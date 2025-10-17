Ace Frehley: excompañeros de Kiss le rinden homenaje al guitarrista tras su muerte

Ace Frehley fue homenajeado por sus excompañeros de Kiss luego de la noticia de su muerte a los 74 años. (Foto: Dave Allocca / Starpix / Shutterstock)

El mundo del rock está de luto tras la muerte de Ace Frehley, el emblemático guitarrista y cofundador de KISS, quien falleció el jueves en Nueva Jersey a los 74 años, semanas después de sufrir una caída en su estudio que le provocó una hemorragia cerebral.

Su familia compartió un comunicado conmovedor: “Tuvimos la fortuna de rodearlo con palabras amorosas, pensamientos, oraciones e intenciones pacíficas mientras dejaba este mundo”.

Frehley, conocido como el “Spaceman”, fundó KISS en 1973 junto al cantante Gene Simmons, el guitarrista Paul Stanley y el baterista Peter Criss.

Ace Frehley fue mimbro fundador de KISS y permaneció con la banda hasta el noveno disco. (People)

La banda se convirtió en un fenómeno global gracias a su maquillaje icónico, trajes escénicos elaborados y espectáculos llenos de pirotecnia y teatralidad. Con más de cinco décadas de historia, KISS fue incluida en el Rock & Roll Hall of Fame en 2014, consolidando su lugar en la historia de la música.

Simmons y Stanley emitieron un comunicado conjunto a The Hollywood Reporter en el que expresaron su dolor: “Estoy devastado por la partida de Ace Frehley. Fue un soldado del rock esencial e insustituible durante algunos de los capítulos más formativos y fundamentales de la banda y su historia”.

Y añadieron: “Él es y siempre será parte del legado de KISS. Mis pensamientos están con Jeanette, Monique y todos los que lo amaron, incluidos nuestros fans alrededor del mundo”.

Frehley participó en los primeros nueve álbumes de KISS antes de abandonar la banda en 1982.

Gene Simmons y Paul Stanley enviaron sus condolencias a la familia de Ace Frehley. (AP Foto/Paul Warner)

Posteriormente, regresó para el álbum de reunión Psycho Circus en 1998, aunque se separó nuevamente en 2002.

Durante su carrera, también lanzó nueve discos de estudio como solista, dejando un legado musical sólido que influyó en generaciones de guitarristas y fanáticos del rock.

Tributos desde todos los rincones

Los homenajes no se hicieron esperar. El Kennedy Center, institución que lo había reconocido como uno de los homenajeados de este año, expresó su pesar.

El Kennedy Center rindió un homenaje a Ace Frehley en redes sociales. (X)

“Lamentamos profundamente la pérdida de uno de los homenajeados del Kennedy Center de este año, Ace Frehley de la banda KISS. Enviamos nuestras condolencias más profundas a sus amigos, su familia y a millones de fans en todo el mundo. Rindaremos homenaje a este ‘soldado del rock’”, escribieron.

Por su parte, Bret Michaels, líder de Poison, escribió en redes sociales un mensaje recordando las veces que colaboró con el profesionalmente.

“Ace, mi hermano, no puedo agradecerte lo suficiente por los años de gran música, los muchos festivales que hicimos juntos y tu guitarra principal en ‘Nothing But A Good Time’. Todo mi amor y respeto, de mi familia y mío. ¡Que descanses en paz!”, escribió en X (antes Twitter).

Bret Michaels recordó los momentos que compartió junto a Ace Frehley. (X)

Ace Frehley no solo definió el sonido de KISS durante su etapa dorada en los años setenta, sino que también inspiró a toda una generación de guitarristas a explorar nuevas técnicas y enfoques musicales.

Con su característico maquillaje de “Spaceman”, se convirtió en un ícono visual y musical.