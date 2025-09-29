Entretenimiento

La confesión más cruda de Pete Davidson: “De pequeño, quería morir para estar con mi padre”

El comediante estadounidense, conocido por su humor ácido, abrió su corazón en una entrevista para el pódcast “This Past Weekend”, donde habló sobre la pérdida de su papá y el impacto emocional que vivió durante su niñez

Por Osvaldo Ortiz

Guardar
Pete Davidson relató cómo la
Pete Davidson relató cómo la muerte de su padre en el 11-S marcó su infancia y determinó su camino (REUTERS)

La voz de Pete Davidson, reconocida por su humor directo, adoptó un tono especialmente íntimo durante su reciente participación en el pódcast This Past Weekend —conducido por Theo Von—, con una conversación que se apartó de los temas habituales del entretenimiento.

El comediante y actor de Staten Island (Nueva York) abordó abiertamente cuestiones que marcaron su vida: salud mental, duelo por la pérdida de su padre en los atentados del 11 de septiembre, adicciones, el peso de la fama y la inminente llegada de su primer hijo.

“Solo escucho este pódcast y otro sobre películas”, confesó Davidson, resaltando la importancia que otorga a los espacios donde puede mostrarse auténtico. La charla, publicada en This Past Weekend, permitió que el actor compartiera aspectos poco conocidos de su historia personal y profesional.

En una charla distendida con
En una charla distendida con The Von, el comediante reveló aspectos desconocidos de su vida privada (This Past Weekend)

El impacto de perder a su padre en el 11-S

La conmoción de la tragedia familiar fue uno de los ejes centrales del diálogo. Davidson relató cómo el fallecimiento de su papá, bombero que perdió la vida en el 11-S, marcó un antes y un después en su infancia. Sobre esto, recordó: “Crecí siendo un chico muy triste. Mi mamá muestra fotos y se nota la diferencia en mis ojos antes y después de la muerte de mi padre”.

Además, la ausencia paterna lo llevó a buscar figuras de referencia en otros hombres, especialmente en el mundo de la comedia, donde encontró una especie de familia alternativa. “Cuando empecé a hacer stand up, encontré un grupo de amigos raros y artistas que entendían la tristeza”, añadió.

Salud mental y recuperación

La conversación en This Past Weekend también profundizó en los desafíos de la salud mental. Davidson habló abiertamente sobre su diagnóstico de trastorno obsesivo-compulsivo y depresión, así como sobre sus intentos de suicidio en la niñez. “De pequeño, quería morir para estar con mi padre”, admitió, relatando cómo su madre lo llevó a un hospital psiquiátrico tras un intento de ahogamiento a los 8 años.

El humorista reconoció que el consumo de drogas y la autodestrucción formaron parte de su vida durante años, hasta que la terapia y el apoyo familiar, especialmente de su madre Amy, se convirtieron en pilares de su recuperación.

“Mi madre nunca volvió a salir con nadie después de la muerte de mi padre. Se dedicó a criarme a mí y a mi hermana”, declaró.

Davidson reconoció que los intentos
Davidson reconoció que los intentos de suicidio y la autodestrucción formaron parte de su vida durante años (This Past Weekend)

Presión mediática, paternidad y nuevos desafíos

El humorista describió el ciclo de idealización y rechazo que experimentan las figuras públicas, y cómo el escrutinio constante de los medios y las redes sociales afectó su autoestima. “Al principio, todos me apoyaban por lo que me había pasado de niño, pero luego todo se dio vuelta y empezaron a odiarme”, explicó.

El comediante reconoció que la exposición pública lo llevó a aislarse y a cuestionar su propio valor, hasta que comprendió que debía encontrar estabilidad emocional más allá del reconocimiento externo. A propósito de ello, afirmó: “Tuve que aprender a estar bien conmigo mismo, aunque todo esto desapareciera”.

La llegada de la paternidad representa para Davidson un punto de inflexión. Próximo a convertirse en padre junto a su pareja Elsie Hewitt, el actor expresó su entusiasmo y también sus temores. “Estoy emocionado de no ser el centro de mi vida, de poder ser menos egoísta y estar para mi hijo”, compartió.

Reconoció que su proceso de sobriedad, que suma poco más de un año, fue fundamental para afrontar este nuevo rol con mayor madurez. “Ojalá tuviera más tiempo limpio, pero agradezco que esto pase ahora y con la persona adecuada”, comentó, subrayando la importancia de no repetir los patrones de sufrimiento que marcaron su propia infancia.

