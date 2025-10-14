El encuentro entre Daddy Yankee y la selección argentina antes del amistoso contra Puerto Rico

La visita de Daddy Yankee a la práctica de la selección argentina

La presencia de Daddy Yankee en el entrenamiento de la selección argentina en Miami generó sorpresa en la previa del amistoso que enfrentará a la Albiceleste con su par de Puerto Rico. El artista puertorriqueño compartió un momento con Lionel Messi y el plantel dirigido por Lionel Scaloni en las instalaciones del club Inter Miami, lo que despertó todo tipo de comentarios en los fanáticos del fútbol y de la música.

La visita del reconocido cantante se produjo luego de su reciente acuerdo de cooperación con la Federación Puertorriqueña de Fútbol. El objetivo de esta alianza, según se conoció en diversos medios internaciones, es fortalecer el desarrollo del fútbol en la isla. En este contexto, Yankee asistió a las prácticas de ambos seleccionados y conversó con los futbolistas y cuerpos técnicos de Argentina y Puerto Rico, reafirmando su compromiso con la promoción del deporte en su país.

El encuentro entre los futbolistas de la selección argentina y el cantante se llevo a cabo en la previa del inicio del trabajo y también hubo tiempo para una foto en grupo junto a Chiqui Tapia, el presidente de la AFA. “La sana costumbre: picón con la banda y un invitado de lujo, Daddy Yankee”, escribió el titular de la casa madre del fútbol argentinos en su cuenta de X (antes Twitter).

El cantante saludó a los jugadores de la Selección y el presidente Tapia (@tapiachiqui)

El partido ante Puerto Rico, programado para el hoy martes a las 21:00 (hora argentina), corresponde a la fecha FIFA de octubre y se disputará en el estadio Chase Stadium de Las Garzas, tras un cambio de sede motivado por cuestiones logísticas y sociales que obligaron a trasladar el encuentro desde Chicago. El equipo que dirige Lionel Scaloni llega al cierre de la gira por los Estados Unidos luego de vencer 1-0 a Venezuela. Según expresó el propio seleccionador en la conferencia de prensa previa al duelo ante los boricuas, la intención estará en darle minutos a jugadores que no participaron en el partido anterior y de probar variantes en distintas posiciones.

Scaloni anticipó que planea realizar varias modificaciones en la alineación. Entre los posibles debutantes figuran el joven defensor de River Plate Lautaro Rivero, y los dos citados de Palmeiras, Aníbal Moreno y José Manuel López, quienes podrían tener su primera oportunidad con la camiseta nacional. Messi, ausente en el último compromiso para poder jugar con su club en el duelo ante Atlanta United por la Major League Soccer (fue victoria 4-0), estará disponible. El equipo, sin embargo, afronta el amistoso con tres bajas confirmadas: Thiago Almada, Enzo Fernández y Franco Mastantuono, todos fuera de la convocatoria por molestias físicas.

Por el lado de Puerto Rico, el partido representa una oportunidad de crecimiento y visibilidad. El seleccionado caribeño, que no logró clasificarse al Mundial 2026 tras finalizar tercero en el Grupo F de las eliminatorias de la Concacaf, buscará aprovechar el cruce ante el campeón del mundo como parte del impulso que la federación local intenta dar al fútbol, ahora con el respaldo de Daddy Yankee en su estructura de promoción. Por eso su aparición en la antesala del encuentro en la que saludó a los jugadores de la Albiceleste.

Messi charló con Chiqui Tapia durante la última práctica de la selección argentina (@tapiachiqui)

En la previa del encuentro, el DT campeón del mundo se refirió al estado físico del número 10 de la Selección y la posibilidad de ver en acción a los nuevos citados. “Lo vi jugar el sábado. Terminó bien, todavía no hablé. Ahora tenemos el último entrenamiento y hablaré con él, si está en condiciones mañana jugará”, explicó el técnico sobre la presencia del capitán. Respecto a los debutantes, señaló: “Sí, alguno de ellos va a jugar mañana. Esa es la idea, lo merecen y es un lindo partido para que los podamos ver. Una buena oportunidad para que puedan demostrar su valía y ver si podemos contar con ellos”.

El técnico también resaltó la importancia de cómo es la inserción de los nuevos citados en el grupo por encima del rendimiento individual y subrayó el valor de la competencia interna: “El alma del equipo, las ganas de seguir compitiendo y seguir intentando competir. No es uno sino que es el equipo”.

De cara a la cita de esta noche, y a la espera de la confirmación antes del duelo contra el conjunto centroamericano, la posible formación de Argentina para hoy es Dibu Martínez; Nahuel Molina, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Aníbal Moreno, Giuliano Simeone; Lionel Messi o Nico Paz y José López.