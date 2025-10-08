La hermana de Dolly Parton generó preocupación tras pedir oraciones por la salud de la cantante

Freida Parton pidió oraciones por su hermana Dolly en redes sociales y luego aclaró que la situación no era tan grave como se pensó (AP)

La salud de Dolly Parton, referente de la música country, generó inquietud entre sus seguidores luego de que su hermana, Freida Parton, publicara un mensaje en Facebook solicitando oraciones para la artista.

El post, difundido el martes por la mañana, despertó especulaciones sobre el estado de la cantante y provocó una ola de comentarios en redes sociales.

“Anoche estuve toda la noche orando por mi hermana, Dolly. Muchos de ustedes saben que no ha estado sintiéndose bien últimamente. Realmente creo en el poder de la oración, y he sentido que debía pedirle a todos los que la quieren que oren conmigo”, declaró en la primera publicación.

El mensaje finalizaba con muestras de afecto y esperanza para Dolly: “Ella es fuerte, es querida, y con todas las oraciones que se elevan por ella, sé en mi corazón que va a estar bien. Que Dios te cuide, mi hermanita Dolly. ¡Todos te queremos!”.

La publicación intensificó la preocupación entre los fanáticos de Dolly Parton, ya que en la última semana la artista de 79 años había anunciado el aplazamiento de su residencia en Las Vegas por motivos de salud.

Dolly Parton pospuso su residencia en Las Vegas mientras sus hermanas compartieron mensajes que generaron inquietud y luego ofrecieron explicaciones para sus seguidores (Dolly Parton/Instagram)

Algunos seguidores manifestaron su alarma en comentarios y foros, preguntando por la gravedad de la situación.

Los medios estadounidenses recogieron la repercusión causada por el mensaje de Freida Parton. La ausencia de información precisa sobre la condición médica de Dolly Parton alimentó las conjeturas.

Ni la cantante ni sus representantes detallaron el diagnóstico o la naturaleza exacta de los problemas de salud. De acuerdo a ABC News, una fuente cercana aseguró que la artista continúa trabajando y se encuentra bien.

El malestar se agravó por el hecho de que otra hermana, Stella Parton, también abordó la situación en Facebook.

“Personalmente, respeto la privacidad de todos los miembros de mi familia y no la voy a vulnerar discutiendo asuntos personales con nadie”, escribió Stella, en respuesta a los cuestionamientos sobre su silencio.

Los fanáticos de Parton expresaron preocupación tras un pedido de oraciones, aunque Freida Parton afirmó que la artista solo estaba indispuesta (Jerome Miron-USA TODAY Sports)

La publicación fue interpretada como un llamado a la prudencia entre quienes exigían mayor información. “Agradezco a quienes muestran preocupación sincera por Dolly”, concluyó Stella, de 76 años.

Hace poco más de una semana, Dolly Parton había comunicado que su residencia en Las Vegas, titulada Dolly: Live in Las Vegas, quedaría suspendida.

“Como muchos saben, he estado enfrentando algunos desafíos de salud y los médicos me han dicho que debo someterme a algunos procedimientos”, explicó la artista en Instagram.

Con tono distendido, añadió: “Bromeé diciendo que debía ser hora de mi revisión de las 100,000 millas, aunque no es el habitual viaje al cirujano plástico”.

Tras el mensaje de Freida, Stella Parton defendió la privacidad familiar y criticó los ataques mientras la preocupación por Dolly se hacía visible en redes sociales (Foto AP/Andres Kudacki, archivo)

En el mismo mensaje, Dolly Parton lamentó la postergación de los conciertos, que iban a coincidir con la National Finals Rodeo en diciembre, y destacó su compromiso con sus seguidores.

“No voy a poder ensayar ni preparar el espectáculo que quiero que vean y que ustedes merecen”, señaló.

La intérprete negó categóricamente el retiro: “No se preocupen por que deje el negocio, Dios no ha dicho nada sobre detenerse. Pero creo que me está diciendo que disminuya el ritmo ahora para estar lista para nuevas aventuras”.

La residencia, que iba a desarrollarse en The Colosseum at Caesars Palace, iba a constituir el primer ciclo de conciertos prolongados de la cantante en Las Vegas en 32 años. El repertorio previsto incluía éxitos como 9 to 5, Jolene, I Will Always Love You y Coat of Many Colors.

La aclaración de Freida Parton buscó contener la alarma que causó al pedir oraciones para Dolly, destacando la importancia del apoyo de los fans (Foto AP/Charlie Riedel)

Freida Parton tranquiliza a los fans tras pedir oraciones por Dolly

Horas después del primer mensaje, Freida Parton emitió una nueva publicación para aclarar sus palabras y tratar de disipar la alarma generada.

“Quiero aclarar algo. No quise asustar a nadie ni hacer que sonara tan grave cuando pedí oraciones por Dolly”, escribió la hermana menor en Facebook.

Añadió que la cantante simplemente estaba “un poco indispuesta” y que su petición nacía de su fe en la oración. “No era más que una hermanita pidiendo oraciones por su hermana mayor”.

Freida agradeció las muestras de apoyo y enfatizó: “El amor de ustedes realmente hace la diferencia”. Insistió en que la intención de su mensaje era solamente solicitar apoyo espiritual y no alarmar al público.

Por el momento, los representantes de Dolly Parton no han realizado declaraciones adicionales. La estrella de country mantiene la postura de priorizar su salud y no proyecta alejarse de la música.