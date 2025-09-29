Entretenimiento

Tom Holland rompió el silencio sobre la conmoción cerebral que sufrió en el set de “Spider-Man”

El actor sufrió un accidente mientras grababa la cuarta película de la franquicia, pero no faltó al evento benéfico que organiza con sus hermanos en Londres.

Virginia García

Por Virginia García

Guardar
Tom Holland contó cómo se
Tom Holland contó cómo se siente tras el incidente en el set de "Spider-Man". (Marvel Studios)

Tom Holland atraviesa un proceso de recuperación después de haber sufrido una leve conmoción cerebral durante la filmación de Spider-Man: Brand New Day, el pasado viernes 19 de septiembre.

Según informó de Daily Mail, Holland fue llevado a un hospital después de caerse mientras filmaba en Leavesden Studios en Watford.

Tan solo un mes antes, el 10 de agosto, el actor había compartido en Instagram imágenes de su primer día en el set enfundado en el icónico traje rojo y azul, generando expectación entre los fans.

Tom Holland mostró cómo fue
Tom Holland mostró cómo fue su primer día en set de la cuarta cinta de "Spider-Man". (Instagram/Tom Holland)

Pese al incidente, el intérprete de Peter Parker no dejó de lado sus compromisos personales y un día después participó en un evento benéfico organizado por The Brothers Trust, la fundación que dirige junto a sus hermanos Sam, Harry y Paddy.

El encuentro tuvo lugar en la casa de subastas Christie’s de Londres y contó con la presencia de Zendaya, prometida del actor de 29 años, en una de sus raras apariciones públicas como pareja.

Aunque la celebración transcurrió con éxito, Holland se vio obligado a retirarse antes de lo previsto debido a los efectos del golpe. Aun así, compartió un mensaje positivo en Instagram el sábado 27 de septiembre, donde resumió lo vivido en su tradicional Posh Pub Quiz.

“Lo siento por haberme marchado temprano, pero me siento mejor y estoy en recuperación”, escribió el actor.

Tom Holland aseguró que se
Tom Holland aseguró que se encuentra mejor y está recuperándose. (Instagram/Tom Holland)

También aprovechó para agradecer a su padre, Dominic Holland, quien tomó el relevo en su ausencia: “El espectáculo se volvió considerablemente más divertido”.

El evento, que recaudó fondos para Java Joy —una organización que ofrece empleo significativo a adultos con discapacidad—, fue descrito por Tom Holland como “otro gran éxito”.

The Brother’s Trust significa más para mí de lo que podría expresar. Debo dar un enorme agradecimiento a mi madre y a sus maravillosos amigos por organizar otra noche increíble. Recaudar dinero para causas fantásticas y divertirse haciéndolo es lo mejor”, añadió.

Cabe destacar que la labor de la estrella de Hollywood en The Brothers Trust refleja una faceta más personal de su vida, alejada del brillo de Hollywood y centrada en causas sociales.

Tom Holland se ha enfocado
Tom Holland se ha enfocado en las causas sociales además de su carrera como actor. (REUTERS/Mario Anzuoni)

La fundación, creada en 2017, se ha consolidado como una plataforma que utiliza la fama del actor para generar impacto en diversas organizaciones benéficas alrededor del mundo.

Entre la sobriedad y la estabilidad personal

En los últimos años, Tom Holland ha sido abierto respecto a su vida fuera de los reflectores. El actor celebró recientemente tres años y medio de sobriedad, un proceso que, según él, ha significado casi “una nueva identidad”.

Spider-Man: Brand New Day, cuyo estreno está programado para el 31 de julio de 2026, volverá a contar con Zendaya como Michelle “MJ” Jones, además de la participación de Jacob Batalon y Jon Favreau. También se suman al elenco Liza Colón-Zayas , Sadie Sink, Mark Ruffalo, Michael Mando y Jon Bernthal.

"Spider-Man: Brand New Day" se
"Spider-Man: Brand New Day" se estrenará el 31 de julio de 2026. (Sony Pictures)

La producción forma parte de una agenda cargada para Holland y Zendaya, ya que apenas dos semanas antes del lanzamiento de esta cinta llegará a cines The Odyssey, otro proyecto donde ambos comparten créditos.

Temas Relacionados

Tom HollandSpider-Man: Brand New Dayestrellas de Hollywoodaccidente

Últimas Noticias

El Brutalista, la odisea de un arquitecto entre el trauma y el sueño americano ya se puede ver en streaming

La historia de László Tóth revela el choque entre aspiraciones personales y las exigencias de una sociedad que no reconoce el talento, en un drama que explora identidad, memoria y la lucha por pertenecer

El Brutalista, la odisea de

La película más vista en Netflix que revive la magia de las comedias románticas francesas

Con un elenco encabezado por Omar Sy (“Lupin”) la cinta ha conquistado a los fans del género gracias a su mezcla de ternura, humor y escenarios icónicos de París

La película más vista en

La confesión más cruda de Pete Davidson: “De pequeño, quería morir para estar con mi padre”

El comediante estadounidense, conocido por su humor ácido, abrió su corazón en una entrevista para el pódcast “This Past Weekend”, donde habló sobre la pérdida de su papá y el impacto emocional que vivió durante su niñez

La confesión más cruda de

Ariana Grande y la dieta macrobiótica: en qué consiste el plan alimenticio de la estrella pop

El auge de este régimen, impulsado por celebridades, plantea interrogantes sobre el equilibrio nutricional y la necesidad de respaldo científico, según informó Women’s Health

Ariana Grande y la dieta

Madonna aseguró que la espiritualidad la llevó al éxito: “No estaría aquí si no la tuviera”

La cantante compartió cómo la Cábala y la meditación han guiado su vida y su concepto de éxito

Madonna aseguró que la espiritualidad
ÚLTIMAS NOTICIAS
Ñoquis del 29: cinco recetas

Ñoquis del 29: cinco recetas para reinventar y agregar sabor al plato tradicional

La DAIA presentó una denuncia por las cánticos antisemitas en el viaje de egresados

Triple femicidio narco, en vivo: las claves de la causa que investiga los homicidios de Lara, Brenda y Morena

Se derrumban las tasas de plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $1 millón

Los cinco mitos sobre los lácteos que indignan a los nutricionistas

INFOBAE AMÉRICA
Fuerte advertencia de Alemania en

Fuerte advertencia de Alemania en un foro de seguridad: “Putin no quiere un alto el fuego ni la paz para Ucrania”

Detienen a ex cura que llevaba 17 años escondido en Uruguay: está denunciado por múltiples abusos sexuales en Bolivia

Atentaron contra la jefa de fiscales en Uruguay: la investigación señala a una banda vinculada a Marset

El tifón Bualoi dejó al menos 12 muertos al arrasar Vietnam y bajó a categoría de tormenta tropical

El detalle en la vista de un niño que llevó al diagnóstico de un tumor cerebral

TELESHOW
Escándalo con L-Gante por la

Escándalo con L-Gante por la cancelación de sus shows en Uruguay: versiones cruzadas y una disputa económica

Nico Occhiato y un mensaje de amor al aire de La Voz Argentina: la señal de Flor Jazmín Peña que lo delató

Rocío Marengo y Eduardo Fort hablaron de casamiento luego de anunciar el sexo de su bebé

Premios Martín Fierro de Televisión 2025: dónde verlos, a qué hora y quiénes son los nominados

Emma Roach de La Voz Argentina y Consuelo Peppino del Bailando, nieta y abuela unidas por la TV: “El arte está en nuestra sangre”