Eminem se enamoró de su estilista de confianza, Katrina Malota, tras años de amistad y trabajo

El rapero habría decidido darle una oportunidad al amor

Ester Palomino

Por Ester Palomino

La estilista Katrina Malota forma parte del círculo más íntimo de Eminem desde hace varios años.(AP/Instagram)

El rapero Eminem habría encontrado nuevamente el amor, esta vez con una persona muy cercana a su entorno profesional. Según reveló TMZ, el artista, de 53 años, mantiene una relación sentimental con su estilista y maquilladora de confianza, Katrina Malota, con quien ha trabajado durante años en grabaciones, videoclips y sesiones fotográficas.

Fuentes cercanas a la producción del rapero confirmaron que la relación profesional entre Eminem y Malota “se volvió romántica” después de muchos años de colaboración.

La estilista, radicada en Michigan, forma parte del círculo más cercano del rapero desde hace mucho tiempo, ya que trabajaron en varios videos musicales.

Cuando no viaja con el intérprete de “Lose Yourself”, trabaja en un salón de belleza en Birmingham, Michigan, reportó el tabloide.

La estilista ha acompañado al rapero en rodajes, giras y sesiones fotográficas a lo largo de su carrera (Instagram)

Malota también ha colaborado con otros artistas reconocidos como Snoop Dogg, Robin Thicke y 50 Cent, según se detalla en su propio sitio web.

En su página de Facebook, la maquilladora describe a Eminem —cuyo nombre real es Marshall Bruce Mathers III— como “un genio de su pueblo natal”.

Los tabloides también encontraron una publicación que hizo para felicitarlo tras su sorpresiva actuación en los premios Óscar de 2020.

Aunque sus redes sociales son privadas, Daily Mail destaca que Malota ha compartido varios aspectos de su vida personal con sus amigos, en especial su transformación física y proceso de salud.

La estilista Katrina Malota ha formado parte del equipo detrás de la imagen pública del rapero durante largo tiempo. (Instagram)

En una publicación del 8 de mayo de 2024, la estilista contó que había tenido “una cirugía bariátrica hace poco más de cinco años” y que, más recientemente, había recurrido a tratamientos con “péptidos y fármacos GLP-1“.

El reservado corazón de Eminem

La noticia del nuevo romance sorprende a los fans del rapero, conocido por mantener su vida privada en la más estricta discreción.

Eminem ha hablado en contadas ocasiones sobre su vida sentimental tras su conflictivo divorcio de Kimberly Scott Mathers, su exesposa y madre de su hija biológica, Hailie Jade, de 29 años.

El músico y Kim se casaron en 1999 y se separaron dos años después. Volvieron a casarse brevemente en 2006, pero el matrimonio volvió a romperse ese mismo año.

Eminem, quien suele proteger su privacidad, no ha confirmado ni negado los rumores sobre su nueva relación (Foto AP/Paul Sancya, archivo)

Además de Hailie, Eminem tiene la custodia de Alaina Marie, hija de la fallecida hermana de Kim, Dawn, y adoptó también a Stevie Laine, de 23 años, a quien su ex tuvo con otro hombre durante su separación.

En declaraciones a Vulture en 2017, el rapero admitió que “salir con alguien es complicado” y que, desde su divorcio, ha tenido algunas citas, pero “nada que haya resultado de una forma en que quisiera hacerlo público”.

En esa misma entrevista, contó que solía usar aplicaciones como Tinder y Grindr, además de conocer mujeres en clubes nocturnos: “Ir a strip clubs era la forma en que conocía chicas. Fue una época interesante para mí”.

Eminem, ganador de 15 premios Grammy, ha mantenido su vida amorosa en privado desde su divorcio de Kim Scott (Créditos: Instagram/Eminem)

Desde el 2011, el artista confesó su escepticismo con el amor en diálogo con Rolling Stone: “Me gustaría volver a estar en una relación algún día. ¿Quién no? Pero es difícil conocer gente nueva, en mi posición. Tengo problemas de confianza. Siempre te preguntas cuáles son sus verdaderas intenciones”.

Mientras tanto, su exesposa Kim Scott, de 50 años, fue vista recientemente en Michigan “sonriente y con buen aspecto”, según The Sun. El medio destacó que la mujer luce ahora “tatuajes de manga en ambos brazos y un estilo más rockero”, tras superar serios problemas de salud y adicciones.

