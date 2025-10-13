Entretenimiento

De la pantalla a la cancha: qué es IShowSpeed y cómo mezcla juegos con estrellas deportivas

El joven streamer estadounidense se anima a competir en distintas disciplinas junto a figuras como Tom Brady y Kevin Durant. Los detalles de su serie viral que combina desafíos, humor y deporte

Por Nicolás Sturtz

IShowSpeed desafía a leyendas deportivas
IShowSpeed desafía a leyendas deportivas en la serie 'Speed Goes Pro', fusionando streaming y deporte profesional (Youtube/IShowSpeed)

El streamer estadounidense IShowSpeed inició una serie en la que enfrenta desafíos deportivos junto a figuras profesionales como Tom Brady y Kevin Durant, una propuesta que explora el cruce entre el entretenimiento digital y el deporte de alto nivel.

La iniciativa, titulada “Speed Goes Pro”, presenta al joven creador de contenido cuyo verdadero nombre es Darren Watkins Jr., con el objetivo de evidenciar cómo un referente de internet puede desenvolverse frente a referentes históricos de varias disciplinas.

El primer episodio fue publicado el 1 de octubre y, en cuestión de días, reportó más de cinco millones de visualizaciones, lo que posicionó al protagonista en el centro del interés digital, de acuerdo con Sports Illustrated.

Un debut con Tom Brady y la prueba en la NFL

Speed se entrena con Sauce
Speed se entrena con Sauce Gardner antes de su desafío con Tom Brady en la NFL Combine (Youtube/IShowSpeed)

El debut de la serie tuvo como protagonista a Tom Brady, el mariscal de campo siete veces campeón del Super Bowl. Durante un evento público, IShowSpeed se acercó al atleta y le pidió que firmara una camiseta.

La interacción tomó un giro inesperado cuando el streamer reveló que la prenda pertenecía a Eli Manning, ex rival deportivo de Brady, y le solicitó la dedicatoria: “Speed, buena suerte, la vas a necesitar”, respondió el exjugador profesional ante la prensa presente en el lugar.

Antes de ese encuentro, Speed se entrenó junto a Sauce Gardner, actual esquinero de los New York Jets, quien lo preparó para afrontar las pruebas de la NFL Combine.

El streamer estadounidense debuta junto
El streamer estadounidense debuta junto a Tom Brady y se prepara para enfrentar a figuras como Kevin Durant y Suni Lee (Youtube/IShowSpeed)

Tras ese proceso, el streamer recibió indicaciones directas de Tom Brady y trabajó en el campo junto al ex receptor abierto Danny Amendola, dos veces campeón del Super Bowl, con el objetivo de mejorar su desempeño y llegar listo al desafío final de interceptar al emblemático mariscal de campo.

Durante las pruebas, el youtuber marcó un tiempo de 4,49 segundos en la carrera de 40 yardas, un dato que fue valorado directamente por Brady: “Ese esfuerzo, esa lucha, esa energía, es lo que más respeto”, expresó el exjugador, según declaraciones recogidas por Rolling Stone.

Calendario de desafíos y figuras confirmadas

La serie contempla nuevos episodios donde el streamer pondrá a prueba sus habilidades en disciplinas como gimnasia artística, baloncesto, lucha libre y competencias de comida.

La serie marca un nuevo
La serie marca un nuevo capítulo en la convergencia entre creadores digitales, redes sociales y deporte de alto rendimiento (Youtube/IShowSpeed)

Los siguientes encuentros de la serie presentan desafíos en distintas disciplinas. El 15 de octubre, Suni Lee, campeona olímpica de gimnasia artística, será la protagonista del episodio enfocado en ejercicios y rutinas de ese deporte.

El 29 de octubre, Joey Chestnut, múltiple campeón mundial de competencias de comida, se suma para un reto vinculado al consumo de alimentos en tiempo récord.

El 11 de noviembre está prevista la participación de Kevin Durant, estrella de la NBA, quien recibirá a IShowSpeed en una prueba centrada en el baloncesto profesional.

El 26 de noviembre, el streamer compartirá episodio con Randy Orton, referente de la lucha libre en la WWE, enfrentando un entrenamiento intensivo en esa disciplina.

El fenómeno IShowSpeed y el impacto en redes y medios

El primer episodio supera los
El primer episodio supera los cinco millones de visualizaciones y posiciona a IShowSpeed en el centro del interés digital (Youtube/IShowSpeed)

La proyección de IShowSpeed, sostiene Rolling Stone, radica en la interacción digital directa que mantiene con millones de seguidores. La autenticidad en su desempeño fue resaltada por el showrunner Eric Pankowski y el productor ejecutivo Michael D. Ratner, quienes hicieron hincapié en la capacidad del streamer para conectar con audiencias variadas de manera espontánea y sin mediaciones.

Para Ratner, el fenómeno que envuelve a IShowSpeed es comparable en cantidad de seguidores solo con fenómenos históricos de la música pop, según declaró a Rolling Stone.

Con la mirada de medios deportivos y de espectáculos sobre la serie, el impacto de “Speed Goes Pro” trasciende el contenido digital tradicional. Para Sports Illustrated, el proyecto ha provocado que deportistas de elite muestren reconocimiento público a IShowSpeed, a pesar de que nunca formó parte del deporte profesional de manera formal.

La integración de figuras del deporte con un creador digital marca un nuevo capítulo en la convergencia entre redes sociales, streaming y actividades físicas de alto rendimiento.

