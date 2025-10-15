Robert De Niro y Al Pacino celebran su amistad de cinco décadas en la nueva campaña Warmer Together de Moncler

El fotógrafo Platon dirigió la campaña protagonizada por las leyendas de Hollywood, resaltando valores como la confianza y la calidez. (Platon/Cortesía de Moncler)

La marca italiana de ropa de lujo Moncler reunió a dos de las leyendas más queridas de Hollywood, Robert De Niro y Al Pacino, en una emotiva campaña titulada Warmer Together, que celebra tanto la amistad duradera entre los actores como los valores de conexión humana y calidez que la firma busca transmitir en su nueva colección de invierno.

Una amistad que trasciende la pantalla

Robert De Niro, de 82 años, y Al Pacino, de 85, mantienen una amistad que ha resistido el paso del tiempo durante más de cinco décadas. Los dos actores se conocieron en el Stella Adler Studio of Acting de Nueva York en los años sesenta, antes de convertirse en íconos del cine estadounidense. Desde entonces, han compartido no solo la pantalla en producciones memorables como El Padrino II (1974), Heat (1995) y The Irishman (2019), sino también una complicidad fuera de los reflectores que se ha fortalecido con los años.

En una entrevista con GQ en 2019, Pacino recordó sus primeras impresiones sobre su colega: “Vi a este tipo y pensé: ‘¡Guau, qué carisma tiene!’. No hacía nada. Solo caminaba. Pero se sentía algo en él”. De Niro, por su parte, ha descrito su vínculo como “una amistad basada en la confianza y el respeto mutuo”, algo que la campaña de Moncler busca reflejar a través de imágenes sinceras y minimalistas.

Las imágenes en blanco y negro capturan la conexión humana que Moncler busca reflejar en su colección de invierno 2025. (Platon/Cortesía de Moncler)

La campaña “Warmer Together”

Publicada el 15 de octubre de 2025, la campaña fue dirigida por el reconocido fotógrafo Platon, conocido por sus retratos íntimos en blanco y negro. Las imágenes muestran a De Niro y Pacino sentados uno junto al otro en una mesa, compartiendo sonrisas y gestos de camaradería, mientras visten las emblemáticas chaquetas acolchadas de Moncler, símbolo del lujo funcional que caracteriza a la marca.

El proyecto no solo incluye fotografías, sino también cortometrajes que profundizan en temas como la amistad, la conexión y la verdad. En uno de los clips, De Niro reflexiona: “La calidez nunca se trató del exterior. Siempre se trató de lo que sucedía en el interior”. Pacino complementa la idea al afirmar: “La amistad es lo mejor que puedes tener. Hay una confianza innata y una comprensión de la vida”.

Moda, cine y emoción

Para la sesión, De Niro luce la chaqueta Maya 70, uno de los modelos más reconocibles de Moncler, con un valor aproximado de 2,530 dólares, mientras que la campaña también presenta la Bretagne Otoño/Invierno 2025, una versión moderna con capucha diseñada para ofrecer “calidez sin apelmazarse en una silueta envolvente”, según el comunicado de prensa de la marca.

La marca italiana presentó las chaquetas Maya 70 y Bretagne como parte de su línea Otoño/Invierno 2025. (Platon/Cortesía de Moncler)

El director ejecutivo de Moncler, Remo Ruffini, explicó el concepto detrás de la colaboración: “A través de su historia de amistad, Al Pacino y Robert De Niro encarnan todo lo que Moncler realmente representa: afecto, calidez y la creencia de que todos somos mejores y más cálidos juntos”.

La campaña está acompañada por una nueva versión de la clásica canción “Lean on Me”, de Bill Withers, interpretada por el rapero Tob Nwigwe y su esposa Fat, un tema que complementa el mensaje de unión y apoyo mutuo que enmarca la propuesta de Moncler para esta temporada.

Un homenaje al pasado y al presente

El escenario donde se filmaron los cortometrajes fue diseñado para evocar el lugar donde ambos actores se conocieron, el Stella Adler Studio, con un ambiente teatral tenue y una iluminación cálida. En las imágenes, se los ve caminando por un escenario vacío, sentándose uno frente al otro, tomados de la mano y compartiendo gestos de afecto.

La elección de este entorno no es casual. Representa un círculo que se cierra: dos hombres que iniciaron su carrera en el mismo lugar, que crecieron juntos en la industria y que hoy, medio siglo después, celebran su legado compartido.

De Niro y Pacino: legado y hermandad en Hollywood

A lo largo de su carrera, De Niro y Pacino han sido pilares del cine estadounidense contemporáneo, cada uno dejando una huella inconfundible. Entre ambos suman tres premios Óscar —De Niro por El Padrino II y Raging Bull, y Pacino por Perfume de mujer— además de una filmografía que abarca más de un centenar de películas combinadas.

La campaña Warmer Together de Moncler muestra la duradera amistad de más de cinco décadas entre los actores Robert De Niro y Al Pacino. (Platon/Cortesía de Moncler)

Su trabajo conjunto ha sido fundamental para el género del drama criminal, y su presencia compartida suele generar gran expectación. Sin embargo, más allá de su trayectoria profesional, ambos actores han destacado en múltiples ocasiones la importancia de su vínculo personal. “Nos entendemos un poco mejor cuando estamos juntos”, dijo Pacino a GQ. “Hablamos de cosas, de la vida. Hay una confianza ahí”.

