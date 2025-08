Meghan Markle cumple 44 años: sus rupturas profesionales, los escándalos sexuales que la rodean y el posible fin de su ducado

Fotografía de archivo de la actriz Meghan Markle. EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF

Este 4 de agosto Meghan Markle cumple 44 años en uno de los años más difíciles profesionalmente para la duquesa de Sussex. Aunque su comienzo en la casa real británica y su consecuente salida fue uno de los episodios más traumáticos de su vida, según afirmó a Oprah Winfrey, este 2025 el matrimonio afronta un panorama marcado por el rechazo total por parte de la casa real británica y varios fracasos profesionales.

Uno de los episodios centrales de este año ha sido la conclusión del contrato entre Meghan y Harry con Netflix. Valorado en 100 millones de dólares y firmado tras su mudanza a California, el acuerdo terminará en septiembre sin perspectivas de renovación. Esta decisión, tomada de manera discreta y consensuada, implica la pérdida de ingresos anuales de 20 millones de dólares para la pareja. A pesar de este desenlace, el debut de esta alianza fue muy exitoso, con el documental sobre los Sussex figurando entre lo más visto de la plataforma. Sin embargo, el interés del público decayó con los proyectos siguientes, como el programa sobre polo impulsado por el príncipe Harry, que atrajo a apenas 500.000 espectadores y no alcanzó el impacto previsto.

El príncipe Harry y Meghan Markle en el programa 'With Love, Meghan' (NETFLIX).

Según los medios británicos, Meghan priorizó el desarrollo de su marca personal, As Ever, lo que generó descontento entre algunos ejecutivos de Netflix por la falta de nuevos proyectos relevantes. Pese a la conclusión del contrato principal, la colaboración no se cierra por completo: la segunda temporada de la serie With Love, Meghan, ya fue filmada y su estreno está previsto para el otoño. Además, existen conversaciones con otras plataformas que han mostrado interés en trabajar con la pareja.

Y es que, Meghan ha impulsado su marca As Ever, dedicada a productos de estilo de vida, a lo largo de este año. El lanzamiento de la primera línea de productos alimenticios fue mucho mejor de lo esperado y todos los artículos se agotaron en menos de una hora. La gama, que incluye mermeladas, tés y preparados de lujo, está dirigida a un sector de consumidores selectos.

Productos de la marca 'As Ever' de Meghan Markle (ASEVER.COM).

Escándalo judicial en su círculo más íntimo

El impacto mediático del escándalo judicial que involucra a Tyler Perry, padrino de la hija menor de Meghan y Harry, ha sido significativo este año. Perry, quien acogió a la pareja en California cuando dejaron la familia real en 2020 y mantiene un papel cercano, enfrenta una demanda por agresión sexual y acoso presentada por el actor Derek Dixon en Los Ángeles, con una reclamación de 260 millones de dólares. El proceso ha generado una atención especial dada la cercanía del productor con los Sussex. Ni Meghan ni Harry se han pronunciado hasta el momento sobre la situación.

Críticas al uso del título de Sussex

El uso continuado de los títulos de duque y duquesa de Sussex ha reactivado el debate en Reino Unido, especialmente tras la falta de participación de la pareja en la celebración oficial del Día de Sussex. Parlamentarios locales y parte de la opinión pública han expresado su descontento ante la permanencia del vínculo nominal pese a su desvinculación de las obligaciones reales. Y es que Meghan, por su parte, aprovechó el título para promocionar algunos de sus productos.

Una encuesta publicada por The Mirror reveló que la mayoría de los consultados cree probable que el príncipe Guillermo, próximo rey, opte por retirar los títulos reales a los Sussex. El motivo principal radica en la percepción de que su residencia permanente en Estados Unidos y el alejamiento de sus deberes tradicionales restan legitimidad al uso de distinciones vinculadas a la monarquía británica.

El príncipe Harry y Meghan Markle en su entrevista con Oprah Winfrey (HARPO PRODUCTIONS).

Reveses judiciales y polémica en la fundación Sentebale

En materia legal, la pareja ha tenido que enfrentar este año la desestimación del recurso del príncipe Harry para mantener protección policial automática durante sus visitas al Reino Unido. El tribunal ratificó que, al haber dejado sus funciones reales y residir en el extranjero, su situación se equipara a la de un ciudadano privado y su nivel de seguridad se evaluará individualmente.

Adicionalmente, la fundación Sentebale, fundada por Harry en 2006, quedó bajo investigación estatal tras las denuncias de la presidenta sobre presuntos comportamientos inapropiados y abuso de poder. Harry lamentó las acusaciones, calificándolas de dolorosas y defendiendo la misión de la organización, que colabora con niños vulnerables en África. Actualmente, el proceso sigue abierto y en evaluación por las autoridades británicas.