Denise Richards testificó que Aaron Phypers la agredió mientras se recuperaba de una cirugía plástica

Denise Richards aseguró frente a un juez que Aaron Phypers la violentó durante su recuperación. (Instagram)

Denise Richards subió al estrado este martes 7 de octubre en la Corte Superior de Los Ángeles para declarar sobre el presunto abuso que habría sufrido por parte de su exesposo, Aaron Phypers.

La actriz, conocida por The Real Housewives of Beverly Hills, busca que su orden de restricción temporal se convierta en permanente, lo que obligaría al actor de 53 años a mantenerse a más de 90 metros de distancia durante los próximos cinco años.

Durante el interrogatorio, la famosa de 54 años fue cuestionada sobre una cirugía a la que se sometió en mayo, procedimiento en el que Phypers la asistió durante su recuperación.

Según relató, la operación tenía como objetivo reparar daños en sus implantes —que atribuyó a las grabaciones de la temporada 3 de Special Forces— y realizarse una abdominoplastia.

Denise Richards aseguro que Aaron Phypers la lastimó mientras se recuperaba de una cirugía plástica. (Shutterstock)

Denise Richards afirmó que, mientras se recuperaba en un hotel, Phypers la agredió físicamente. “No sentía dolor del drenaje quirúrgico antes de que me golpeara y me empujara contra el portarrollos del baño”, declaró ante el tribunal.

En su petición de orden de restricción, Richards relató que el incidente ocurrió el 21 de mayo, cuando Aaron Phypers habría revisado su computadora portátil mientras ella dormía.

La actriz aseguró que, al despertar, él la confrontó violentamente: “Me golpeó en la cabeza con la palma de la mano mientras gritaba: ‘Dame tu maldito teléfono’”.

Asustada y desorientada por la cirugía, Denise dijo que accedió a entregarle el dispositivo por miedo a ser lastimada.

Denise Richards recordó que Aaron Phypers le exigió su teléfono con violencia. (Instagram: aaronphypers)

Aaron, por su parte, ha negado rotundamente todas las acusaciones. En declaraciones a Us Weekly, sostuvo que todo lo dicho por su exesposa no es verdad.

“Estas acusaciones son completamente falsas y profundamente dolorosas. Denise y yo, como muchas parejas, tuvimos nuestros desafíos, pero cualquier insinuación de abuso es categóricamente falsa”, afirmó.

Por si fuera poco, en la audiencia, Denise Richards también habló de otros supuestos episodios de violencia que habrían ocurrido a lo largo de la relación. Mencionó un incidente en abril, durante un viaje a Chicago, en el que Aaron Phypers la habría sujetado con fuerza.

“Me estaba apretando la cabeza tan fuerte que terminé con la espalda en el suelo de la habitación. Sentí como si me estuviera aplastando el cráneo”, recordó.

Denise Richards recordó un episodio en el que Aaron Phypers empujo su cabeza contra el suelo. (Instagram/Aaron Phypers)

El abogado de Phypers cuestionó por qué la actriz no llamó a la policía ni acudió a un médico para evaluar una posible conmoción cerebral. Richards respondió que no lo hizo porque su entonces esposo no se lo permitió.

La celebridad también relató el final de la relación, ocurrido el pasado 4 de julio. Según su testimonio, el también empresario la confrontó en su casa con una actitud violenta.

“Me había hecho un lifting facial reciente y aún tenía puntos detrás de las orejas. Me sentía extremadamente vulnerable”, explicó.

Denise Richards denunció episodios de violencia doméstica (Superior Court of California)

Además, aseguró que él se le acercó a pocos centímetros del rostro y la insultó, llamándola “puta mentirosa” y “tramposa”. La actriz declaró que al día siguiente, Aaron y su padre se presentaron en su domicilio y la amenazaron con divulgar fotos íntimas.

También afirmó que él la golpeó detrás de la oreja izquierda, donde todavía tenía puntos, provocándole sangrado. “Me dijo que desaparecería si llamaba al 911”, añadió.

Cabe recordar que Aaron Phypers solicitó oficialmente el divorcio el 7 de julio, apenas tres días después de la ruptura.

En los documentos judiciales, indicó que la pareja se casó el 8 de septiembre de 2018 y se separó el 4 de julio de 2025. Además, pidió manutención conyugal, alegando que Richards percibe ingresos de hasta 250 mil dólares mensuales.

Aaron Phypers le pidió una manutención a Denise Richards tras separarse. (Instagram/Aaron Phypers)

La actriz, por su parte, insiste en que lo único que busca es proteger su integridad. “Emocionalmente fue difícil de comprender”. Me hizo sentir vulnerable, asustada y triste. Me intimidaba, expresó en la corte.

El proceso continúa en curso en Los Ángeles, mientras el tribunal evalúa si la orden de restricción de Richards se volverá permanente.