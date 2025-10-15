Entretenimiento

Robert De Niro y Al Pacino celebran su amistad de cinco décadas en la nueva campaña Warmer Together de Moncler

La firma italiana de lujo reunió a dos leyendas del cine en una producción en blanco y negro que explora la conexión humana, la confianza y la calidez como símbolos de una amistad que trasciende el tiempo

Evelin Meza Capcha

Por Evelin Meza Capcha

Guardar
El fotógrafo Platon dirigió la
El fotógrafo Platon dirigió la campaña protagonizada por las leyendas de Hollywood, resaltando valores como la confianza y la calidez. (Platon/Cortesía de Moncler)

La marca italiana de ropa de lujo Moncler reunió a dos de las leyendas más queridas de Hollywood, Robert De Niro y Al Pacino, en una emotiva campaña titulada Warmer Together, que celebra tanto la amistad duradera entre los actores como los valores de conexión humana y calidez que la firma busca transmitir en su nueva colección de invierno.

Una amistad que trasciende la pantalla

Robert De Niro, de 82 años, y Al Pacino, de 85, mantienen una amistad que ha resistido el paso del tiempo durante más de cinco décadas. Los dos actores se conocieron en el Stella Adler Studio of Acting de Nueva York en los años sesenta, antes de convertirse en íconos del cine estadounidense. Desde entonces, han compartido no solo la pantalla en producciones memorables como El Padrino II (1974), Heat (1995) y The Irishman (2019), sino también una complicidad fuera de los reflectores que se ha fortalecido con los años.

En una entrevista con GQ en 2019, Pacino recordó sus primeras impresiones sobre su colega: “Vi a este tipo y pensé: ‘¡Guau, qué carisma tiene!’. No hacía nada. Solo caminaba. Pero se sentía algo en él”. De Niro, por su parte, ha descrito su vínculo como “una amistad basada en la confianza y el respeto mutuo”, algo que la campaña de Moncler busca reflejar a través de imágenes sinceras y minimalistas.

Las imágenes en blanco y
Las imágenes en blanco y negro capturan la conexión humana que Moncler busca reflejar en su colección de invierno 2025. (Platon/Cortesía de Moncler)

La campaña “Warmer Together”

Publicada el 15 de octubre de 2025, la campaña fue dirigida por el reconocido fotógrafo Platon, conocido por sus retratos íntimos en blanco y negro. Las imágenes muestran a De Niro y Pacino sentados uno junto al otro en una mesa, compartiendo sonrisas y gestos de camaradería, mientras visten las emblemáticas chaquetas acolchadas de Moncler, símbolo del lujo funcional que caracteriza a la marca.

El proyecto no solo incluye fotografías, sino también cortometrajes que profundizan en temas como la amistad, la conexión y la verdad. En uno de los clips, De Niro reflexiona: “La calidez nunca se trató del exterior. Siempre se trató de lo que sucedía en el interior”. Pacino complementa la idea al afirmar: “La amistad es lo mejor que puedes tener. Hay una confianza innata y una comprensión de la vida”.

Moda, cine y emoción

Para la sesión, De Niro luce la chaqueta Maya 70, uno de los modelos más reconocibles de Moncler, con un valor aproximado de 2,530 dólares, mientras que la campaña también presenta la Bretagne Otoño/Invierno 2025, una versión moderna con capucha diseñada para ofrecer “calidez sin apelmazarse en una silueta envolvente”, según el comunicado de prensa de la marca.

La marca italiana presentó las
La marca italiana presentó las chaquetas Maya 70 y Bretagne como parte de su línea Otoño/Invierno 2025. (Platon/Cortesía de Moncler)

El director ejecutivo de Moncler, Remo Ruffini, explicó el concepto detrás de la colaboración: “A través de su historia de amistad, Al Pacino y Robert De Niro encarnan todo lo que Moncler realmente representa: afecto, calidez y la creencia de que todos somos mejores y más cálidos juntos”.

La campaña está acompañada por una nueva versión de la clásica canción “Lean on Me”, de Bill Withers, interpretada por el rapero Tob Nwigwe y su esposa Fat, un tema que complementa el mensaje de unión y apoyo mutuo que enmarca la propuesta de Moncler para esta temporada.

Un homenaje al pasado y al presente

El escenario donde se filmaron los cortometrajes fue diseñado para evocar el lugar donde ambos actores se conocieron, el Stella Adler Studio, con un ambiente teatral tenue y una iluminación cálida. En las imágenes, se los ve caminando por un escenario vacío, sentándose uno frente al otro, tomados de la mano y compartiendo gestos de afecto.

