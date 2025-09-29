La confesión más cruda de Pete Davidson: “De pequeño, quería morir para estar con mi padre”

Pete Davidson relató cómo la muerte de su padre en el 11-S marcó su infancia y determinó su camino (REUTERS)

La voz de Pete Davidson, reconocida por su humor directo, adoptó un tono especialmente íntimo durante su reciente participación en el pódcast This Past Weekend —conducido por Theo Von—, con una conversación que se apartó de los temas habituales del entretenimiento.

El comediante y actor de Staten Island (Nueva York) abordó abiertamente cuestiones que marcaron su vida: salud mental, duelo por la pérdida de su padre en los atentados del 11 de septiembre, adicciones, el peso de la fama y la inminente llegada de su primer hijo.

“Solo escucho este pódcast y otro sobre películas”, confesó Davidson, resaltando la importancia que otorga a los espacios donde puede mostrarse auténtico. La charla, publicada en This Past Weekend, permitió que el actor compartiera aspectos poco conocidos de su historia personal y profesional.

En una charla distendida con The Von, el comediante reveló aspectos desconocidos de su vida privada (This Past Weekend)

El impacto de perder a su padre en el 11-S

La conmoción de la tragedia familiar fue uno de los ejes centrales del diálogo. Davidson relató cómo el fallecimiento de su papá, bombero que perdió la vida en el 11-S, marcó un antes y un después en su infancia. Sobre esto, recordó: “Crecí siendo un chico muy triste. Mi mamá muestra fotos y se nota la diferencia en mis ojos antes y después de la muerte de mi padre”.

Además, la ausencia paterna lo llevó a buscar figuras de referencia en otros hombres, especialmente en el mundo de la comedia, donde encontró una especie de familia alternativa. “Cuando empecé a hacer stand up, encontré un grupo de amigos raros y artistas que entendían la tristeza”, añadió.

Salud mental y recuperación

La conversación en This Past Weekend también profundizó en los desafíos de la salud mental. Davidson habló abiertamente sobre su diagnóstico de trastorno obsesivo-compulsivo y depresión, así como sobre sus intentos de suicidio en la niñez. “De pequeño, quería morir para estar con mi padre”, admitió, relatando cómo su madre lo llevó a un hospital psiquiátrico tras un intento de ahogamiento a los 8 años.

El humorista reconoció que el consumo de drogas y la autodestrucción formaron parte de su vida durante años, hasta que la terapia y el apoyo familiar, especialmente de su madre Amy, se convirtieron en pilares de su recuperación.

“Mi madre nunca volvió a salir con nadie después de la muerte de mi padre. Se dedicó a criarme a mí y a mi hermana”, declaró.

Davidson reconoció que los intentos de suicidio y la autodestrucción formaron parte de su vida durante años (This Past Weekend)

Presión mediática, paternidad y nuevos desafíos

El humorista describió el ciclo de idealización y rechazo que experimentan las figuras públicas, y cómo el escrutinio constante de los medios y las redes sociales afectó su autoestima. “Al principio, todos me apoyaban por lo que me había pasado de niño, pero luego todo se dio vuelta y empezaron a odiarme”, explicó.

El comediante reconoció que la exposición pública lo llevó a aislarse y a cuestionar su propio valor, hasta que comprendió que debía encontrar estabilidad emocional más allá del reconocimiento externo. A propósito de ello, afirmó: “Tuve que aprender a estar bien conmigo mismo, aunque todo esto desapareciera”.

La llegada de la paternidad representa para Davidson un punto de inflexión. Próximo a convertirse en padre junto a su pareja Elsie Hewitt, el actor expresó su entusiasmo y también sus temores. “Estoy emocionado de no ser el centro de mi vida, de poder ser menos egoísta y estar para mi hijo”, compartió.

Reconoció que su proceso de sobriedad, que suma poco más de un año, fue fundamental para afrontar este nuevo rol con mayor madurez. “Ojalá tuviera más tiempo limpio, pero agradezco que esto pase ahora y con la persona adecuada”, comentó, subrayando la importancia de no repetir los patrones de sufrimiento que marcaron su propia infancia.

El actor se prepara junto a Elsie Hewitt para enfrentar la paternidad y ve este nuevo rol como una oportunidad para romper patrones de sufrimiento (Instagram)

Apoyo incondicional de su entorno

La figura de su mamá vuelve a aparecer como un sostén clave en este momento. Davidson relató cómo Amy, tras años dedicada exclusivamente a sus hijos, vive con ilusión la llegada de su primer nieto. “Mi madre ya le habla a la barriga de mi pareja, está feliz de tener un nuevo motivo para entusiasmarse”, compartió, con el deseo de ofrecerle a su hijo una infancia distinta a la suya.

En el tramo final de la entrevista, el comediante compartió detalles sobre su próxima gira internacional entre septiembre y octubre. También admitió sentirse sorprendido por la posibilidad de presentarse ante públicos tan diversos y agradeció el apoyo de su amigo y compañero de gira Joey Gay, con quien mantiene una relación de amistad desde la adolescencia.

“Nunca pensé que alguien querría verme en Australia o en otros países”, confesó en This Past Weekend, reflejando la mezcla de humildad y asombro que caracteriza su visión del éxito.

El actor encarará una gira internacional, agradecido por el respaldo de amigos y sorprendido ante la recepción de públicos en otros países (This Past Weekend)

La conversación desarrollada pare el pódcast This Past Weekend mostró a un Pete Davidson más vulnerable y reflexivo, decidido a romper ciclos de dolor y a construir un futuro diferente para su familia. Su mayor deseo es ofrecer a su hijo la estabilidad y la alegría que él mismo anheló durante años.