El príncipe William confesó que es fan de “American Pie” y reveló con quién la vio por primera vez

El príncipe William reveló su afición por la saga American Pie en una entrevista con Eugene Levy (Composición fotográfica)

El príncipe William expuso en una entrevista exclusiva para el programa The Reluctant Traveler de Apple TV+ su afición por el cine de Eugene Levy, en especial por la reconocida saga American Pie. El evento se desarrolló en el Reino Unido, durante la grabación de un episodio titulado “Living the Royal Life in the U.K.”.

Durante la charla, William manifestó con naturalidad que disfrutó las primeras películas de Eugene Levy. Se refirió puntualmente a la serie de comedia American Pie, que marcó una época en la cultura juvenil de finales de los años noventa y principios del nuevo siglo. “Yo era un gran admirador de tus primeras películas, Eugene, de todas las American Pie”, reconoció el príncipe, en testimonios recogidos por People.

Al mismo tiempo sostuvo que pertenecía a la generación que vivió de cerca el fenómeno que desató la saga. Levy quiso saber con quién compartió el primer visionado, a lo que el principe no tardó en responder que lo acompañó un grupo grande de amigos, aunque no dio más detalles sobre el contexto o el momento exacto.

La participación de William en The Reluctant Traveler muestra un lado más humano del príncipe (Chris Jackson/Pool via REUTERS)

La reunión, parte de la tercera temporada de la serie de viajes de Apple TV+, avanzó fuera de las formalidades habituales cuando ambos se trasladaron a un tradicional pub local. Durante ese momento, la conversación tocó temas personales relacionados con la salud de los familiares directos de William.

Levy preguntó cómo se encontraban Kate Middleton, esposa de William, y el rey Carlos. En ese sentido, expresó que tanto Kate como su padre experimentan avances positivos, aunque no minimizó la complejidad de los desafíos atravesados. Calificó a 2024 como uno de los años más duros que vivió y explicó que combinar la protección de los hijos y el acompañamiento a su esposa e incluso a su propio padre no resultó sencillo en este tiempo.

En el diálogo, William expuso la presión extra que implica su posición actual y la responsabilidad de salvaguardar no solo la imagen pública de su familia, sino también el bienestar concreto de cada integrante. Afirmó que necesita que sus seres queridos se sientan seguros y dispongan de espacio suficiente para procesar los acontecimientos del último año.

Además, admitió que esa tarea fue compleja, sobre todo cuando se intenta mantener al mismo tiempo los compromisos institucionales y atender la vida privada. William reconoció que cada familia enfrenta desafíos y que mantener el equilibrio resulta fundamental.

El episodio se inserta en un ciclo de ocho entregas. The Reluctant Traveler, producido por Apple TV+ y conducido por Eugene Levy, explora destinos y culturas con la participación ocasional de invitados destacados.

El estreno del capítulo con la presencia de William generó expectativa entre seguidores de la serie y de la realeza británica, debido a que representa una apertura poco frecuente a aspectos personales del príncipe y de su círculo más íntimo. Levy aporta al formato un tono distendido y accesible para una audiencia variada, lejos de los estándares periodísticos rígidos.

En la entrevista, no solo abordaron el interés de William por las películas de comedia. También repasaron detalles sobre el compromiso del príncipe con cambios en la institución monárquica. William describió cómo se esfuerza para que la próxima generación de la familia real experimente una vida diferente a las normas tradicionales. Insistió en que busca proteger y guiar a sus hijos para que desarrollen un sentido de normalidad, dentro de lo posible, pese a las obligaciones que impone la Corona.

El programa, que destaca destinos y experiencias únicas, incorpora en el episodio británico la visión de William sobre las tradiciones nacionales, así como las modificaciones graduales que impulsa desde su posición. Levy y William mantuvieron un intercambio directo, sin caer en declaraciones formales, lo que permitió conocer un costado auténtico del heredero del trono. La naturalidad del principe al admitir su gusto por una saga como American Pie ilustró el esfuerzo por humanizar la figura real ante la opinión pública.

Según la información oficial de Apple TV+, nuevos episodios de The Reluctant Traveler saldrán a la luz cada semana. El especial con príncipe William funcionará como una de las principales novedades de esta temporada. El formato busca atraer públicos diversos, interesados tanto en la cultura popular como en la vida de personajes conocidos fuera de su actividad principal.

Con una duración aproximada de una hora por episodio, la serie invita a reflexionar sobre las diferencias culturales y las historias personales detrás de cada destino. La participación de William, abierta y directa, se convierte en uno de los puntos más comentados por usuarios en redes sociales y sitios de noticias internacionales de habla inglesa. La alianza entre un actor popular como Eugene Levy y un representante central de la familia real británica potencia la repercusión del programa, que combina entretenimiento, viaje y relatos personales.

El episodio de The Reluctant Traveler con William prevé captar la atención de quienes desean conocer detalles poco habituales sobre la vida de la realeza, pero sin perder el objetivo de presentar experiencias culturales y actividades en el Reino Unido. La interacción entre anfitrión e invitado ayuda a romper barreras y acerca al público a realidades normalmente reservadas y discretas en el seno de la familia real.