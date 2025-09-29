Entretenimiento

Stanley Tucci habla de la diferencia de edad de 21 años con su esposa Felicity Blunt: “Me entristece no verla envejecer”

El actor también reflexionó sobre los problemas de salud que enfrentó mientras su esposa daba a luz

Stanley Tucci admitió que la diferencia de edad con Felicity Blunt le preocupa. (REUTERS)

Stanley Tucci abrió su corazón en una emotiva entrevista con The Times of London, donde habló con honestidad sobre su matrimonio, su salud y el inevitable paso del tiempo.

A sus 64 años, el actor no teme la diferencia de edad de 21 años que lo separa de su esposa, la agente literaria Felicity Blunt, pero admite que hay una tristeza latente.

“Estoy triste porque no la veré envejecer y porque no podré cuidarla si algún día necesita que la cuiden. Hay algo realmente hermoso en que las personas envejezcan juntas. Y, a menos que ocurra un milagro, eso no podrá suceder con nosotros”, admitió.

Stanley Tucci aseguró que le entristece no poder envejecer junto a Felicity Blunt. (AFP)

Tucci y Blunt, de 44 años, se conocieron por primera vez en 2006, en el estreno de El diablo viste a la moda, cinta en la que él actuó junto a Emily Blunt, hermana de Felicity.

Sin embargo, fue cuatro años después, durante la boda de Emily con el actor John Krasinski, que se reencontraron y comenzaron una relación.

En 2012, se casaron, y desde entonces han formado una familia con dos hijos: Matteo, nacido en 2015, y Emilia, en 2018. Stanley Tucci también es padre de tres hijos mayores fruto de su primer matrimonio con Kate Tucci, quien falleció en 2009 tras una batalla contra el cáncer de mama.

La vida, sin embargo, no ha estado exenta de desafíos para la pareja. Durante el embarazo de Felicity con Emilia, Stanley fue diagnosticado con cáncer de garganta, una experiencia que describió como “brutal”.

Stanley Tucci fue diagnosticado con cáncer de garganta mientras su esposa estaba embarazada. (REUTERS)

Fue horrible pasar por eso después de que mi esposa había muerto, y varios amigos también. Pero hoy soy más feliz que antes”, declaró.

El tratamiento incluyó quimioterapia y radioterapia, un proceso agotador que coincidió con el nacimiento de su hija menor. “Lo más difícil fue para Felicity, que estaba dando a luz mientras yo estaba en tratamiento. Y, por supuesto, también fue muy duro para los niños”, recordó.

Afortunadamente, la estrella de Hollywood ha estado en remisión durante varios años y ha transformado su perspectiva de vida desde entonces.

“Estoy más claro mentalmente que antes. Tengo un sentido de mí mismo mucho más fuerte. En 15 años tendré 80, y hay muchas cosas que quiero hacer antes de eso”, afirmó.

Stanley Tucci aseveró que todavía tiene muchas cosas por hacer antes de cumplir 80 años. (AP)

Con un historial familiar de longevidad, el actor espera poder disfrutar muchos años más junto a sus seres queridos.

Aun así, el artista no ignora los cambios físicos propios de la edad. “Es algo aterrador, especialmente cuando tienes hijos por quienes quieres estar presente, y notas que tu cuerpo ya no puede hacer lo que antes hacía”, reconoció.

Para mantenerse en forma, Stanley Tucci ha adoptado una rutina de ejercicio constante.

“Hago ejercicio cinco o seis veces por semana. Realmente no puedo pasar más de 24 horas sin hacerlo. Estoy en mejor forma ahora que antes de enfermarme. El ejercicio lo mejora todo: te permite disfrutar de la vida, de la comida, del vino”, comentó.

Stanley Tucci admitió que el ejercicio cambió su vida. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Además de su carrera como actor, Tucci ha ganado popularidad como presentador de programas gastronómicos como Searching for Italy y Tucci in Italy, donde explora la cultura culinaria italiana, una herencia que lleva con orgullo.

“Los grandes platos con los que crecí, la convivialidad, las reuniones familiares… creo en esas cosas que amas, que te apasionan. Nadie en mi familia fue chef, pero la comida siempre fue lo más importante”, compartió.

