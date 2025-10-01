“Salvados por la campana”: Así luce Tiffani Thiessen a más de 30 años del estreno de la serie

Tiffani Thiessen saltó a la fama gracias a "Salvados por la campana". (Captura de video)

Hace tres décadas, Tiffani Thiessen era uno de los rostros más reconocidos de la televisión estadounidense. Convertida en ícono juvenil gracias a su papel de Kelly Kapowski en Salvados por la campana, la actriz pasó rápidamente de los concursos de belleza a la fama internacional.

En 2024, al cumplir 50 años, la artista sorprendió con una sesión de fotos en la que posó desnuda, cubierta únicamente por una sábana.

Lejos de ser una provocación, fue una declaración de confianza en sí misma. “Sobre la colina”, escribió con ironía en sus redes sociales, junto al hashtag This is 50.

El gesto fue aplaudido por colegas como Sarah Michelle Gellar, Jennifer Love Hewitt y Mario López, su co-protagonista de Salvados por la campana, quien le dio la bienvenida “al quinto nivel”.

Tiffani Thiessen celebró su cumpleaños número 50 con una foto semidesnuda. (Instagram/Tiffani Thiessen)

La actriz reflexionó entonces sobre la edad y el paso del tiempo: “Puedo envejecer solo de la forma en que me toca. Estoy siendo la mejor versión posible de mí misma, cuidándome y haciendo cosas que beneficien tanto mi interior como lo que la gente ve por fuera”.

Por si fuera poco, Tiffani Thiessen confesó que llegar a los 40 le generó más presión que entrar a los 50: “Me siento mucho más en paz ahora que hace diez años. Creo que ya no me importa tanto lo que digan los demás”.

Casada con el actor Brady Smith desde 2005, la actriz es madre de dos hijos: Harper, de 14 años, y Holt, de 9 años. Para ella, la maternidad marcó un antes y un después en su forma de ver la vida.

“Mi cuerpo cambió mucho hormonal y mentalmente con mis hijos”, explicó en una entrevista. También destacó que ahora su prioridad es criar a “niños felices y sanos que aporten a la sociedad”.

Tiffani Thiessen aseveró que la maternidad cambió su cuerpo y su forma de pensar. (Instagram/Tiffani Thiessen)

Cuando se trata de cuidarse, Thiessen apuesta por el equilibrio. Ha compartido que no sigue dietas extremas ni rutinas imposibles.

“Soy de las que vive en balance. Nunca he sido de comer mal todo el tiempo ni de ser estrictamente saludable. Para mí, es más bien un 80-20: disfruto la comida, me encanta cocinar, pero también busco nutrirme bien”, afirmó en una entrevista.

Incluso, ella le dijo a Hollywood Life que cree que la clave para mantenerse en forma es no “entrar en pánico” si aumenta un poco de peso. “¿Qué me va a pasar con el pánico? Dicen que el estrés engorda, así que si me estreso va a ser peor, ¿no?”, cuestionó.

Pese a ser recordada como una de las actrices más queridas de los años 90, Tiffani ha sabido reinventarse. Con el paso de los años, diversificó su carrera en cine, televisión y proyectos de estilo de vida. Además, en 2020 participó en el reboot de Salvados por la campana, un guiño a la nostalgia de los fans.

Tiffani Thiessen aún se mantiene activa, sobre todo en redes sociales. (IG: tiffanithiessen)

La actriz además ha incursionado en la cocina y en colaboraciones con marcas, como su reciente alianza con StarKist, empresa para la que protagonizó una campaña desde su casa en Los Ángeles.

Hoy, Tiffani Thiessen disfruta de una etapa serena en la que combina su trabajo, la familia y los proyectos personales sin perder de vista lo esencial.