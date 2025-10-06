Mike “The Situation” y Lauren Sorrentino comparten cómo viven la sobriedad y la paternidad consciente con sus tres hijos

La pareja busca romper con las prácticas disciplinarias tradicionales para priorizar la gestión emocional dentro del hogar (REUTERS)

La historia de Mike “The Situation” y Lauren Sorrentino, conocidos por su participación en el programa televisivo Jersey Shore, experimentó una transformación significativa en los últimos años. En un episodio reciente del pódcast Good Inside, la pareja conversó con la psicóloga y presentadora Becky Kennedy sobre cómo sus vivencias personales con la adicción y los métodos de crianza tradicionales influyeron en su visión actual de la paternidad consciente.

Ambos crecieron en familias italoamericanas de Nueva Jersey, en hogares donde la disciplina y el castigo eran habituales. La bloguera recordó que, aunque sus padres actuaron con las mejores intenciones, las sanciones como “vete a tu cuarto” y la retirada de privilegios eran frecuentes. “Recuerdo esos momentos de aislamiento y confusión, sin entender realmente por qué estaba en problemas”, relató.

Por su parte, el modelo describió una infancia marcada por castigos similares y una estructura familiar estricta, aunque reconoció que ciertas prácticas, como las listas de tareas, le aportaron sentido de responsabilidad y rutina.

Mike y Lauren Sorrentino relataron en el pódcast Good Inside cómo sus experiencias con la fama y la adicción los impulsaron a crear un modelo de paternidad consciente (Good Inside)

Adicción como punto de inflexión

La experiencia de Mike con la adicción supuso un punto de inflexión. El propio Sorrentino relató cómo, tras años de experimentar con sustancias y alcanzar la fama y el éxito económico, la dependencia a los opiáceos terminó por afectar todas las áreas de su vida. Sobre esto, confesó: “Incluso siendo millonario y estando en el programa más grande del país, mi vida empezó a desmoronarse poco a poco”.

Ante la falta de límites y la ausencia de personas que le dijeran “no” en su entorno, contribuyeron a que la situación se agravara. Finalmente, la intervención de las autoridades y la necesidad de tomar decisiones drásticas lo llevaron a iniciar un proceso de recuperación y sobriedad que, según sus palabras, le permitió convertirse en la mejor versión de sí mismo.

Un nuevo enfoque en la crianza

Estas vivencias influyeron directamente en la manera en que Mike y Lauren abordan la crianza de sus tres hijos. En el pódcast Good Inside, ambos explicaron que buscan evitar la repetición de patrones negativos, como el aislamiento emocional y la falta de comunicación sobre los sentimientos.

Lauren enfatizó la importancia de acompañar a sus hijos en los momentos de frustración, en lugar de enviarlos solos a su habitación. “Cuando nuestro hijo se siente abrumado, lo llevamos juntos a un espacio tranquilo, sin distracciones, y hablamos sobre lo que está sintiendo”, explicó. Mike añadió que este enfoque, basado en la presencia y el afecto, resultó mucho más efectivo que el castigo tradicional.

La recuperación de Mike y la transparencia sobre temas delicados, como la adicción o la muerte, forman parte de la educación que quieren transmitir a sus hijos (Instagram @lauren_sorrentino)

Gestión emocional y ruptura de ciclos familiares

La gestión emocional ocupa un lugar central en su modelo de paternidad. La entrevistada relató cómo, al identificar las necesidades emocionales de sus hijos, procura validarlas y ofrecer alternativas para que aprendan a manejar la frustración. Con respecto a ello, afirmó: “No es malo decir no; poner límites es una forma de amor y de liderazgo en la familia”.

Mientras que su pareja reconoció que le resulta difícil negarles cosas a sus hijos, entiende que establecer límites claros es fundamental para su desarrollo. “A veces, decir no ahora es decir sí a su futuro”, reflexionó.

La transparencia sobre temas difíciles, como la adicción y la muerte, también forma parte de la educación que desean transmitir. Lauren compartió que mantiene viva la memoria de su hermano, fallecido por sobredosis, y que no teme hablar de estos asuntos con sus hijos cuando llegue el momento adecuado.

Para Mike, cada aniversario de sobriedad es mucho más que una fecha en el calendario: es una lección de vida que quiere transmitir a sus hijos. El ex Jersey Shore aprovecha esas celebraciones para reforzar la importancia de la conciencia y la educación temprana sobre estos temas.

“La transparencia y la enseñanza desde chicos sobre la sobriedad y la gestión emocional son esenciales para romper ciclos familiares”, aseguró con convicción.

La pareja de famosos resaltó la importancia de establecer límites claros y acompañar a sus hijos durante momentos de frustración (Good Inside)

Aprendizaje, comunidad y fortaleza familiar

Ambos coinciden en que la paternidad es un proceso de aprendizaje continuo. Lauren destacó el valor de buscar apoyo y recursos, como la propia comunidad del espacio Good Inside, para afrontar los retos de la crianza. “Nadie nace sabiendo ser padre o madre; la clave está en aprender y adaptarse”, aclaró.

En cambio, Mike resaltó la importancia de aplicar herramientas adquiridas en su proceso de recuperación, como la evaluación de riesgos antes de tomar decisiones, tanto en la vida personal como en la familiar.

La pareja de celebridades considera que compartir sus emociones con sus hijos y mostrarles que la vida incluye momentos difíciles fortalece la conexión familiar y prepara a los niños para afrontar la realidad con resiliencia.

El testimonio de los Sorrentino invita a reflexionar sobre la necesidad de apoyo, recursos y aprendizaje continuo para fortalecer la familia (Instagram @lauren_sorrentino)

Mediante el testimonio reflexivo para el pódcast Good Inside, ofrecieron una mirada honesta sobre la paternidad consciente, la sobriedad y la ruptura de ciclos constantes, invitando a otras familias a reflexionar sobre la importancia de la gestión emocional y la transparencia en el hogar.