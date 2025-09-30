Axl Rose luchará para salvar a la humanidad en la novela gráfica “Appetite for Destruction”

En esta aventura Axl rose es un cyborg que luchará por la humanidad (Foto: EFE, sumerian.ink)

El vocalista de Guns N’ Roses, Axl Rose, hizo una colaboración con Sumerian Comics para lanzar Axl Rose: Appetite for Destruction. La novela gráfica está inspirada en el mundo cyberpunk y se publicará enero del 2026, pero ya está disponible para compra anticipada en sumerian.ink.

En esta saga, Axl Rose coescribe con Natan Yocum una aventura dentro de un universo ambientado en una ciudad paradisiaca envuelta en luces de neón, habitada por humanos y robots que coexisten en una aparente armonía.

La historia presenta a Axl Rose como un ser mitad humano, mitad robot, que vive al margen de la sociedad. Lo único que lo consuela es la música de una cantante de cantina. Cuando la chica desaparece misteriosamente, Axl va en búsqueda de respuestas.

En este universo Axl Rose es un cyborg marginado que disfruta escuchar música (Foto: Instagram/@sumeriancomics)

Mientras recorre la mística ciudad llena de luces, el protagonista se ve arrastrado al fondo de una conspiración mortal que podría decidir el destino de la humanidad.

Esta emocionante historia está animada por los artistas Frank Mazzoli reconocido por su trabajo en Dune: Edge of a Crysknife y Rebel Moon: Nemesis, coloreada por Antonio Antro y Micah Myers.

Nathan Yocum, uno de los fundadores de Sumerian Comics y cocreador de la saga, dijo que la historia es: “Un sueño febril, crudo y con toques neón-noir, en parte himno rockero, en parte profecía cyberpunk”, expresó.

“Axl Rose y yo construimos un mundo en el que ser rebelde no es únicamente una actitud, es supervivencia”, dijo Yocum.

Nathan Yocum dijo que en esta novela veremos a Axl como nunca antes (Foto: Instagram/@nathanmyocum) •

El creativo agregó que en este mundo podremos ver a Axl Rose como nunca antes: “Al frente de la batalla por el futuro de la humanidad”, finalizó.

Por su parte, Bart Saunt, vicepresidente de alianzas de marca en Primary Wave, señaló su entusiasmo por “extender el legado de Axl en un medio audaz”.

Añadió que, abre la puerta a una narrativa que podría ir más allá de un mundo liletario. Además, los fans que reserven la novela en la página oficial de Sumerian, tendrán acceso a ediciones de colección, entre los que figuran, mapas de Paradise City y monedas conmemorativas, hasta una figurilla de Axl y un libro firmado de edición limitada.

Sumerian Comics es una editorial que ha crecido gracias a sus colaboraciones con bandas populares (Foto: sumerian.ink)

La publicación corre a cargo de Sumerian Comics, sello con sede en Nashville que en pocos años se ha posicionado como uno de los principales editores independientes en Estados Unidos, gracias a sus colaboraciones con bandas de alto perfil como Interpol, The Offspring, The Used, entre otras.

Guns N’ Roses acumulan éxitos

Este nuevo proyecto coincide con un momento de gran vigor para Guns N’ Roses. La agrupación acumuló un total de 27 millones de oyentes mensuales en Spotify. “Sweet Child O’ Mine” encabeza la lista de éxitos de la banda en la plataforma musical.

Guns N’ Roses recorrió el mundo en su esperado regreso a los escenarios (Foto: Archivo/Infobae)

En 2024 ingresó al Salón de la Fama de los Grammy. Además, su gira mundial titulada Guns N’ Roses 2023 World Tour, que inició el 5 de junio y finalizó el 16 de octubre, los trajo de vuelta a los escenarios, conectando con antiguos fans y despertando la preferencia en un público nuevo.