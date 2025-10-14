Heather Graham compartió recuerdos íntimos sobre su noviazgo con Heath Ledger

Heather Graham expresó sentirse orgullosa de haber compartido una relación con Heath Ledger y lamentó la temprana partida del actor australiano (Instagram/@imheathergraham/WireImage)

Heather Graham habló con franqueza sobre su relación con Heath Ledger, abordando aspectos inéditos del vínculo que mantuvo con el actor australiano entre 2000 y 2001.

La actriz brindó declaraciones en el podcast Are You A Charlotte? conducido por Kristin Davis, quien además compartió una anécdota sobre la pareja durante esos años.

Durante la conversación, Davis recordó haber visto a Heather Graham junto a Heath Ledger en una cafetería de Los Ángeles mientras grababa la quinta temporada de la serie Sex and the City.

“En algún momento durante el receso entre temporadas, creo que estaba en un Coffee Bean & Tea Leaf, posiblemente en Sunset Boulevard, y creo que tú estabas allí. Creo que estabas allí con Heath Ledger”, explicó Davis en el episodio difundido este lunes.

La respuesta de Heather Graham fue inmediata: “¡Sí! Salí con él. De hecho, creo que incluso vimos [Sex and the City] juntos, y creo que realmente le gustaba. Recuerdo que lo vimos y él me dijo: ‘Puedo identificarme con esto’. Porque a veces tratas de que los chicos la vean contigo, y algunos la adoran, pero otros dicen: ‘No sé, eso es una serie de chicas’”.

La actriz recordó cómo Ledger apreciaba la serie "Sex and the City" y compartieron juntos momentos en la cafetería de Los Ángeles durante su relación (Press Association via AP Images)

La actriz narró cómo Ledger se mostró receptivo a la serie, desmarcándose del estereotipo de género en torno al programa.

Kristin Davis por su parte evocó aquel encuentro: “En ese momento ustedes eran como un rayo de luz en ese Coffee Bean. Reían y se tocaban. Yo solo pensaba: ‘Contrólate’. Eran adorables”.

Asimismo, la actriz lamentó no haberse acercado, aunque añadió: “Sentí cierta protección, no quería llamar la atención porque se los veía muy libres”.

Sobre el romance, Heather Graham se mostró transparente acerca de sus sentimientos. “Estaba muy enamorada de él cuando salimos. Es bastante increíble”, dijo. “Me siento orgullosa de haber salido con él, sí, sin duda. Ojalá siguiera vivo”.

La actriz reveló que conserva fotografías inéditas del tiempo compartido con Heath Ledger y manifestó su deseo de hacer un álbum fotográfico.

“Ojalá estuviera vivo”, manifestó Graham al reflexionar sobre la influencia y el recuerdo persistente del actor tras más de dos décadas (Instagram/@imheathergraham)

“Tengo fotos geniales de cuando salía con él. Me dijeron: ‘Tienes que conseguir el permiso de la familia’. Pero todavía tengo algunas fotos geniales de cuando estuvimos juntos”, sostuvo.

Heather Graham y Heath Ledger mantuvieron una relación entre octubre de 2000 y junio de 2001. La actriz ha hablado en diversas oportunidades sobre esa etapa.

En 2023, durante una entrevista con el programa australiano Today, afirmó: “Heath realmente trajo mucha alegría a mi vida. Era una persona muy profunda. Obviamente, era muy talentoso. Creo que es alguien mágico y me siento afortunada de haberlo conocido”.

Antes de su vínculo con Graham, él había finalizado una relación con Lisa Zane en 1999. Posteriormente, tuvo relaciones con Naomi Watts entre 2002 y 2004 y con Michelle Williams desde 2004 hasta 2007, con quien tuvo una hija, Matilda, nacida en 2005.

La muerte de Heath Ledger en 2008, a los 28 años, provocó tristeza en la industria cinematográfica y en la vida de sus allegados.

La relación entre Heath Ledger y Michelle Williams terminó en 2007, pero la actriz continúa recordándolo como una persona “muy especial” y agradece la existencia de su hija Matilda (Rebecca Sapp/WireImage)

El actor murió por una intoxicación aguda por “los efectos combinados de oxicodona, hidrocodona, temazepam, alprazolam, diazepam y doxilamina”, según el informa forense.

Las autoridades calificaron su fallecimiento como accidental, y relacionado al abuso de medicamentos recetados y su combinación con otros.

Ledger ganó el premio Oscar póstumo por su interpretación del Joker en Batman: el caballero de la noche, la segunda entrega de la saga de Christopher Nolan.

Tras su muerte, la atención mediática se centró en Michelle Williams, su pareja más conocida y madre de su única hija.

En una entrevista con el podcast Armchair Expert, Williams describió a Ledger como “tan especial, tan especial”. Añadió: “Gracias a Dios está Matilda”.