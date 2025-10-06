Entretenimiento

Miley Cyrus reveló que su padre Billy Ray lloró cuando le dedicó la canción “Secrets” tras su distanciamiento

El tema, lanzado en septiembre de este año, fue dedicado especialmente a su progenitor como regalo de cumpleaños número 64, y también como lo que la cantante describió como una “ofrenda de paz”

Virginia García

Milley Cyrus recordó lo mal que hizo llorar a su padre de alegría.

Miley Cyrus ha vuelto a demostrar que, más allá del espectáculo, la música tiene el poder de sanar heridas profundas.

La estrella del pop de 32 años abrió su corazón en una reciente entrevista con CBS News Sunday Morning, en la que habló de su compleja relación con su padre, el cantante Billy Ray Cyrus, y del emotivo gesto con el que buscó reconstruir ese vínculo: una canción titulada ‘Secrets".

El tema, lanzado en septiembre de este año, fue dedicado especialmente a Billy Ray como regalo de cumpleaños número 64, y también como lo que Miley describió como una “ofrenda de paz”.

La artista reveló que su padre no pudo contener las lágrimas al recibirla, un momento que quedó grabado en su memoria.

“Mi papá lloró. No ves llorar mucho a tu papá. Es algo que recuerdas, porque es raro. No sé si lo había visto llorar desde hace mucho, quizás desde que alguien falleció. Y ahora, verlo así... fue muy poderoso”, confesó.

Miley Cyrus aseguró que Billy Ray Cyrus lloró cuando se enteró del significado de "Secrets".

La relación entre Miley y Billy Ray ha estado en el centro de atención durante años, especialmente tras el divorcio de sus padres, el distanciamiento familiar y los rumores de tensiones internas.

Sin embargo, en lugar de sentarse a discutir sus diferencias, padre e hija eligieron un lenguaje que siempre los ha unido: la música.

“Él y yo siempre nos hemos comunicado mejor a través de canciones. No sentimos que fuera necesaria una conversación completa. Una canción puede decir más en dos minutos que muchas sesiones de terapia”, dijo.

Miley Cyrus afirmó que se conecta mejor con su padre a través de las canciones.

“Secrets”, una balada introspectiva que cuenta con la participación de miembros de Fleetwood Mac —Lindsey Buckingham y Mick Fleetwood—, explora temas de vulnerabilidad, nostalgia y perdón.

Miley explicó que, al entregarle la canción a su padre, no hubo necesidad de más palabras. “Se entendió todo. Fue como decirle ‘te amo’ sin tener que pronunciarlo”, comentó

Durante la entrevista, la cantante también reflexionó sobre la dinámica familiar con su padre. “La mitad del tiempo, ni siquiera nos decimos ‘buenos días’ o ‘cómo estás’. Solo compartimos música. Es nuestra forma de decirnos lo que sentimos”, expresó.

Billy Ray Cyrus, por su parte, respondió públicamente con un gesto igual de emotivo. En su cuenta de Instagram, compartió una fotografía antigua junto a Miley, acompañada de su canción a dúo de 2009 “Butterfly Fly Away”, y escribió.

Billy Ray Cyrus mostró su cariño hacia Miley Cyrus con un post de Instagram.

“Una gran canción puede hacer más por el alma que un millón de sesiones de terapia. ¡Totalmente de acuerdo! ¡La música lo cambia todo!”.

Este reencuentro musical parece haber marcado un antes y un después en su relación. Aunque Miley no profundizó en detalles sobre los conflictos del pasado, sí dejó claro que no siente que deba juzgarse cómo una familia elige sanar.

“Para algunos, es importante hablar. Para otros, como nosotros, la música dice más que mil palabras. Hacemos sesiones de estudio, no de terapia. Y eso está bien”.

Miley Cyrus aseguró que ella y Billy Ray Cyrus no toman terapia sino hacen música.

Mientras la cantante continúa consolidando su carrera y su identidad artística, este capítulo marca un momento de vulnerabilidad y madurez emocional. Miley, quien ha sido centro de controversias, reinvenciones y titulares desde su adolescencia, hoy se muestra más introspectiva y empática.“Estamos en paz”, concluyó.