El actor se prepara junto
El actor se prepara junto a Elsie Hewitt para enfrentar la paternidad y ve este nuevo rol como una oportunidad para romper patrones de sufrimiento (Instagram)

Apoyo incondicional de su entorno

La figura de su mamá vuelve a aparecer como un sostén clave en este momento. Davidson relató cómo Amy, tras años dedicada exclusivamente a sus hijos, vive con ilusión la llegada de su primer nieto. “Mi madre ya le habla a la barriga de mi pareja, está feliz de tener un nuevo motivo para entusiasmarse”, compartió, con el deseo de ofrecerle a su hijo una infancia distinta a la suya.

En el tramo final de la entrevista, el comediante compartió detalles sobre su próxima gira internacional entre septiembre y octubre. También admitió sentirse sorprendido por la posibilidad de presentarse ante públicos tan diversos y agradeció el apoyo de su amigo y compañero de gira Joey Gay, con quien mantiene una relación de amistad desde la adolescencia.

“Nunca pensé que alguien querría verme en Australia o en otros países”, confesó en This Past Weekend, reflejando la mezcla de humildad y asombro que caracteriza su visión del éxito.

El actor encarará una gira
El actor encarará una gira internacional, agradecido por el respaldo de amigos y sorprendido ante la recepción de públicos en otros países (This Past Weekend)

La conversación desarrollada pare el pódcast This Past Weekend mostró a un Pete Davidson más vulnerable y reflexivo, decidido a romper ciclos de dolor y a construir un futuro diferente para su familia. Su mayor deseo es ofrecer a su hijo la estabilidad y la alegría que él mismo anheló durante años.

Temas Relacionados

Pete DavidsonSalud mentalPaternidad11 de septiembreFamaComediaActuaciónThis Past WeekendNewsroom BUEMagazinesEntrevistas Podcast

Últimas Noticias

El Brutalista, la odisea de un arquitecto entre el trauma y el sueño americano ya se puede ver en streaming

La historia de László Tóth revela el choque entre aspiraciones personales y las exigencias de una sociedad que no reconoce el talento, en un drama que explora identidad, memoria y la lucha por pertenecer

El Brutalista, la odisea de

La película más vista en Netflix que revive la magia de las comedias románticas francesas

Con un elenco encabezado por Omar Sy (“Lupin”) la cinta ha conquistado a los fans del género gracias a su mezcla de ternura, humor y escenarios icónicos de París

La película más vista en

Ariana Grande y la dieta macrobiótica: en qué consiste el plan alimenticio de la estrella pop

El auge de este régimen, impulsado por celebridades, plantea interrogantes sobre el equilibrio nutricional y la necesidad de respaldo científico, según informó Women’s Health

Ariana Grande y la dieta

Madonna aseguró que la espiritualidad la llevó al éxito: “No estaría aquí si no la tuviera”

La cantante compartió cómo la Cábala y la meditación han guiado su vida y su concepto de éxito

Madonna aseguró que la espiritualidad

Ellen DeGeneres rindió homenaje a su fan más leal tras su muerte: “Pensaba que yo era su novia”

Tayt Andersen fue un gran admirador de la conductora durante años, pero falleció por una enfermedad congénita

Ellen DeGeneres rindió homenaje a
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones 2025: cuál es la

Elecciones 2025: cuál es la cantidad de electores habilitados para votar, provincia por provincia

Elecciones La Rioja 2025: qué se vota el 26 de octubre

Un incendio consumió casi 300 hectáreas en Jujuy y los bomberos trabajan para extinguir las llamas

Accidente fatal en Córdoba: murió un hombre tras volcar en la Ruta Nacional 36

Desarmaban autos en un garaje de Córdoba y fueron sorprendidos por la Policía

INFOBAE AMÉRICA
El detalle en la vista

El detalle en la vista de un niño que llevó al diagnóstico de un tumor cerebral

Cómo están hoy los Parchís, el grupo que revolucionó la música para niños en los años 80

La UE respaldó el avance democrático en Moldavia tras unas elecciones parlamentarias marcadas por la injerencia rusa

El “efecto lunes”: por qué el inicio de la semana dispara el estrés, la ansiedad y hasta el riesgo cardíaco según la ciencia

El régimen de Irán ahorcó a un hombre acusado de espiar para Israel

TELESHOW
Premios Martín Fierro de Televisión

Premios Martín Fierro de Televisión 2025: dónde verlos, a qué hora y quiénes son los nominados

Emma Roach de La Voz Argentina y Consuelo Peppino del Bailando, nieta y abuela unidas por la TV: “El arte está en nuestra sangre”

Graciela Borges, antes de recibir el Doctorado Honoris Causa de la UBA: “Resistir es una norma del cine”

El terror de Robertito Funes al enfrentar su fobia a las alturas en el rascacielos más alto de Corea: “¡No quiero ver!”

La felicidad de Julián Álvarez y Emilia Ferrero por su bebé en camino: el nombre que eligieron y cuándo nacerá