Austin Wolf, ex estrella porno, fue sentenciado a 19 años de prisión en caso de explotación sexual infantil

El ex actor porno enfrentó cargos por explotación sexual de menores tras hallarse material ilegal en su domicilio (Instagram/Austin Wolf)

El ex actor porno gay Austin Wolf, cuyo verdadero nombre es Justin Heath Smith, fue sentenciado a 19 años de prisión federal tras declararse culpable de cargos relacionados con explotación sexual de menores.

La condena fue dictada el lunes 29 de septiembre de 2025 por el juez federal de distrito Paul A. Engelmayer, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, informaron medios locales.

Smith, de 44 años, había sido arrestado en 2024 después de que agentes federales encontraran más de mil archivos de pornografía infantil en su apartamento de Manhattan, entre ellos videos que mostraban a bebés y a niños víctimas de violencia sexual.

Su caso sacudió a la industria del cine para adultos, donde había sido una figura premiada y con miles de seguidores en plataformas como OnlyFans.

El veredicto judicial

Smith se declaró culpable en junio de 2025 del delito de “seducción de un menor con fines sexuales”, tras admitir que intentó concretar encuentros con adolescentes.

El tribunal también lo declaró responsable de “participar en un patrón de conducta sexual prohibida”, según documentos judiciales citados por People.

El juez federal Paul A. Engelmayer dictó la condena a casi dos décadas de prisión (Redes sociales)

Además de los 19 años de cárcel, el juez le impuso una sanción de 10 años de libertad supervisada y una multa de 40.000 dólares.

“Desde nuestra oficina, el mensaje a los depredadores es claro: no hay otro lugar para ustedes en Nueva York más que la prisión”, declaró el fiscal federal Jay Clayton, del Distrito Sur de Nueva York, en un comunicado difundido el lunes.

Los argumentos de la fiscalía

Durante el proceso, los fiscales describieron a Smith como un “depredador serial” cuya conducta fue “inusualmente atroz”. En un memorándum de 15 páginas, fechado el 22 de septiembre, solicitaron que la pena se acercara al máximo contemplado por las guías federales: entre 188 y 235 meses, es decir, hasta 19 años y medio de prisión, explicó el portal Pride.

Clayton remarcó que el acusado puso en peligro “a niños de tan solo siete años”, y añadió: “Cada neoyorquino quiere que él y los que son como él estén fuera de nuestras calles el mayor tiempo posible y nunca más cerca de nuestros hijos”.

Los documentos judiciales también relatan interacciones perturbadoras. Uno de esos testimonios relata que Smith pidió a un adolescente de 15 años —con el que mantenía contacto y una especie de juego de roles— que le enviara fotos y material íntimo.

Entre los archivos incautados había videos con bebés y menores víctimas de violencia sexual (Créditos: Instagram/austinwolfff)

En el caso, también se detalló el abuso que habían sufrido los menores que aparecían en el material incautado por la policía. Uno de ellos, al cual se le asignó el seudónimo Liam, relató que había sido violado desde los 10 años.

“Este fue el inicio de mi pesadilla, y en ese momento no entendía del todo ni cómo afectaría mi vida para siempre”, escribió. El sobreviviente relató haber sido agredido “cientos de veces cada año” mientras era filmado, y señaló que esas imágenes lo condenaron a arrastrar un trauma irreversible.

La estrategia de la defensa

Por otro lado, la defensa de Smith pidió la pena mínima legal de 10 años. En su escrito del 16 de septiembre, y en una réplica del 25 de septiembre, los abogados Michael Baldassare y Thomas Andrykovitz argumentaron que las guías federales estaban “infladas” y que la fiscalía había “rellenado su presentación con acusaciones no probadas”.

“El señor Smith ha aceptado la responsabilidad, cumplirá su condena y saldrá siendo una persona diferente”, declaró Andrykovitz al medio Pride. Asimismo, el abogado criticó que el comunicado de prensa de la fiscalía ofreciera “un panorama inexacto” al omitir que “el señor Smith nunca puso sus manos sobre un menor” y que su declaración de culpabilidad fue “genuina”.

La defensa intentó reducir la pena solicitando el mínimo legal de 10 años de prisión (Redes sociales)

La defensa también presentó como atenuantes la ausencia de antecedentes penales, su sobriedad, su papel como defensor de los derechos de los actores de contenido adulto.

Antes de su caída, Austin Wolf había sido uno de los nombres más reconocidos en el porno gay. En su carrera ganó seis premios GayVN, dos Pornhub Awards y dos Grabby Awards. Además, se hizo viral en 2018 tras ser grabado teniendo sexo con un auxiliar de vuelo en un baño de un avión de Delta Airlines, mientras el hombre aún llevaba su uniforme.