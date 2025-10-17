Entretenimiento

Ace Frehley: excompañeros de Kiss le rinden homenaje al guitarrista tras su muerte

Gene Simmons y Paul Stanley recordaron al legendario guitarrista, fallecido a los 74 años, destacando su legado musical.

Virginia García

Por Virginia García

Guardar
Ace Frehley fue homenajeado por
Ace Frehley fue homenajeado por sus excompañeros de Kiss luego de la noticia de su muerte a los 74 años. (Foto: Dave Allocca / Starpix / Shutterstock)

El mundo del rock está de luto tras la muerte de Ace Frehley, el emblemático guitarrista y cofundador de KISS, quien falleció el jueves en Nueva Jersey a los 74 años, semanas después de sufrir una caída en su estudio que le provocó una hemorragia cerebral.

Su familia compartió un comunicado conmovedor: “Tuvimos la fortuna de rodearlo con palabras amorosas, pensamientos, oraciones e intenciones pacíficas mientras dejaba este mundo”.

Frehley, conocido como el “Spaceman”, fundó KISS en 1973 junto al cantante Gene Simmons, el guitarrista Paul Stanley y el baterista Peter Criss.

Ace Frehley fue mimbro fundador
Ace Frehley fue mimbro fundador de KISS y permaneció con la banda hasta el noveno disco. (People)

La banda se convirtió en un fenómeno global gracias a su maquillaje icónico, trajes escénicos elaborados y espectáculos llenos de pirotecnia y teatralidad. Con más de cinco décadas de historia, KISS fue incluida en el Rock & Roll Hall of Fame en 2014, consolidando su lugar en la historia de la música.

Simmons y Stanley emitieron un comunicado conjunto a The Hollywood Reporter en el que expresaron su dolor: “Estoy devastado por la partida de Ace Frehley. Fue un soldado del rock esencial e insustituible durante algunos de los capítulos más formativos y fundamentales de la banda y su historia”.

Y añadieron: “Él es y siempre será parte del legado de KISS. Mis pensamientos están con Jeanette, Monique y todos los que lo amaron, incluidos nuestros fans alrededor del mundo”.

Frehley participó en los primeros nueve álbumes de KISS antes de abandonar la banda en 1982.

Gene Simmons y Paul Stanley
Gene Simmons y Paul Stanley enviaron sus condolencias a la familia de Ace Frehley. (AP Foto/Paul Warner)

Posteriormente, regresó para el álbum de reunión Psycho Circus en 1998, aunque se separó nuevamente en 2002.

Durante su carrera, también lanzó nueve discos de estudio como solista, dejando un legado musical sólido que influyó en generaciones de guitarristas y fanáticos del rock.

Tributos desde todos los rincones

Los homenajes no se hicieron esperar. El Kennedy Center, institución que lo había reconocido como uno de los homenajeados de este año, expresó su pesar.

El Kennedy Center rindió un
El Kennedy Center rindió un homenaje a Ace Frehley en redes sociales. (X)

“Lamentamos profundamente la pérdida de uno de los homenajeados del Kennedy Center de este año, Ace Frehley de la banda KISS. Enviamos nuestras condolencias más profundas a sus amigos, su familia y a millones de fans en todo el mundo. Rindaremos homenaje a este ‘soldado del rock’”, escribieron.

Por su parte, Bret Michaels, líder de Poison, escribió en redes sociales un mensaje recordando las veces que colaboró con el profesionalmente.

“Ace, mi hermano, no puedo agradecerte lo suficiente por los años de gran música, los muchos festivales que hicimos juntos y tu guitarra principal en ‘Nothing But A Good Time’. Todo mi amor y respeto, de mi familia y mío. ¡Que descanses en paz!”, escribió en X (antes Twitter).

Bret Michaels recordó los momentos
Bret Michaels recordó los momentos que compartió junto a Ace Frehley. (X)

Ace Frehley no solo definió el sonido de KISS durante su etapa dorada en los años setenta, sino que también inspiró a toda una generación de guitarristas a explorar nuevas técnicas y enfoques musicales.

Con su característico maquillaje de “Spaceman”, se convirtió en un ícono visual y musical.

Temas Relacionados

Ace FrehleyKiss

Últimas Noticias

Antes de Black Mirror: así fue Out of the Unknown, la joya olvidada que transformó la televisión y la visión del futuro

En los años 60, esta serie británica revolucionó la pantalla chica al explorar miedos y dilemas del progreso tecnológico. Con episodios que unían crítica social y libertad creativa, esta obra dejó un legado que inspira a creadores en la actualidad

Antes de Black Mirror: así

Stranger Things, a días del estreno final: los secretos mejor guardados del fenómeno que revolucionó la cultura global

El desenlace de la serie se perfila como un evento único en la historia de Netflix. Entre desafíos de producción, expectativas del elenco y detalles inéditos del rodaje, la saga promete dejar huella, según explora TIME

Stranger Things, a días del

Murió Ace Frehley, guitarrista original de KISS tras sufrir una hemorragia cerebral

El creador de clásicos como “Cold Gin” y “New York Groove”, murió en Nueva Jersey rodeado de su familia.

Murió Ace Frehley, guitarrista original

14 kilos menos, aislamiento extremo y ruptura emocional: así fue la impactante metamorfosis de Charlie Hunnam en el “Monstruo”

La serie, bajo la dirección de Ryan Murphy, impulsó al actor británico a explorar los límites de su propia identidad al sumergirse en el universo perturbador de Ed Gein

14 kilos menos, aislamiento extremo

Ace Freley, guitarrista original de KISS, se encuentra en estado crítico tras una caída

El músico permanece conectado a un respirador tras sufrir una hemorragia cerebral.

Ace Freley, guitarrista original de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Karen Reichardt dijo que votar

Karen Reichardt dijo que votar al kirchnerismo en provincia de Buenos Aires es una “enfermedad mental”

Lluvias durante el viernes y descenso de las temperaturas: cómo estará el tiempo para el fin de semana, según el SMN

La caída de los ’Dictadores’: usaban un bot para obtener información, hackeaban cuentas y lavaban activos

El Consejo Municipal de Santa Fe aprobó el nuevo diseño para la bandera de la ciudad: cómo será

Hernán Reyes: “Hay que terminar con los espejitos de colores y las soluciones a corto plazo”

INFOBAE AMÉRICA
Hamas admitió demoras en la

Hamas admitió demoras en la devolución de los cuerpos de rehenes y crece la presión de Israel y Estados Unidos

“Un comienzo auspicioso”: Brasil y Estados Unidos iniciaron negociaciones para resolver la guerra arancelaria

Zelensky llegó a Washington con la idea de replicar el acuerdo de paz de Medio Oriente y frenar la guerra con Rusia

¿Quién es más valiente, el halcón o el flamenco? Un estudio científico tiene la respuesta

Mundial 2026: fechas, sedes confirmadas y selecciones clasificadas al torneo

TELESHOW
El homenaje de los fans

El homenaje de los fans de Liam Payne a un año de su muerte: emotivos discursos, dolor y un grito de justicia

Gimena Accardi habló como nunca de Nico Vázquez y Dai Fernández: “Siempre fueron muy amigos”

4 años del “Wandagate”: el explosivo culebrón de Wanda Nara, Mauro Icardi y China Suárez que no encuentra paz ni fin

La emoción de la mamá de Milo J al hablar del éxito de su hijo: “Él cumple un sueño, da orgullo”

El secreto de Dolores Fonzi para los famosos sobre cómo cuidar su vida privada: “Es muy fácil”