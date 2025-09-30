La última publicación de Paola Caldera, la influencer venezolana que murió tras meses de lucha contra la leucemia

La creadora de contenido venezolana documentaba el proceso de su lucha contra el cáncer. (Créditos: TikTok/@paolacaldera11)

La comunidad digital aún lamenta la partida de la creadora de contenido Paola Caldera, quien falleció el pasado 22 de septiembre a los 30 años tras enfrentar una dura batalla contra la leucemia.

Antes de su muerte, la influencer venezolana había compartido con sus más de 104.000 seguidores en TikTok un video que, sin saberlo, se convertiría en su última publicación.

El 22 de agosto, Caldera publicó un video en respuesta a un comentario de una de sus seguidoras, que decía: “Me está consumiendo el no saber de ti, pero sé que te estás recuperando. Dios te bendiga”.

La creadora de contenido contestó con un clip en el que dio un breve panorama de su situación de salud y de su vida cotidiana.

“Por aquí estamos bien, en un proceso de aislamiento. ¡Controles! ¡Recuperación!”, escribió en la descripción del video. En las imágenes, mostró parte de la celebración de su cumpleaños número 30 junto a sus hijos pequeños, de tres y ocho años.

Caldera respondió con optimismo a una seguidora que le preguntaba por su estado de salud (Captura de video/Tiktok: @paolacaldera11)

“No hice gran cosa porque ando super aislada”, explicó mientras enseñaba los regalos que había recibido de sus seres queridos, entre ellos perfumes, joyas, zapatillas y ropa.

Más allá de la enfermedad que la había mantenido hospitalizada en varias ocasiones durante 2025, la influencer quiso poner el foco en otros aspectos de su vida.

“Sé que quieren saber de mí, pero yo ya no quiero hablar de la enfermedad. Mi TikTok no solo se trata de eso. También se trata de mi familia, de mi día a día”, comentó en el video. Y agregó: “Ya estoy bien, estoy aislada, estoy pasando por un proceso ahorita en el que tengo que cuidarme, entonces ya no quiero hablar de eso”.

¿Quién era Paola Caldera?

Paola Caldera había iniciado su cuenta de TikTok en mayo de 2023 con un vlog sencillo de compras en Walmart. Con el tiempo, sus publicaciones comenzaron a atraer a una audiencia que valoraba su carisma y franqueza, tanto en los momentos alegres como en los difíciles.

La creadora venezolana contó que ya no quería hablar de su enfermedad, sino de su vida cotidiana (@paolacaldera)

Nacida en 1995 en Maracaibo, Venezuela, se graduó como odontóloga, pero su trayectoria tomó otro rumbo tras migrar a Estados Unidos junto a su pareja e hijos. En California se adaptó a nuevas rutinas laborales —llegó a trabajar limpiando habitaciones en un hotel— y empezó a relatar en redes sociales los desafíos y aprendizajes de su vida migrante.

La vida de la creadora cambió en diciembre de 2024, cuando reveló que había sido diagnosticada con leucemia linfoide. El hallazgo ocurrió tras acudir al hospital por un dolor de cabeza que persistió durante varios días.

En esa primera publicación sobre su salud escribió: “Aquí estamos enfrentando los retos de Dios, estamos bien y seguiremos así. Les agradezco a todos por sus lindos mensajes y este nuevo año les seguiré informando sobre mi salud”.

En su último video, la joven relató que estaba atravesando un proceso en el que debía cuidarse al máximo (@paolacaldera)

Durante los meses siguientes, compartió su tratamiento en línea, desde hospitalizaciones prolongadas hasta celebraciones familiares. A pesar del golpe inicial de su diagnóstico, la influencer siempre mostró fortaleza y buscó transmitir esperanza a su entorno, convencida de que podría superar el cáncer.

Después de varios meses de altibajos y recuerdos felices, Caldera falleció en los Estados Unidos. La noticia de su deceso fue confirmada este 22 de septiembre por su familia, a través de TikTok.

“Hoy despedimos a un ser que iluminó nuestras vidas con su fortaleza, su amor y su sabiduría, incluso en los momentos más difíciles. La leucemia pudo contener su presencia física, pero nunca la huella que dejó en nuestros corazones”, escribieron sus seres queridos.

Sus seguidores la vieron feliz y agradecida en las imágenes de su cumpleaños número 30 (@paolacaldera)

Asimismo, la biografía de la cuenta fue modificada para añadir un tributo: “TikTok en memoria de una hermana, hija y madre amada. Te amo hermana. Que Dios te bendiga”.

Los familiares también anunciaron que este 2 y 3 de octubre realizarán una transmisión en vivo desde la cuenta de Paola para permitir que sus seguidores y allegados participen de forma virtual en su despedida final.