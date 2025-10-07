Acusan a Meghan Markle de reírse durante la caída de una modelo en el desfile de Balenciaga

Acusan a Meghan de 'reírse mientras la modelo tropieza en la pasarela'. (TikTok/Charm Brasil)

Meghan Markle, la duquesa de Sussex, vuelve a estar en el centro de la controversia tras ser acusada de haberse reído durante un momento tenso en la Semana de la Moda de París, cuando una modelo aparentemente tropezó en plena pasarela del desfile de Balenciaga. Un video difundido en redes sociales muestra a Markle reaccionando con una breve carcajada antes de intentar disimular su expresión, lo que provocó una ola de críticas hacia su comportamiento.

Un gesto que generó indignación en redes

El clip, grabado desde la primera fila del desfile, muestra a Meghan Markle sentada junto a su amigo Marcus Anderson, director creativo de Soho House, observando atentamente el espectáculo. En un momento, se le ve jadeando de sorpresa y luego riendo entre dientes, lo que muchos interpretaron como una burla hacia una modelo que perdió el equilibrio en la pasarela.

Los espectadores que se encontraban cerca reaccionaron con discreción, pero la cámara captó el instante en que Meghan giró hacia Anderson para comentarle algo. Su acompañante, sin embargo, mantuvo un semblante serio y no pareció compartir la reacción de la duquesa. “Parecía la única que se reía”, señaló un usuario en X (antes Twitter), mientras que otro comentó que su comportamiento había sido “fuera de lugar y poco empático”.

El video rápidamente se viralizó, acumulando miles de reproducciones y comentarios. Algunos espectadores defendieron a la esposa del príncipe Harry, argumentando que su reacción pudo haber sido nerviosa, mientras que otros la acusaron de “reírse de la desgracia ajena”. Un representante de Meghan negó que se estuviera burlando de la modelo, asegurando que simplemente “estaba comentando algo con su amigo y no tenía conocimiento de lo que había ocurrido en la pasarela”.

Un video mostró a la duquesa de Sussex riendo brevemente mientras una modelo aparentemente tropezaba en plena pasarela. (TikTok/CharmBrasil)

Críticas por su comportamiento en el evento

El incidente fue analizado por la prensa británica, donde varias voces señalaron que Meghan parecía incómoda o fuera de lugar en el ambiente de la alta costura parisina. Charlotte Griffiths, editora general del Mail on Sunday, declaró a GB News que la duquesa “se veía nerviosa y poco segura”, y que su reacción probablemente fue un intento por disimular la tensión del momento.

“Se rió, pero luego se dio cuenta de que no era apropiado. Fue una risa incómoda, de esas que surgen cuando alguien no sabe cómo reaccionar”, señaló Griffiths. A pesar de las aclaraciones, los fanáticos de la realeza se mostraron indignados y compararon su actitud con la compostura que suelen mostrar otras figuras públicas durante eventos de esa magnitud.

Un video que reaviva la controversia sobre su imagen pública

La polémica llega en un momento en que Meghan Markle intenta consolidar su presencia en el mundo de la moda. Su aparición en el desfile de Balenciaga fue interpretada como su debut formal en la pasarela parisina, un espacio en el que busca ser tomada en serio tras años de mantener una relación compleja con los medios.

El representante de Meghan negó que se tratara de una burla y aseguró que ella solo comentaba algo con su acompañante Marcus Anderson. (TikTok/CharmBrasil)

Sin embargo, la reacción del público demuestra que su imagen continúa siendo una fuente constante de debate. Para algunos, su intento de proyectar elegancia y cercanía con las grandes casas de moda contrasta con gestos que muchos perciben como desatinados. “No logra encontrar el equilibrio entre espontaneidad y protocolo”, opinó un comentarista del Daily Mail.

Un historial de momentos incómodos

El episodio del desfile no fue el único tropiezo de la duquesa durante su paso por la Semana de la Moda de París. Días antes, Meghan fue criticada por publicar en Instagram un video donde aparecían sus pies apoyados en el asiento de una minivan, mientras recorría la misma ruta que siguió la princesa Diana antes del trágico accidente en el túnel del Pont de l’Alma en 1997.

El gesto fue considerado “irrespetuoso e insensible” por comentaristas y expertos reales, entre ellos Richard Fitzwilliams, quien lo calificó como “más que estúpido”. Aunque Meghan eliminó el clip, el daño ya estaba hecho, alimentando las críticas hacia su supuesta falta de sensibilidad en escenarios públicos.

Meghan Markle fue criticada en redes sociales por su reacción durante el desfile de Balenciaga en la Semana de la Moda de París. (TikTok/CharmBrasil)

Otro de los momentos comentados ocurrió cuando Meghan intentó entablar conversación con la actriz británica Dame Kristin Scott Thomas, quien aparentemente no respondió y se alejó, dejándola en una posición incómoda frente a las cámaras. Scott Thomas, cercana a la familia real británica, había sido nombrada dama por la reina Isabel II en 2015 y recientemente asistió a un banquete en Windsor junto al rey Carlos III y la reina Camila.

Además, la caminata de Meghan a la salida del desfile fue comparada en redes con la del personaje “Zoolander”, interpretado por Ben Stiller, debido a su exagerada pose y contoneo. Mientras algunos la elogiaron por su confianza y estilo, otros la consideraron “demasiado teatral” y “fuera de lugar”.

Reacciones divididas y defensa oficial

Pese a las críticas, un portavoz de Meghan insistió en que la duquesa no tuvo intención de burlarse de nadie, y que su asistencia al desfile fue en apoyo al diseñador Pierpaolo Piccioli, recién nombrado director creativo de Balenciaga. En un comunicado, su equipo subrayó que la duquesa “admira la elegancia moderna y la artesanía de Piccioli” y que su presencia en el evento reflejaba su aprecio por el arte y la moda.