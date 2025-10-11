Entretenimiento

El influencer Ashton Hall explicó por qué no ha tenido novia en los últimos 12 años

Conocido por su exigente rutina de entrenamiento y su disciplina extrema, el creador digital sorprendió a sus seguidores al compartir detalles sobre su vida sentimental y los principios que guían sus decisiones personales

Evelin Meza Capcha

Por Evelin Meza Capcha

Guardar
El influencer desmintió los rumores
El influencer desmintió los rumores sobre su supuesta muerte tras publicar nuevos videos en redes sociales confirmando su buen estado de salud. (Bollywoodshaadis)

El influencer de fitness Ashton Hall, conocido por su disciplina y exigentes rutinas de entrenamiento, volvió a ser tema de conversación en redes sociales, aunque esta vez no por su contenido deportivo. El joven, que ha alcanzado más de 18 millones de seguidores en Instagram, sorprendió a su audiencia al revelar en una entrevista que no ha tenido novia durante los últimos 12 años y explicó los motivos detrás de su decisión.

Un falso rumor sobre su muerte lo llevó a hablar de su vida personal

Ashton Hall, de 30 años, se ha convertido en una figura popular dentro del mundo del fitness por sus videos de alto impacto, en los que comparte su rutina diaria que empieza antes del amanecer. Su creciente popularidad lo ha llevado a colaborar con personalidades como DJ Khaled, MrBeast y Glen Powell, además de ser tema recurrente en memes y parodias por la intensidad de su estilo de vida.

En marzo de 2025, su nombre apareció en titulares luego de que circulara un falso rumor sobre su muerte durante un entrenamiento. Sin embargo, el propio influencer desmintió la información al publicar contenido nuevo en sus redes, dejando claro que se encontraba en perfecto estado de salud. Tras el incidente, los seguidores comenzaron a interesarse aún más por su vida privada, y fue entonces cuando salió a la luz una entrevista que dio un giro inesperado a su imagen pública.

Durante la pandemia de COVID-19,
Durante la pandemia de COVID-19, Ashton Hall comenzó a crear contenido de fitness y se consolidó como una figura destacada en redes sociales.(Bollywoodshaadis)

“No saldré con nadie a menos que sepa que voy a casarme con ella”

En una entrevista publicada en el canal de YouTube JackNeel, Ashton Hall confesó que no ha tenido pareja desde la secundaria, es decir, hace más de una década. El creador de contenido explicó que su decisión no se debe a la falta de oportunidades, sino a una filosofía personal sobre el compromiso.

“En la secundaria. Ahora tengo 29 años. Han pasado 12 años. No voy a salir con nadie a menos que sepa que me voy a casar con ella. Y soy un hombre muy seguro. He tenido citas, por supuesto. He salido con mujeres y, por lo general, lo sé desde la primera cita”, declaró Hall durante la entrevista.

El influencer sostuvo que no quiere perder tiempo en relaciones sin rumbo y que prefiere esperar hasta estar completamente seguro de que una mujer es la persona con quien desea compartir su vida. Afirmó, además, que puede saberlo desde la primera cita, y que si llegara a encontrar a la indicada, le propondría matrimonio al cumplir 365 días juntos.

El influencer desmintió los rumores
El influencer desmintió los rumores sobre su supuesta muerte tras publicar nuevos videos en redes sociales confirmando su buen estado de salud. (Bollywoodshaadis)

Una visión tradicional sobre el compromiso

Ashton Hall expresó que no quiere ser “un hombre indeciso” y que considera que toda mujer merece una pareja que tenga claridad sobre lo que quiere. Para él, eso es un signo de madurez y liderazgo. En su opinión, las relaciones modernas carecen de propósito claro, ya que muchas personas pasan años saliendo sin tener certeza sobre el futuro de su vínculo.

“Sé si es la indicada o no, y no quiero ser un tipo indeciso. Toda mujer debería querer un hombre que sepa lo que quiere. Eso es una señal de un buen líder. Si no lo sabes, si han pasado dos o tres años, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué tratar de forzar un zapato que no te queda?”, añadió durante la conversación.

Sus declaraciones generaron debate en las redes sociales, donde algunos usuarios aplaudieron su visión tradicional y otros la calificaron de poco realista. Sin embargo, Hall se ha mantenido firme en su postura, afirmando que sus principios son parte de la disciplina que aplica no solo en el amor, sino también en su vida profesional y su rutina de entrenamiento.