La elección de este entorno no es casual. Representa un círculo que se cierra: dos hombres que iniciaron su carrera en el mismo lugar, que crecieron juntos en la industria y que hoy, medio siglo después, celebran su legado compartido.

De Niro y Pacino: legado y hermandad en Hollywood

A lo largo de su carrera, De Niro y Pacino han sido pilares del cine estadounidense contemporáneo, cada uno dejando una huella inconfundible. Entre ambos suman tres premios Óscar —De Niro por El Padrino II y Raging Bull, y Pacino por Perfume de mujer— además de una filmografía que abarca más de un centenar de películas combinadas.

La campaña Warmer Together de
La campaña Warmer Together de Moncler muestra la duradera amistad de más de cinco décadas entre los actores Robert De Niro y Al Pacino. (Platon/Cortesía de Moncler)

Su trabajo conjunto ha sido fundamental para el género del drama criminal, y su presencia compartida suele generar gran expectación. Sin embargo, más allá de su trayectoria profesional, ambos actores han destacado en múltiples ocasiones la importancia de su vínculo personal. “Nos entendemos un poco mejor cuando estamos juntos”, dijo Pacino a GQ. “Hablamos de cosas, de la vida. Hay una confianza ahí”.

<br>

Temas Relacionados

Robert De NiroAl PacinoWarmer TogetherMonclerModa de lujo

Últimas Noticias

The Walking Dead celebra 15 años con Norman Reedus y Melissa McBride hablando sobre la transformación de sus personajes

En el evento televisivo más importante de Cannes, los actores compartieron cómo la conexión entre sus personajes nació del dolor y se transformó en una amistad que marcó el rumbo de una de las sagas más exitosas de AMC

The Walking Dead celebra 15

Rami Malek reveló cómo Mr. Robot lo llevó directo al papel de Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody

El actor confesó en la Comic Con de Nueva York que su interpretación como Elliot Alderson fue clave para que los productores de la exitosa película sobre Queen lo eligieran como el legendario cantante británico

Rami Malek reveló cómo Mr.

La reacción de Britney Spears ante acusaciones de su exesposo sobre incidente con cuchillo y sus hijos

Kevin Federline detalló en su libro comportamientos preocupantes de la cantante durante su matrimonio

La reacción de Britney Spears

Colin Hanks recordó la impresión que le dejó John Candy y reveló su búsqueda en el documental: “Incluso de niño, me hizo sentir escuchado”

El cineasta estadounidense e hijo de Tom Hanks, revivió en diálogo con Esquire una experiencia infantil que marcó su vida. La sensibilidad del recordado comediante y su impacto en la infancia de generaciones, quedan al descubierto en la película “John Candy: Yo me gusto”

Colin Hanks recordó la impresión

“Demon Slayer: Infinity Castle” recauda USD 128,6 millones y se convierte en la película extranjera más taquillera

El filme japonés de animación superó a “El tigre y el dragón” tras dominar la cartelera estadounidense y marcar un nuevo récord histórico en la industria

“Demon Slayer: Infinity Castle” recauda
ÚLTIMAS NOTICIAS
Guía para la adopción responsable

Guía para la adopción responsable de gatos: todo lo que hay que saber

La trampa de la Boleta Única: Espert candidato y el fraude elegante

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de los comicios nacionales este miércoles 15 de octubre

Detectaron dos círculos de radio en el espacio que dan pistas sobre cómo evolucionó el universo temprano

Apretón monetario is back

INFOBAE AMÉRICA
Santiago Peña se reunió con

Santiago Peña se reunió con el presidente italiano, Sergio Mattarella

El momento en que el ejército de Pakistán atacó posiciones de los talibanes en la frontera con Afganistán

El Gobierno de Trump afirma que Paz y Quiroga buscan “relaciones sólidas y mejores” con Estados Unidos

La trascendencia de D’Angelo se resume en la búsqueda de un significado para la música afroamericana

El papa León XIV recibirá este viernes a Yamandú Orsi en el Vaticano

TELESHOW
El contundente mensaje de Daniela

El contundente mensaje de Daniela Christiansson sobre Maxi López en Masterchef y su vínculo con Wanda Nara

Darío Barassi quedó impactado por el parecido de un participante con un conductor de tevé: “Es igual”

La advertencia de Wanda Nara a una participante con una indirecta a la China Suárez: “A Maxi no lo mires”

Valentina Cervantes llevó un amuleto de Enzo Fernández para su debut en Masterchef Celebrity: “Él es muy creyente”

“Sos el pibe más genial”: la declaración de amor de Eliana Guercio a Chiquito Romero en su despedida de Boca Juniors