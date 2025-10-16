Entretenimiento

“No era igual tener una vida de propósito que una vida de éxito”: Daddy Yankee habló de su transformación espiritual y musical

El artista reflexionó en Billboard sobre su transformación personal y profesional, los desafíos de redefinir su carrera y las decisiones que tomó para vivir una vida con propósito y mantenerse fiel a su fe

Por Fausto Urriste

Daddy Yankee inicia una nueva etapa musical tras su conversión al cristianismo

Daddy Yankee inició una fase inédita en su carrera artística. El puertorriqueño, tras anunciar su retiro en 2022 y experimentar un proceso de conversión al cristianismo, ahora apuesta por lo que llama “música con propósito”.

Este viraje representa un cambio en el contenido de sus canciones, implicando afrontar desafíos personales y empresariales en un entorno donde valores y estrategia se entrelazan.

En 2022, Raymond Ayala, conocido mundialmente como Daddy Yankee, sorprendió a la industria con su retiro después de una gira que recaudó USD 197,8 millones y vendió 1,9 millones de entradas.

El artista apuesta por una
El artista apuesta por una propuesta basada en valores y alianzas estratégicas

Esta serie de conciertos se posicionó como la segunda gira latina más exitosa registrada por Billboard Boxscore hasta la fecha. El 3 de diciembre de 2023, durante su último show en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Daddy Yankee expuso ante 15.000 asistentes el cambio que marcaría su rumbo futuro.

“Esta noche reconozco, y no me avergüenzo en decirle al mundo entero, que Jesús vive en mí y que yo viviré para él”, declaró, dando comienzo a una nueva etapa en su vida y trayectoria musical.

La transformación espiritual de Daddy Yankee se gestó de forma privada desde 2016. Según explicó a Billboard, mantuvo en reserva su acercamiento al cristianismo hasta cumplir sus obligaciones contractuales: “Fueron compromisos que yo iba cumpliendo con paciencia, para cuando llegara a donde estoy ahora no le debiera nada a nadie. Estar bien tranquilo y en completa libertad”, relató.

Su retiro en 2022 marcó
Su retiro en 2022 marcó el fin de una de las giras latinas más exitosas (Foto AP/Rebecca Blackwell, archivo)

Desde entonces, trabajó en composiciones con mensajes positivos, realizado misiones en África y participado en actividades dentro de iglesias en Puerto Rico y Latinoamérica.

El propósito renovado se aprecia en su próxima producción, Lamento En Baile, cuyo título procede del Salmo 30:11. Con “Sonríele” como primer sencillo, Daddy Yankee propone una mirada optimista, orientada a transformar vidas a través de la música, más allá de buscar únicamente el éxito en la industria.

No era igual tener una vida de propósito que una vida de éxito”, afirmó en su entrevista con Billboard. Ahora, su misión es influir en la cultura pop manteniéndose fiel a sus principios.

Alianzas estratégicas y reconstrucción del catálogo musical

Daddy Yankee es considerado el
Daddy Yankee es considerado el principal referente del reggaetón por artistas como J Balvin (daddyyankee/IG)

Este giro artístico no pasó desapercibido. Daddy Yankee firmó nuevas alianzas, como el acuerdo de licencia con HYBE Latin America, convirtiéndose en el primer artista consolidado que respalda la compañía.

Además, el artista reconstruyó su catálogo tras la adquisición parcial de los derechos por Concord y la participación previa de Cinq Music, proceso caracterizado por negociaciones complejas y cierta confidencialidad.

La influencia de Daddy Yankee en el reggaetón sigue vigente. J Balvin expresó a Billboard: “Sin Daddy Yankee, no habría J Balvin. Él fue y sigue siendo la fuente de inspiración que tanto me impulsó a dejar en alto la música urbana a nivel global”.

Desafíos personales y aprendizaje empresarial

Daddy Yankee destaca la importancia
Daddy Yankee destaca la importancia de compartir públicamente su fe en su nueva etapa artística (@tapiachiqui)

El retorno de Daddy Yankee estuvo acompañado de retos personales significativos. En diciembre de 2024, su esposa y socia empresarial, Mireddys González, solicitó el divorcio tras casi 30 años de matrimonio.

La separación, inicialmente cordial, desembocó en disputas judiciales referentes a la gestión de los negocios y la comercialización de bienes, incluida la venta de su catálogo musical. El propio artista interpuso acciones legales contra González y su hermana por retiros no autorizados de fondos comerciales.

Aunque los litigios continúan, Daddy Yankee reconoció en Billboard las enseñanzas derivadas de este proceso: “Ahora, como estoy solo, lo tengo que hacer 100%. Por más que tengas abogados o contables, dedico tiempo cada semana a supervisar. Recae en mí toda la responsabilidad y me siento bien. Aprendí mucho más”.

El artista prepara su regreso
El artista prepara su regreso a la televisión en los Premios Billboard de la Música Latina (@daddyyankee/Instagram)

Esta reconstrucción personal influyó en la recepción de su nueva música. Temas como “Bonita” y “Donante de sangre” tuvieron millones de visualizaciones en plataformas digitales, generando una activa interacción en redes sociales.

La industria observa con atención la apuesta de Daddy Yankee por una música inspiracional y de fe. Arenas, de HYBE, identificó una tendencia creciente en el mercado anglo por este tipo de contenido, tendencia que comienza a ganar terreno entre el público latino, aunque aún no exista una estructura de difusión sólida.

El artista sostiene que su misión trasciende lo musical convencional: “Esto es una obligación que tenemos todos los que estamos en la fe, que estamos convertidos. Este es un trabajo no de un pastor ni de un evangelista; es un trabajo de todos”, enfatizó en su entrevista con Billboard.

Daddy Yankee busca revolucionar la
Daddy Yankee busca revolucionar la cultura pop desde la fe y la superación personal (ANDINA/Renato Pajuelo)

No puedo convertirme y quedarme callado. Al contrario, tienes que reconocer al Señor públicamente para que Él te reconozca después dentro de la presencia del Padre”.

En este escenario, Daddy Yankee se alista para su primer show televisado en tres años durante los Premios Billboard de la Música Latina y el lanzamiento de su nuevo álbum.

Con convicción renovada y el objetivo de “revolucionar” la cultura pop desde la fe, el artista encuentra en la adversidad una fuente de aprendizaje, y en la música y la adoración, la fortaleza para enfrentar nuevos retos y compartir su mensaje con el mundo.

