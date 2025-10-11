El influencer Ashton Hall explicó por qué no ha tenido novia en los últimos 12 años

El influencer desmintió los rumores sobre su supuesta muerte tras publicar nuevos videos en redes sociales confirmando su buen estado de salud. (Bollywoodshaadis)

El influencer de fitness Ashton Hall, conocido por su disciplina y exigentes rutinas de entrenamiento, volvió a ser tema de conversación en redes sociales, aunque esta vez no por su contenido deportivo. El joven, que ha alcanzado más de 18 millones de seguidores en Instagram, sorprendió a su audiencia al revelar en una entrevista que no ha tenido novia durante los últimos 12 años y explicó los motivos detrás de su decisión.

Un falso rumor sobre su muerte lo llevó a hablar de su vida personal

Ashton Hall, de 30 años, se ha convertido en una figura popular dentro del mundo del fitness por sus videos de alto impacto, en los que comparte su rutina diaria que empieza antes del amanecer. Su creciente popularidad lo ha llevado a colaborar con personalidades como DJ Khaled, MrBeast y Glen Powell, además de ser tema recurrente en memes y parodias por la intensidad de su estilo de vida.

En marzo de 2025, su nombre apareció en titulares luego de que circulara un falso rumor sobre su muerte durante un entrenamiento. Sin embargo, el propio influencer desmintió la información al publicar contenido nuevo en sus redes, dejando claro que se encontraba en perfecto estado de salud. Tras el incidente, los seguidores comenzaron a interesarse aún más por su vida privada, y fue entonces cuando salió a la luz una entrevista que dio un giro inesperado a su imagen pública.

Durante la pandemia de COVID-19, Ashton Hall comenzó a crear contenido de fitness y se consolidó como una figura destacada en redes sociales.(Bollywoodshaadis)

“No saldré con nadie a menos que sepa que voy a casarme con ella”

En una entrevista publicada en el canal de YouTube JackNeel, Ashton Hall confesó que no ha tenido pareja desde la secundaria, es decir, hace más de una década. El creador de contenido explicó que su decisión no se debe a la falta de oportunidades, sino a una filosofía personal sobre el compromiso.

“En la secundaria. Ahora tengo 29 años. Han pasado 12 años. No voy a salir con nadie a menos que sepa que me voy a casar con ella. Y soy un hombre muy seguro. He tenido citas, por supuesto. He salido con mujeres y, por lo general, lo sé desde la primera cita”, declaró Hall durante la entrevista.

El influencer sostuvo que no quiere perder tiempo en relaciones sin rumbo y que prefiere esperar hasta estar completamente seguro de que una mujer es la persona con quien desea compartir su vida. Afirmó, además, que puede saberlo desde la primera cita, y que si llegara a encontrar a la indicada, le propondría matrimonio al cumplir 365 días juntos.

Una visión tradicional sobre el compromiso

Ashton Hall expresó que no quiere ser “un hombre indeciso” y que considera que toda mujer merece una pareja que tenga claridad sobre lo que quiere. Para él, eso es un signo de madurez y liderazgo. En su opinión, las relaciones modernas carecen de propósito claro, ya que muchas personas pasan años saliendo sin tener certeza sobre el futuro de su vínculo.

“Sé si es la indicada o no, y no quiero ser un tipo indeciso. Toda mujer debería querer un hombre que sepa lo que quiere. Eso es una señal de un buen líder. Si no lo sabes, si han pasado dos o tres años, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué tratar de forzar un zapato que no te queda?”, añadió durante la conversación.

Sus declaraciones generaron debate en las redes sociales, donde algunos usuarios aplaudieron su visión tradicional y otros la calificaron de poco realista. Sin embargo, Hall se ha mantenido firme en su postura, afirmando que sus principios son parte de la disciplina que aplica no solo en el amor, sino también en su vida profesional y su rutina de entrenamiento.

Hall explicó que solo saldría con alguien si está seguro de que se casará con esa persona, destacando su enfoque decidido hacia las relaciones. (Bollywoodshaadis)

Su estilo de vida disciplinado lo llevó al éxito

Ashton Hall comenzó su carrera como creador de contenido durante la pandemia de COVID-19, después de abandonar su sueño de convertirse en jugador de la NFL. En ese periodo, decidió compartir en línea sus hábitos de superación personal y su estricta rutina diaria, que incluye despertarse a las 3:50 a.m., sumergir su rostro en agua helada, realizar ejercicios intensos, nadar y escribir en su diario antes de iniciar el día.

Su enfoque extremo hacia la salud y el rendimiento físico lo convirtió en un fenómeno viral, inspirando a millones de personas a adoptar un estilo de vida más disciplinado. Al mismo tiempo, su figura se volvió objeto de humor y admiración, ya que varios creadores de contenido compararon su productividad diaria con la de “una persona promedio en todo un año”.