Hall explicó que solo saldría
Hall explicó que solo saldría con alguien si está seguro de que se casará con esa persona, destacando su enfoque decidido hacia las relaciones. (Bollywoodshaadis)

Su estilo de vida disciplinado lo llevó al éxito

Ashton Hall comenzó su carrera como creador de contenido durante la pandemia de COVID-19, después de abandonar su sueño de convertirse en jugador de la NFL. En ese periodo, decidió compartir en línea sus hábitos de superación personal y su estricta rutina diaria, que incluye despertarse a las 3:50 a.m., sumergir su rostro en agua helada, realizar ejercicios intensos, nadar y escribir en su diario antes de iniciar el día.

Su enfoque extremo hacia la salud y el rendimiento físico lo convirtió en un fenómeno viral, inspirando a millones de personas a adoptar un estilo de vida más disciplinado. Al mismo tiempo, su figura se volvió objeto de humor y admiración, ya que varios creadores de contenido compararon su productividad diaria con la de “una persona promedio en todo un año”.

El creador de contenido reveló
El creador de contenido reveló en una entrevista que no ha tenido pareja desde la secundaria, una decisión que mantiene desde hace 12 años. (Bollywoodshaadis)

Temas Relacionados

Ashton Hallinfluencer de fitness12 años sin noviavida personaldisciplina

Últimas Noticias

La biopic de Bruce Springsteen explorará sus problemas de salud mental: “Fue el capítulo más doloroso de su vida”

La película muestra cómo el músico transformó su angustia en una de sus obras más poderosas

La biopic de Bruce Springsteen

La historia detrás de “La masacre de Texas”: lo que el elenco soportó durante el rodaje, restos humanos reales y sangre

En medio del calor sofocante, los actores vivieron una pesadilla fuera de guión mientras el director buscaba capturar el miedo más auténtico posible sin importar las consecuencias

La historia detrás de “La

La temporada 4 de “Monster” presenta a su primera protagonista femenina

La exitosa serie creada por Ryan Murphy regresará con una historia ambientada en el siglo XIX que explorará cómo una mujer fue juzgada por desafiar las normas sociales tras un crimen que estremeció a Massachusetts

La temporada 4 de “Monster”

James Gunn contó cómo el final de “Peacemaker” transforma el futuro del Universo DC

La segunda temporada de la serie de HBO Max introduce nuevos elementos que se convertirán en piezas fundamentales del renovado universo cinematográfico, conectando directamente con futuras producciones como Superman y Lanterns dentro del plan de DC Studios

James Gunn contó cómo el

El biógrafo de Ed Gein acusó a Ryan Murphy de distorsionar la historia en la nueva temporada de “Monster”

El reconocido autor Harold Schechter expresó su molestia tras ver la reciente producción de Netflix, asegurando que gran parte del contenido carece de base real y presenta escenas completamente inventadas sobre el infame asesino de Wisconsin

El biógrafo de Ed Gein
ÚLTIMAS NOTICIAS
Trágico incendio en una Iglesia

Trágico incendio en una Iglesia de Córdoba: murieron dos menores y hubo al menos 40 evacuados

Diane Keaton reveló los momentos más dolorosos de su historia familiar en un emotivo relato

Diane Keaton, la pionera en lucir canas y en defender la belleza real en Hollywood

Video: una joven recibió al menos tres patadas en la cabeza en una brutal golpiza en La Plata

La ayuda de EEUU llegó en el momento justo, pero en un contexto global enrarecido: qué viene después, según los analistas

INFOBAE AMÉRICA
De inmigrantes a empresarios: la

De inmigrantes a empresarios: la historia de los hoteles que cambiaron la vida de miles de familias

Diane Keaton reveló los momentos más dolorosos de su historia familiar en un emotivo relato

El autoplacer y la moral: la historia oculta de la masturbación en la Grecia clásica

Sébastien Lecornu, primer ministro de Francia, calificó de “ridículo” el estancamiento político que atraviesa el país

El presidente Bernardo Arévalo aseguró que el papa León XIV mostró interés en visitar Guatemala

TELESHOW
Maxi López compartió una tarde

Maxi López compartió una tarde de cine con Constantino y Benedicto

Julieta Díaz habló de los progresos de su hija Elena, afectada por una parálisis cerebral: “Me emocioné”

El festejo íntimo de cumpleaños de Lali Espósito con su mamá y Pedro Rosemblat: el divertido video de la torta

La travesía de Wanda Nara por Misiones: cataratas, mate y naturaleza

Jimena Barón y una divertida visita a una “cascada sanadora” con 4° de temperatura: “¿Por qué gritamos si ya salimos?”