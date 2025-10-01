Entretenimiento

Doctores alertan a padres sobre un peligroso reto viral inspirado en ‘KPop Demon Hunters’

Especialistas en Chicago advierten que se ha incrementado la cantidad de niños que han sufrido quemaduras severas por sopas instantáneas

Ester Palomino

Por Ester Palomino

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del k‑pop Rumi, Mira y Zoey asumen sus identidades secretas como intrépidas cazadoras de demonios para proteger a sus fans de las amenazas sobrenaturales.

La popularidad de la película animada KPop Demon Hunters en Netflix ha dado origen a un reto viral que está preocupando a médicos en Estados Unidos.

Inspirados en escenas del filme, cientos de niños y adolescentes han comenzado a imitar a los personajes comiendo ramen instantáneo muy caliente, un desafío que ya ha ocasionado quemaduras graves y hospitalizaciones.

Se trata del llamado #KPopNoodleChallenge, una tendencia que se ha expandido rápidamente en TikTok con miles de reproducciones. En ella se incentiva a que los usuarios a consumir fideos coreanos en vasos altos y estrechos, tal como se ve en la película.

Sin embargo, especialistas han advertido que este tipo de envase es particularmente riesgoso, pues se vuelca con facilidad y puede derramar agua y sopa hirviendo sobre los niños.

“El agua hierve a 100 grados centígrados, y el diseño de estos vasos los hace extremadamente fáciles de volcar. Cuando eso ocurre, el caldo caliente y los fideos se derraman sobre la piel”, explicó la doctora Colleen Ryan, cirujana asociada del hospital Shriners Children’s Boston, en declaraciones recogidas por The Independent.

Los envases altos y estrechos
Los envases altos y estrechos de ramen instantáneo representan un riesgo de quemaduras, advierten médicos (Sony Pictures)

El riesgo también se eleva por las características propias de la sopa. “Los fideos son pegajosos y retienen el calor, lo que significa que estas quemaduras pueden ser más profundas y dañinas que una simple escaldadura con agua caliente”, añadió Ryan.

Desde el hospital Shriners confirmaron que este año ya han tratado a ocho pacientes con quemaduras por ramen relacionadas con este reto viral.

En entrevista con CBS News, Ryan señaló que la mayoría de incidentes ocurre por falta de intervención de un adulto.

“Sucede cuando los niños abren el microondas por sí mismos. El microondas suele estar en alto, ellos estiran la mano y la comida está demasiado caliente para ellos”, dijo la especialista.

La doctora advirtió que una quemadura de grado alto no solo es dolorosa, “sino que puede dejar una cicatriz permanente y angustia emocional”.

La edad más vulnerable al
La edad más vulnerable al reto viral: niños de entre 8 y 10 años, según especialistas (AdobeStock)

Un problema que se repite

El fenómeno no es aislado. De acuerdo con un estudio de la Universidad de Chicago, los fideos instantáneos son responsables de cerca del 31% de las hospitalizaciones por quemaduras en niños en Estados Unidos.

Además, no es la primera vez que un reto viral termina en emergencias médicas. El propio hospital Shriners recordó que en 2024 la tendencia de preparar fruta caramelizada en casa bajo el hashtag DIY Tanghulu provocó que decenas de menores resultaran con quemaduras de segundo y tercer grado tras manipular azúcar hirviendo.

“Así como no dejarías que un niño juegue con una estufa, tampoco deberías dejar que juegue con un microondas ni con cosas que salen del microondas calientes”, declaró Jason Bresky, coordinador de prevención de lesiones por trauma y quemaduras en el Bridgeport Hospital, en diálogo con NBC Connecticut.

El fenómeno global de KPop
El fenómeno global de KPop Demon Hunters se extiende a la música, la moda y ahora también a los retos virales (Netflix)

Los médicos recomiendan medidas claras en caso de sufrir una quemadura: retirar la ropa de la zona afectada y aplicar agua fría corriente durante al menos 20 minutos. Se debe evitar el uso de hielo.

Por otro lado, la película que dio origen al reto sigue arrasando en todo el mundo.

KPop Demon Hunters (Las guerreras Kpop) se estrenó en Netflix en junio de 2025. La trama sigue a Huntr/X, un grupo ficticio de K-pop que combate demonios mientras lleva una doble vida como idols musicales.

El filme es actualmente el título más visto en la historia de Netflix, con 325 millones de reproducciones al cierre de agosto.

El éxito de la película también generó un impacto comercial: la marca coreana Nongshim lanzó una línea especial de ramen inspirada en los personajes de la cinta, cuyos paquetes se agotaron en cuestión de días.

Asimismo, las cantantes detrás de Huntr/X —Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami— harán su primera presentación en vivo el próximo 7 de octubre en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, donde interpretarán el tema “Golden” y ofrecerán una entrevista junto al conductor.

