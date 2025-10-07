Taylor Swift revela la historia detrás de “Wood”, su canción más atrevida dedicada a Travis Kelce

La artista explicó que su tema “Wood” nació de una idea sobre supersticiones y terminó con letras abiertamente sexuales que sorprendieron a los fanáticos. (Foto AP/Ashley Landis, archivo)

La cantante y compositora Taylor Swift volvió a ocupar los titulares tras el lanzamiento de su nuevo álbum The Life of a Showgirl, publicado el pasado viernes. Entre sus temas más comentados destaca “Wood”, una canción que ha generado controversia por sus letras explícitas que muchos fanáticos interpretan como una referencia directa a su prometido, Travis Kelce, estrella de los Kansas City Chiefs de la NFL.

Una canción que empezó de forma inocente

Durante su aparición en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, la intérprete de “Anti-Hero” abordó la polémica por primera vez y confesó que no planeaba que la canción tomara ese tono tan provocador. “Quería hacer una canción que sonara a épocas pasadas y se me ocurrió la idea de ‘tocar madera’, con todas las supersticiones asociadas”, explicó. “Empezó de una forma muy inocente... no sé qué pasó, hombre. Entré, empezamos a vibrar y no sé cómo llegamos hasta aquí. Pero me encanta la canción”, añadió entre risas.

En “Wood”, Swift utiliza metáforas que muchos han interpretado como alusiones a la "hombría de Kelce", con palabras y frases que mencionan su “varita mágica”, una “secuoya” y cómo “su amor fue la llave que me abrió los muslos”. Los fanáticos no tardaron en reaccionar en redes sociales, sorprendidos por el tono abiertamente sexual, poco común incluso en la reciente etapa más madura y confesional de la artista.

Reacciones encontradas entre los fanáticos

La letra de “Wood” generó una oleada de comentarios en línea. Mientras algunos celebraron la libertad artística y la honestidad de Swift, otros la consideraron una provocación innecesaria. Dave Portnoy, fundador de Barstool Sports y autoproclamado fanático de la cantante, compartió en X (antes Twitter) su opinión sobre el tema. “Me gustó mucho la canción las primeras veces que la escuché. ¡Te engancha al instante!”, escribió. Sin embargo, más tarde admitió que se sintió incómodo al descubrir que trataba sobre el jugador de la NFL. “No estoy bailando al ritmo de una canción sobre la polla de Travis”, dijo con humor.

Otros seguidores coincidieron con Portnoy, expresando sorpresa por el giro erótico de las letras. Sin embargo, una gran parte del fandom defendió a la artista, argumentando que Swift tiene derecho a explorar nuevas temáticas en su música, especialmente ahora que se encuentra en una relación estable y comprometida.

Un compromiso que inspira su nueva etapa

Durante su conversación con Fallon, Taylor no solo habló sobre su canción, sino también sobre su compromiso con Kelce, confirmado oficialmente en agosto. Con una sonrisa, la cantante mostró su anillo de compromiso valorado entre 700,000 y 1,000,000 de dólares, y relató cómo el ala cerrada de los Chiefs le propuso matrimonio en su propio patio trasero.

“Acababa de grabar un episodio del podcast New Heights cuando él me dijo: ‘Mi corazón está acelerado’. Nunca he visto a este tipo nervioso, nunca”, recordó emocionada. Fallon bromeó sobre el tamaño del anillo, diciendo que estaba “cegado” por el brillo, mientras Swift admitía que lo mira “constantemente”.

La artista describió a Kelce como su “persona favorita”, reforzando la imagen de una pareja sólida que ha captado la atención del público desde su debut como pareja en 2023.

“The Life of a Showgirl”: un álbum confesional

El nuevo trabajo discográfico de Swift marca una nueva fase en su carrera. The Life of a Showgirl combina el estilo pop característico de la cantante con sonidos retro y letras más personales. En él, la artista aborda temas como la fama, el amor y la identidad femenina.

Los críticos han destacado la versatilidad del álbum y su producción pulida. Además de “Wood”, otras canciones como “The Eldest Daughter”, “Opalite” y “Fate of Ophelia” han sido elogiadas por su lirismo y profundidad emocional. Dave Portnoy incluso calificó “Opalite” como su favorita, afirmando que “tiene posibilidades de triunfar”.

