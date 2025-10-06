Entretenimiento

Selena Gomez compartió fotos inéditas de su boda con el productor musical Benny Blanco

“Desde escribir mis votos hasta salir de mi boda un poco antes que la mayoría.”, escribió la cantante en el pie de foto, acompañando la publicación con una mezcla de nostalgia, humor y amor genuino

Virginia García

Por Virginia García

Guardar
Selena Gomez comparte nuevas fotos
Selena Gomez comparte nuevas fotos de los momentos antes de su boda con Benny Blanco. (Instagram: @selenagomez)

Selena Gomez sorprendió a sus más de 400 millones de seguidores este viernes al compartir un carrusel de fotos inéditas de su boda con el productor musical Benny Blanco, celebrada el pasado 27 de septiembre en Santa Bárbara, California.

La intérprete de “Love You Like a Love Song” publicó una serie de imágenes íntimas y emotivas en Instagram, que van desde el proceso de escritura de sus votos matrimoniales hasta su sorpresiva salida anticipada de la recepción.

Desde escribir mis votos hasta salir de mi boda un poco antes que la mayoría.”, escribió en el pie de foto, acompañando la publicación con una mezcla de nostalgia, humor y amor genuino.

Selena Gomez publicó fotos inéditas
Selena Gomez publicó fotos inéditas sobre los momentos antes de su boda. (Instagram/Selena Gomez)

En una de las fotos más comentadas, se ve a la cantante de 33 años sentada en una cama, vestida con una bata de satén rosa, bolígrafo en mano y con expresión pensativa mientras escribe lo que serían sus promesas de amor eterno para Benny Blanco.

Con el peinado y maquillaje ya listos para el gran día, la artista muestra un momento de pausa en medio del torbellino de emociones de una boda.

Otras imágenes del álbum digital la muestran relajada y feliz, bromeando con amigas, luciendo un velo blanco sobre una bata azul, y compartiendo momentos de complicidad con su ahora esposo.

Una de las postales más románticas muestra a la pareja caminando juntos por la playa, mientras que otra los retrata besándose descalzos durante la recepción, disfrutando de una noche que claramente fue tan íntima como inolvidable.

Selena Gomez publicó una foto
Selena Gomez publicó una foto de ella y Benny Blanco en la playa poco antes de casarse. (Instagram/Selena Gomez)

La ceremonia, celebrada en un exclusivo rancho privado de Montecito, fue un evento de alto perfil pero de espíritu familiar.

Entre los invitados estuvieron algunos de los amigos más cercanos de Selena Gomez en la industria, como Taylor Swift, Ed Sheeran, Martin Short y Steve Martin, estos dos últimos coprotagonistas con ella de la exitosa serie Only Murders in the Building.

Asimismo, un día después de la boda, la madre de la artista, Mandy Teefey, compartió un emotivo mensaje en redes sociales que dejó ver la importancia del momento no solo para la pareja, sino para toda la familia.

“Fue un cuento de hadas hecho realidad y fue más que conmovedor ver a mi padre acompañarla al altar. Besos y abrazos”, escribió en Instagram, confirmando que fue el abuelo materno de Selena, David Michael Cornett, quien la acompañó en ese instante tan especial.

Mandy Teefey reveló que el
Mandy Teefey reveló que el abuelo de Selena Gomez la llevó al altar para su boda con Benny Blanco. (Instagram/ Mandy Teefey)

Tanto Selena como Benny optaron por elegancia clásica con toques personalizados. La novia lució un vestido de Ralph Lauren hecho a medida, confeccionado en satén con escote halter, drapeado a mano y detalles bordados.

Por su parte, Blanco, de 37 años, también eligió un diseño de la casa estadounidense: un esmoquin negro con moño, clásico y sobrio.

Las publicaciones de ambos incluyeron además detalles del pastel de bodas, decorado con la clásica figura de novios bajo la inscripción “Recién casados”, así como primeros planos del ramo de flores de Selena Gomez y las alianzas de la pareja.

Selena Gomez se casó con
Selena Gomez se casó con un vestido de la marca Ralph Lauren. (Instagram/Selena Gomez)

La cantante y el productor musical comenzaron su relación en 2023, y tras poco más de un año juntos, anunciaron su compromiso en diciembre de 2024. Desde entonces, han mantenido su romance relativamente alejado del foco mediático, aunque con muestras ocasionales de afecto en redes sociales que han encantado a sus seguidores.

