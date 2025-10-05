Entretenimiento

El secreto de Taylor Swift para evitar ser captada en ciertos lugares públicos

La cantante se refirió entre risas a su supuesta destreza para evadir ser vista públicamente

Antonela Rabanal

Por Antonela Rabanal

Guardar
Taylor Swift ironizó sobre sus
Taylor Swift ironizó sobre sus habilidades como espía, afirmando que “podría entrar y salir de edificios sin ser vista”, durante una charla con BBC (REUTERS/Jennifer Gauthier)

Taylor Swift sorprendió a los oyentes del programa Radio 2 Breakfast Show con Scott Mills al bromear sobre su potencial como espía durante una entrevista difundida por la BBC.

En medio de la promoción de su nuevo álbum, The Life of a Showgirl, la cantante de 35 años respondió con humor a las preguntas del conductor, quien hizo referencia a la ocasión en la que la CIA habría contactado a Gloria Estefan para proponerle una misión de espionaje.

“¿Alguna vez te han pedido algo así? Serías una gran espía, considerando todos los secretos que tienes que guardar”, preguntó Mills.

Swift replicó de inmediato: “Sí, pero eso es confidencial, lamentablemente”, generando risas entre el público y el presentador.

Consultada sobre qué faceta del espionaje se le daría mejor, respondió: “Creo que entrar y salir de edificios sin ser vista”.

La cantante relató con humor
La cantante relató con humor anécdotas sobre accesos secretos a escenarios, asegurando que “cavaría túneles” para evitar la atención del público (REUTERS/Jennifer Gauthier)

La artista ironizó sobre su capacidad para pasar desapercibida. “Ponme en un bote de basura y llévame rodando”, sostuvo. “No me importa, honestamente no... hasta podría caber en una cartera”.

El presentador continuó indagando si la ganadora de 14 premios Grammy es especialmente cuidadosa con sus desplazamientos.

“No. Lo cierto es que, a veces, no puedo lidiar con eso. Sí, y en esos momentos no lo hago. Así que, sí, estoy cavando túneles bajo cada edificio al que entro”, afirmó entre risas.

La relación de Taylor Swift con los accesos sigilosos es conocida entre sus seguidores. Durante la gira Eras Tour, la artista fue transportada al escenario en un carrito de limpieza para garantizar su seguridad y evitar ser vista.

En diciembre pasado, la cantante confirmó este detalle a través de una publicación en Instagram y compartió una imagen de su entrada secreta tanto en su libro sobre la gira como en el video musical “I Can Do It with a Broken Heart”.

Swift confirmó que su equipo
Swift confirmó que su equipo diseñó métodos ingeniosos para ocultarla y garantizar la seguridad, como parte de la logística de sus presentaciones (REUTERS/Daniel Cole)

En la fotografía se la observa sentada sobre un banco dentro de un carrito decorado con imágenes de sus gatos, Meredith Grey, Olivia Benson y Benjamin Button.

Durante la entrevista con la BBC, Swift también reflexionó sobre el impacto de su última gira tras el lanzamiento de The Life of a Showgirl.

Aseguró que, tras la gira récord, no tiene previsto volver a los escenarios en el futuro inmediato. “Para mí es un honor que los fans lo hayan hecho posible, porque fue realmente asombroso para todos los que estábamos en la gira. Fue algo que superó nuestras expectativas”, señaló.

La ganadora del Grammy destacó la cercanía que mantiene con su equipo y la magnitud de lo que vivieron juntos: “Sabía que era una locura lo que estaba pasando. Nunca nos había ocurrido algo así. Llevo mucho tiempo con mi banda, mi equipo, mi familia de gira... y ninguno de nosotros había experimentado algo así”.

A pesar del éxito, aclaró que no siente urgencia por subirse nuevamente al escenario: “Voy a ser muy honesta contigo. Estoy tan cansada solo de pensarlo, porque volvería solo si pudiera hacerlo igual de bien”.

"The Life of a Showgirl"
"The Life of a Showgirl" es el más reciente álbum de la cantante que se publicó el pasado 3 de octubre (Republic Records)

Taylor Swift habla abiertamente sobre su compromiso

En otra entrevista reciente, esta vez en The Graham Norton Show de la cadena ABC, Taylor Swift habló por primera vez abiertamente sobre su compromiso con el jugador de fútbol americano Travis Kelce, integrante de los Kansas City Chiefs.

La cantante relató cómo fue la propuesta de matrimonio: “Él realmente se lució cuando se trató de sorprenderme”, confesó.

“Grabamos el pódcast durante unas tres o cuatro horas... mientras tanto, detrás de su casa, él estaba convirtiendo todo el jardín trasero en un escenario floral”. Swift calificó la propuesta de “10 sobre 10”.

