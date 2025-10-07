Entretenimiento

Acusan a Meghan Markle de reírse durante la caída de una modelo en el desfile de Balenciaga

Un video grabado en la Semana de la Moda de París ha provocado un debate sobre la actitud de la duquesa de Sussex, luego de que muchos espectadores interpretaran su reacción como una falta de sensibilidad hacia lo ocurrido

Evelin Meza Capcha

Por Evelin Meza Capcha

Guardar
Acusan a Meghan de 'reírse mientras la modelo tropieza en la pasarela'. (TikTok/Charm Brasil)

Meghan Markle, la duquesa de Sussex, vuelve a estar en el centro de la controversia tras ser acusada de haberse reído durante un momento tenso en la Semana de la Moda de París, cuando una modelo aparentemente tropezó en plena pasarela del desfile de Balenciaga. Un video difundido en redes sociales muestra a Markle reaccionando con una breve carcajada antes de intentar disimular su expresión, lo que provocó una ola de críticas hacia su comportamiento.

Un gesto que generó indignación en redes

El clip, grabado desde la primera fila del desfile, muestra a Meghan Markle sentada junto a su amigo Marcus Anderson, director creativo de Soho House, observando atentamente el espectáculo. En un momento, se le ve jadeando de sorpresa y luego riendo entre dientes, lo que muchos interpretaron como una burla hacia una modelo que perdió el equilibrio en la pasarela.

Los espectadores que se encontraban cerca reaccionaron con discreción, pero la cámara captó el instante en que Meghan giró hacia Anderson para comentarle algo. Su acompañante, sin embargo, mantuvo un semblante serio y no pareció compartir la reacción de la duquesa. “Parecía la única que se reía”, señaló un usuario en X (antes Twitter), mientras que otro comentó que su comportamiento había sido “fuera de lugar y poco empático”.

El video rápidamente se viralizó, acumulando miles de reproducciones y comentarios. Algunos espectadores defendieron a la esposa del príncipe Harry, argumentando que su reacción pudo haber sido nerviosa, mientras que otros la acusaron de “reírse de la desgracia ajena”. Un representante de Meghan negó que se estuviera burlando de la modelo, asegurando que simplemente “estaba comentando algo con su amigo y no tenía conocimiento de lo que había ocurrido en la pasarela”.

Un video mostró a la
Un video mostró a la duquesa de Sussex riendo brevemente mientras una modelo aparentemente tropezaba en plena pasarela. (TikTok/CharmBrasil)

Críticas por su comportamiento en el evento

El incidente fue analizado por la prensa británica, donde varias voces señalaron que Meghan parecía incómoda o fuera de lugar en el ambiente de la alta costura parisina. Charlotte Griffiths, editora general del Mail on Sunday, declaró a GB News que la duquesa “se veía nerviosa y poco segura”, y que su reacción probablemente fue un intento por disimular la tensión del momento.

Se rió, pero luego se dio cuenta de que no era apropiado. Fue una risa incómoda, de esas que surgen cuando alguien no sabe cómo reaccionar”, señaló Griffiths. A pesar de las aclaraciones, los fanáticos de la realeza se mostraron indignados y compararon su actitud con la compostura que suelen mostrar otras figuras públicas durante eventos de esa magnitud.

Un video que reaviva la controversia sobre su imagen pública

La polémica llega en un momento en que Meghan Markle intenta consolidar su presencia en el mundo de la moda. Su aparición en el desfile de Balenciaga fue interpretada como su debut formal en la pasarela parisina, un espacio en el que busca ser tomada en serio tras años de mantener una relación compleja con los medios.

El representante de Meghan negó
El representante de Meghan negó que se tratara de una burla y aseguró que ella solo comentaba algo con su acompañante Marcus Anderson. (TikTok/CharmBrasil)

Sin embargo, la reacción del público demuestra que su imagen continúa siendo una fuente constante de debate. Para algunos, su intento de proyectar elegancia y cercanía con las grandes casas de moda contrasta con gestos que muchos perciben como desatinados. “No logra encontrar el equilibrio entre espontaneidad y protocolo”, opinó un comentarista del Daily Mail.

Un historial de momentos incómodos

El episodio del desfile no fue el único tropiezo de la duquesa durante su paso por la Semana de la Moda de París. Días antes, Meghan fue criticada por publicar en Instagram un video donde aparecían sus pies apoyados en el asiento de una minivan, mientras recorría la misma ruta que siguió la princesa Diana antes del trágico accidente en el túnel del Pont de l’Alma en 1997.

El gesto fue considerado “irrespetuoso e insensible” por comentaristas y expertos reales, entre ellos Richard Fitzwilliams, quien lo calificó como “más que estúpido”. Aunque Meghan eliminó el clip, el daño ya estaba hecho, alimentando las críticas hacia su supuesta falta de sensibilidad en escenarios públicos.

