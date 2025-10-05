Entretenimiento

La dura confesión de la primera hija de Martin Scorsese: “Veía a mi papá una o dos veces al año”

Cathy Scorsese narra en el documental “Mr. Scorsese” cómo la carrera de su padre impactó la relación familiar

Cathy Scorsese relata que durante los años setenta apenas veía a su padre debido a las exigencias de su carrera como director (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

En el nuevo documental Mr. Scorsese, dirigido por Rebecca Miller y estrenado el 4 de octubre en el Festival de Cine de Nueva York, las hijas de Martin Scorsese ofrecen un testimonio directo sobre su infancia junto al reconocido cineasta.

La serie, producida por Apple TV+, aborda de manera frontal la repercusión que tuvo la carrera del director en su vida familiar durante la década de 1970, cuando firmó algunas de sus obras más influyentes como Mean Streets y Taxi Driver.

En el segundo episodio de la serie, Cathy y Domenica Scorsese detallan los efectos de la agenda profesional de su padre en la dinámica del hogar.

Cathy Scorsese, primera hija de Martin con su esposa Laraine Marie Brennan, resume la distancia paternal de aquellos años: “Veía a mi papá una o dos veces al año”.

La declaración encuadra el escenario doméstico mientras Martin Scorsese atravesaba una de las fases más productivas de su trayectoria.

El documental Mr. Scorsese revela el impacto del éxito profesional de Martin Scorsese en su relación con sus hijas durante su juventud (CAMERA PRESS/Chris Joseph)

Domenica Scorsese, hija del director y de su segunda esposa, Julia Cameron, nacida en 1976, también aborda la relación con su padre en aquellos años marcados por el éxito y la presión.

“No lo veía tanto durante ese tiempo”, afirma en el documental. El nacimiento de Domenica coincide con el rodaje de New York, New York, protagonizada por Robert De Niro y Liza Minelli.

De hecho, su madre la llevó desde el hospital directamente al set el día en que nació. Al referirse al contexto de aquel filme y su repercusión en el matrimonio de sus padres, la hija más joven sostiene:

“La película claramente establecía paralelismos entre el arte que imita la vida y la vida que imita al arte, y la confusión que surge cuando un matrimonio se desmorona en medio del éxito”.

La segunda hija de Martin Scorsese relaciona además la ruptura de sus padres con el impacto que tuvo el fracaso crítico de New York, New York en la estabilidad del director.

Domenica Scorsese, segunda hija del cineasta, nació en pleno rodaje de "New York, New York" y vivió de cerca los momentos más complejos de la familia (Lucy Nicholson)

El cineasta lo expresa en el documental: tras la recepción negativa del filme, se preguntó “¿a dónde demonios iba a ir?”, y admite haber “perdido la musa”, en referencia clara a su separación de Cameron, ocurrida al poco tiempo del estreno.

Durante aquella época, según sus hijas, el trabajo absorbente y el éxito internacional fueron de la mano con períodos de “conducta autodestructiva”, como lo define el propio Scorsese en el segundo capítulo de la serie.

El propio director revela que asume esa etapa como una de las más complejas de su historia personal y profesional.

La perspectiva familiar se amplía al presente con la presencia de Francesca Scorsese, hija nacida del matrimonio entre Martin Scorsese y Helen Morris en 1999.

El realizador ha comparado su experiencia como padre en distintas etapas de la vida durante una entrevista recogida por Parade.

Ser padre a una edad avanzada es diferente de cuando tuve a mis otras dos hijas en mis 20 y 30 años”, afirma.

El ganador del Oscar explica que la crianza diaria en la sexta década de su vida le abrió una conexión lúdica con su hija menor. “Empiezas a inventar historias más locas y de repente estamos haciendo una película. Ella es una salvavidas”.

Francesca Scorsese relata cómo la paternidad tardía modificó la relación y el día a día con el director ganador del Oscar (Apple Tv+)

Todo sobre el documental de Martin Scorsese en Apple TV+

Mr. Scorsese es una serie documental de cinco episodios dirigida por Rebecca Miller que analiza la figura del cineasta desde su niñez en el Lower East Side de Nueva York hasta la actualidad.

El proyecto se apoya en material de archivo inédito y entrevistas a figuras clave del entorno profesional y personal del director, como Robert De Niro, Daniel Day-Lewis, Leonardo DiCaprio, Mick Jagger, Robbie Robertson, Thelma Schoonmaker, Steven Spielberg, Sharon Stone, Jodie Foster, Paul Schrader, Margot Robbie, Cate Blanchett, Jay Cocks y Rodrigo Prieto, además de sus familiares y amigos de infancia.

La producción propone un repaso temático y cronológico por la obra del director, abordando desde sus primeras piezas como estudiante en la Universidad de Nueva York hasta sus filmes más recientes.

Entre los temas centrales están la obsesión de Scorsese por la condición humana y la dualidad entre el bien y el mal, útil para entender las claves recurrentes en su trabajo.

Mr. Scorsese es una colaboración entre Expanded Media, Round Films y LBI Entertainment, con un equipo de producción liderado por Rebecca Miller, Damon Cardasis, Cindy Tolan y otros referentes del sector.

La docuserie de Apple TV+ accede a archivos inéditos para abordar la evolución artística y personal de Scorsese desde su niñez (Apple Tv+)

El estreno mundial está programado para el viernes 17 de octubre de 2025 en Apple TV+.