Sobre los planes de boda, la artista aclaró que no hay apuro respecto a la fecha. “Quiero ocuparme primero del álbum y luego, la boda será lo siguiente en términos de planificación”, aseguró.

Ante la posibilidad de organizar una despedida de soltera, reconoció que aún no ha pensado en ello ni lo ha organizado con sus amigas.

Taylor Swift contó detalles sobre
Taylor Swift contó detalles sobre su compromiso con Travis Kelce y celebró la originalidad de la propuesta, ambientada en un jardín con flores (AP Foto/John Locher)

“Todas están repartidas por el mundo, ese es el tema”. Afirmó no haber tenido nunca en mente cómo sería su boda: “Hubieras pensado que sería el tipo de persona que habría obsesionado con la idea de una boda durante toda su vida, pero realmente no pensé en qué haría o querría hasta que conocí a la persona indicada”.

Durante su paso por Heart Radio en el Reino Unido, expresó su admiración por la personalidad de Kelce. “Él es una persona naturalmente tranquila, nunca ha estado nervioso por nada en su vida”, describió.

Y añadió: “Es divertido, vibrante y tiene una personalidad contagiosa. Me hace reír muchísimo. Hay una línea en la canción que dice que solo querías un mejor amigo que te pareciera atractivo, como que es eso”.

Temas Relacionados

Taylor SwiftThe Life of a Showgirl

Últimas Noticias

Bad Bunny inauguró la temporada de “SNL” con un mensaje sobre su elección para el Super Bowl y un sketch en homenaje a “El Chavo del 8”

El reguetonero respondió a las críticas por su participación en la final de la NFL e interpretó a “Quico”, recordado personaje de la comedia mexicana

Bad Bunny inauguró la temporada

Por qué la nueva canción de Taylor Swift está reavivando el interés por Elizabeth Taylor

El renovado diálogo sobre la fama y la autenticidad en la cultura pop conecta a dos íconos de distintas generaciones sin repetir palabras clave del título

Por qué la nueva canción

El bailarín que participó como testigo en el juicio contra Diddy Combs opinó sobre la sentencia: “Siento mucha empatía”

Sharay Hayes relató ante el tribunal cómo fue contratado para preparar una escena íntima para Sean Combs y Cassie Ventura

El bailarín que participó como

La dura confesión de la primera hija de Martin Scorsese: “Veía a mi papá una o dos veces al año”

Cathy Scorsese narra en el documental “Mr. Scorsese” cómo la carrera de su padre impactó la relación familiar

La dura confesión de la

El príncipe William confesó que es fan de “American Pie” y reveló con quién la vio por primera vez

En una entrevista para The Reluctant Traveler, el príncipe de Gales habló de su gusto por la saga de comedia de los años 90 y compartió detalles sobre la experiencia de ver la película junto a un grupo de amigos

El príncipe William confesó que
ÚLTIMAS NOTICIAS
Autos modernos: de las pantallas

Autos modernos: de las pantallas y la conectividad a un futuro con hologramas

Milei intensifica la campaña a tres semanas de las elecciones y visitará cinco provincias antes de irse a Estados Unidos

Hacinamiento y con problemas de control interno: cómo es la cárcel peruana donde “Pequeño J” espera su extradición bajo un régimen de resguardo especial

Los secretos de la rutina saludable con la que Billy Idol dejó atrás los excesos del rock

Descubren cómo el estrés altera moléculas en el cerebro: el posible vínculo con la depresión

INFOBAE AMÉRICA
La UE dijo que Rusia

La UE dijo que Rusia oculta su “fracaso” militar en Ucrania “con ataques terroristas” contra la población civil

Horacio Altuna: “Las mujeres están marcando tendencia y generando nuevas estéticas que enriquecen” a la historieta

Un veterano israelí de 73 años comparó la Guerra de Yom Kippur con Gaza: “Esta es la más larga y más dura que hemos tenido”

Netanyahu ordenó pausar “ciertos ataques” en Gaza antes de las negociaciones con los terroristas de Hamas

Un estudio de Stanford revela cómo se forman los hábitos motores en el cerebro

TELESHOW
Sofía Pachano deslumbró con su

Sofía Pachano deslumbró con su look embarazada en una boda campestre: baile, complicidad y diversión entre amigos

Wanda Nara sorprendió con un desopilante guiño a Mauro Icardi en el adelanto de Masterchef Celebrity

El presunto conflicto que se habría desatado entre Pampita y Benjamín Vicuña por su hijo mayor

El inesperado viaje de Mauro Icardi a Madrid: la foto que despertó las críticas de los fans del Galatasaray

Nuevo parte médico de Thiago Medina: dejó la terapia intensiva después de 3 semanas en grave estado