Meghan Markle fue criticada en
Meghan Markle fue criticada en redes sociales por su reacción durante el desfile de Balenciaga en la Semana de la Moda de París. (TikTok/CharmBrasil)

Otro de los momentos comentados ocurrió cuando Meghan intentó entablar conversación con la actriz británica Dame Kristin Scott Thomas, quien aparentemente no respondió y se alejó, dejándola en una posición incómoda frente a las cámaras. Scott Thomas, cercana a la familia real británica, había sido nombrada dama por la reina Isabel II en 2015 y recientemente asistió a un banquete en Windsor junto al rey Carlos III y la reina Camila.

Además, la caminata de Meghan a la salida del desfile fue comparada en redes con la del personaje “Zoolander”, interpretado por Ben Stiller, debido a su exagerada pose y contoneo. Mientras algunos la elogiaron por su confianza y estilo, otros la consideraron “demasiado teatral” y “fuera de lugar”.

Reacciones divididas y defensa oficial

Pese a las críticas, un portavoz de Meghan insistió en que la duquesa no tuvo intención de burlarse de nadie, y que su asistencia al desfile fue en apoyo al diseñador Pierpaolo Piccioli, recién nombrado director creativo de Balenciaga. En un comunicado, su equipo subrayó que la duquesa “admira la elegancia moderna y la artesanía de Piccioli” y que su presencia en el evento reflejaba su aprecio por el arte y la moda.

Temas Relacionados

Meghan MarkleSemana de la Moda de Parísdesfile de Balenciagamodelo tropiezaduquesa de Sussex

Últimas Noticias

“Las redes sociales solo fueron una oportunidad para acercarme a los sueños y esperanzas”: Addison Rae y su nuevo objetivo en la música

En una entrevista con W Magazine, la estrella describió cómo su paso por TikTok fue el primer peldaño hacia una carrera musical que hoy define con autenticidad y colaboraciones de alto impacto

“Las redes sociales solo fueron

El hijo de John Lennon reveló el conflicto interno que abrumaba a su padre respecto a los Beatles

Sean Ono Lennon detalló en una entrevista el complejo proceso de transformación artística y personal de su padre, desde la exigente fama mundial hasta el intento de forjar una nueva identidad lejos del grupo

El hijo de John Lennon

Taylor Swift revela la historia detrás de “Wood”, su canción más atrevida dedicada a Travis Kelce

La artista pop explicó entre risas que su nueva composición nació de una idea supersticiosa y terminó convirtiéndose en una de las letras más comentadas y sensuales de su reciente disco The Life of a Showgirl

Taylor Swift revela la historia

La historia musical de Finn Wolfhard: cómo Coldplay marcó su adolescencia

En una entrevista con The Guardian, el actor y músico de Stranger Things repasó sus primeras obsesiones musicales, desde Coldplay hasta Guns N’ Roses, y reveló cómo la música moldeó su vida y su carrera artística

La historia musical de Finn

Madrina de Christian Nodal desmiente supuesto rechazo a Ángela Aguilar y manda un contundente mensaje a Cazzu

Eli Castro desató controversia en redes sociales tras revelar que asistirá a un concierto de Julieta Cazzuchelli en Guadalajara

Madrina de Christian Nodal desmiente
ÚLTIMAS NOTICIAS
Hallaron muerta a Daiana Mendieta,

Hallaron muerta a Daiana Mendieta, la joven de 22 años que era buscada en Entre Ríos

Cuánto cobrarán las niñeras en octubre 2025

“Incertidumbre electoral”: el economista jefe del Banco Mundial explicó por qué la Argentina crecerá menos de lo previsto

Detuvieron a dos delincuentes acusados de un robo millonario a un empresario farmacéutico

Milei destacó la candidatura de Santilli en la provincia de Buenos Aires: “Narcos y chorros, vamos a hacer que la pasen mal”

INFOBAE AMÉRICA
Brasil batió su récord al

Brasil batió su récord al recibir a siete millones de turistas extranjeros hasta septiembre

Las tácticas de resistencia ucranianas llegan al desierto del Sahara

Por qué dejar a tu perro olfatear durante el paseo mejora su salud mental y emocional

El hijo de John Lennon reveló el conflicto interno que abrumaba a su padre respecto a los Beatles

La reconciliación de Alejandro González Iñárritu y Guillermo Arriaga trasciende el aniversario de “Amores perros”

TELESHOW
La emoción de Daniela Celis

La emoción de Daniela Celis por la recuperación de Thiago Medina: “Falta poco para que pueda abrazar a sus hijas”

El romance de Wanda Nara y Martín Migueles crece a la vista de todos: el apasionado beso en público

Los famosos argentinos que fueron al show de Lali en Madrid: de Luciano Castro y Griselda Siciliani a Leo Sbaraglia

La escapada de Chechu Bonelli con amigas luego de que Darío Cvitanich oficializara su relación con Ivana Figueiras

La salud de Thiago Medina, en vivo: qué se sabe hoy, 7 de octubre