El secreto de Taylor Swift para evitar ser captada en ciertos lugares públicos

Taylor Swift ironizó sobre sus habilidades como espía, afirmando que “podría entrar y salir de edificios sin ser vista”, durante una charla con BBC (REUTERS/Jennifer Gauthier)

Taylor Swift sorprendió a los oyentes del programa Radio 2 Breakfast Show con Scott Mills al bromear sobre su potencial como espía durante una entrevista difundida por la BBC.

En medio de la promoción de su nuevo álbum, The Life of a Showgirl, la cantante de 35 años respondió con humor a las preguntas del conductor, quien hizo referencia a la ocasión en la que la CIA habría contactado a Gloria Estefan para proponerle una misión de espionaje.

“¿Alguna vez te han pedido algo así? Serías una gran espía, considerando todos los secretos que tienes que guardar”, preguntó Mills.

Swift replicó de inmediato: “Sí, pero eso es confidencial, lamentablemente”, generando risas entre el público y el presentador.

Consultada sobre qué faceta del espionaje se le daría mejor, respondió: “Creo que entrar y salir de edificios sin ser vista”.

La cantante relató con humor anécdotas sobre accesos secretos a escenarios, asegurando que “cavaría túneles” para evitar la atención del público (REUTERS/Jennifer Gauthier)

La artista ironizó sobre su capacidad para pasar desapercibida. “Ponme en un bote de basura y llévame rodando”, sostuvo. “No me importa, honestamente no... hasta podría caber en una cartera”.

El presentador continuó indagando si la ganadora de 14 premios Grammy es especialmente cuidadosa con sus desplazamientos.

“No. Lo cierto es que, a veces, no puedo lidiar con eso. Sí, y en esos momentos no lo hago. Así que, sí, estoy cavando túneles bajo cada edificio al que entro”, afirmó entre risas.

La relación de Taylor Swift con los accesos sigilosos es conocida entre sus seguidores. Durante la gira Eras Tour, la artista fue transportada al escenario en un carrito de limpieza para garantizar su seguridad y evitar ser vista.

En diciembre pasado, la cantante confirmó este detalle a través de una publicación en Instagram y compartió una imagen de su entrada secreta tanto en su libro sobre la gira como en el video musical “I Can Do It with a Broken Heart”.

Swift confirmó que su equipo diseñó métodos ingeniosos para ocultarla y garantizar la seguridad, como parte de la logística de sus presentaciones (REUTERS/Daniel Cole)

En la fotografía se la observa sentada sobre un banco dentro de un carrito decorado con imágenes de sus gatos, Meredith Grey, Olivia Benson y Benjamin Button.

Durante la entrevista con la BBC, Swift también reflexionó sobre el impacto de su última gira tras el lanzamiento de The Life of a Showgirl.

Aseguró que, tras la gira récord, no tiene previsto volver a los escenarios en el futuro inmediato. “Para mí es un honor que los fans lo hayan hecho posible, porque fue realmente asombroso para todos los que estábamos en la gira. Fue algo que superó nuestras expectativas”, señaló.

La ganadora del Grammy destacó la cercanía que mantiene con su equipo y la magnitud de lo que vivieron juntos: “Sabía que era una locura lo que estaba pasando. Nunca nos había ocurrido algo así. Llevo mucho tiempo con mi banda, mi equipo, mi familia de gira... y ninguno de nosotros había experimentado algo así”.

A pesar del éxito, aclaró que no siente urgencia por subirse nuevamente al escenario: “Voy a ser muy honesta contigo. Estoy tan cansada solo de pensarlo, porque volvería solo si pudiera hacerlo igual de bien”.

"The Life of a Showgirl" es el más reciente álbum de la cantante que se publicó el pasado 3 de octubre (Republic Records)

Taylor Swift habla abiertamente sobre su compromiso

En otra entrevista reciente, esta vez en The Graham Norton Show de la cadena ABC, Taylor Swift habló por primera vez abiertamente sobre su compromiso con el jugador de fútbol americano Travis Kelce, integrante de los Kansas City Chiefs.

La cantante relató cómo fue la propuesta de matrimonio: “Él realmente se lució cuando se trató de sorprenderme”, confesó.

“Grabamos el pódcast durante unas tres o cuatro horas... mientras tanto, detrás de su casa, él estaba convirtiendo todo el jardín trasero en un escenario floral”. Swift calificó la propuesta de “10 sobre 10”.

Sobre los planes de boda, la artista aclaró que no hay apuro respecto a la fecha. “Quiero ocuparme primero del álbum y luego, la boda será lo siguiente en términos de planificación”, aseguró.

Ante la posibilidad de organizar una despedida de soltera, reconoció que aún no ha pensado en ello ni lo ha organizado con sus amigas.

Taylor Swift contó detalles sobre su compromiso con Travis Kelce y celebró la originalidad de la propuesta, ambientada en un jardín con flores (AP Foto/John Locher)

“Todas están repartidas por el mundo, ese es el tema”. Afirmó no haber tenido nunca en mente cómo sería su boda: “Hubieras pensado que sería el tipo de persona que habría obsesionado con la idea de una boda durante toda su vida, pero realmente no pensé en qué haría o querría hasta que conocí a la persona indicada”.

Durante su paso por Heart Radio en el Reino Unido, expresó su admiración por la personalidad de Kelce. “Él es una persona naturalmente tranquila, nunca ha estado nervioso por nada en su vida”, describió.

Y añadió: “Es divertido, vibrante y tiene una personalidad contagiosa. Me hace reír muchísimo. Hay una línea en la canción que dice que solo querías un mejor amigo que te pareciera atractivo, como que es eso”.