. Nunca habíamos hecho contacto real así antes”, contó.

Lejos de quejarse, el ganador del Emmy destacó que ese nivel de compromiso fue lo que hizo de Matrix una obra tan singular.

“Así de comprometidos estábamos todos en hacer esto. Sabíamos que ellos [las Wachowski] tenían una visión y se comunicaron muy bien con nosotros sobre lo que querían lograr”, dijo.

Joe Pantoliano, quien interpretó al traicionero Cypher, coincidió con su compañero y comparó el rodaje con “un ballet cinematográfico”.

“Fue continuo, no había muchos cortes. Todo era como una coreografía fluida. Esta fue la primera vez que los actores hacían realmente el kung fu, sin dobles ni trucos de cámara”, comentó.

Y añadió: “Y como resultado de su éxito, todos empezaron a copiarlo, pero mal, con muchos cortes y planos cerrados. Si miras Matrix, realmente es una sinfonía comparada con lo que vemos hoy”.

Cabe recordar que la cinta, protagonizada por Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving y Gloria Foster, recaudó más de 460 millones de dólares y dio origen a dos secuelas: The Matrix Reloaded y The Matrix Revolutions, ambas estrenadas en 2003.

Reeves y Moss retomaron sus papeles casi dos décadas después, en The Matrix Resurrections (2021), aunque Laurence Fishburne no participó en esa entrega.

En abril de este año, durante su visita al programa The View para promocionar su nueva película The Amateur, Fishburne habló sobre su ausencia en la cuarta parte de la saga y sobre la posibilidad de regresar en el futuro.

“Depende de las circunstancias —quién esté involucrado, qué tan bien esté escrito el guion y si me lo ofrecen. Porque, ya sabes, ofrecí mis servicios para la cuarta Matrix, y no respondieron bien”, señaló.

El actor aclaró que no se trató de una decisión suya: “No es que no haya querido estar. Dije, ‘me gustaría ofrecer mis servicios’, y lo hice. Pero, por la razón que sea, eso no sucedió. Así que ya veremos”.

Aun sin haber regresado al papel de Morpheus, el actor sigue siendo parte esencial del legado de Matrix, una película que marcó un antes y un después en la historia del cine.