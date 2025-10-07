Entretenimiento

Todo lo que se sabe del estreno de “A Knigh of the Seven Kingdoms”

La esperada precuela basada en las novelas de George R.R. Martin retrasa su estreno y promete una historia épica sobre los orígenes de los Targaryen.

Virginia García

Por Virginia García

“A Knigh of the Seven Kingdoms” contará los orígenes de la familia Targaryen. (captura del teaser oficial)

HBO anunció que A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight —titulada en español El caballero de los Siete Reinos— llegará finalmente en enero de 2026, retrasando su estreno originalmente previsto para finales de 2025.

La noticia fue acompañada por un nuevo póster promocional, donde se puede ver a los protagonistas Peter Claffey y Dexter Sol Ansell con la frase: “Un relato a la altura de la leyenda”.

La producción finalizó a inicios de este año en Belfast, Irlanda del Norte, y ya cuenta con el respaldo del propio George R.R. Martin, autor de las novelas en las que se basa.

HBO anunció que "A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight" tendrá su estreno en enero de 2026. (Instagram/HBO)

“Ya he visto los seis episodios (los dos últimos en versiones preliminares, admito) y me encantaron. Dunk y Egg siempre han sido mis favoritos, y los actores que encontramos para interpretarlos son simplemente increíbles”, , dijo Martin en una entrada de blog en enero.

¿De qué trata “A Knigh of the Seven Kingdoms”?

La serie adaptará las tres novelas cortas de Tales of Dunk and Egg, escritas por Martin entre 1998 y 2010. La primera temporada, compuesta por seis episodios, se centrará en El caballero errante, la primera de esas historias.

La trama se sitúa un siglo antes de los eventos de Game of Thrones y sigue las aventuras de Ser Duncan el Alto (Dunk), un joven caballero errante, y Egg, su escudero, quien resulta ser el príncipe Aegon Targaryen, futuro rey de Poniente.

La descripción oficial sitúa la trama en “una época en la que el linaje Targaryen todavía ostenta el Trono de Hierro y el recuerdo del último dragón aún no ha desaparecido de la memoria viva”.

A Knight of the Seven Kingdoms seguirá la historia de Ser Duncan el Alto. (captura del teaser oficial)

“Esto podría ser básicamente la Gran Bretaña del siglo XIV. Es una historia de caballeros medievales duros y exigentes, con un toque frío y esperanzador”, expresó el showrunner de la serie, Ira Parker, en una entrevista.

Y añadió; “Es un lugar maravilloso. En esta serie, estamos empezando desde abajo. No estamos con los señores y las damas, los reyes y las reinas”.

Peter Claffey interpretará a Ser Duncan el Alto, un caballero de origen humilde que busca forjar su destino entre nobles y dragones. Dexter Sol Ansell, de solo nueve años, da vida a Egg, el joven Targaryen que se convertirá en uno de los reyes más recordados de la saga.

Dexter Sol Ansell, de solo nueve años, da vida a Egg. (captura del teaser oficial)

El reparto también incluye a Finn Bennett como Aerion Targaryen, Bertie Carvel como Baelor Targaryen, Tanzyn Crawford como Tanselle, Daniel Ings como Ser Lyonel Baratheon y Sam Spruell como Maekar Targaryen.

Un legado que se expande

Aunque la esperada secuela centrada en Jon Snow —protagonizada por Kit Harington— parece haber sido cancelada, HBO mantiene su apuesta por el universo creado por Martin.

Además de A Knight of the Seven Kingdoms, el estudio desarrolla otras producciones derivadas, incluyendo una adaptación de La Conquista de Aegon, escrita por Mattson Tomlin, coguionista de The Batman.

"La conquista de Aegon" se encuentra en desarrollo por HBO.

Esa nueva historia narrará la brutal invasión de Poniente por Aegon Targaryen y sus hermanas esposas, Rhaenys y Visenya, quienes conquistaron seis de los Siete Reinos con la ayuda de sus dragones.

Mientras tanto, House of the Dragon —centrada en la guerra civil Targaryen— se prepara para estrenar su tercera y penúltima temporada en el verano de 2026, consolidando el regreso de los dragones a la televisión.

