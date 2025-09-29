Entretenimiento

Ellen DeGeneres rindió homenaje a su fan más leal tras su muerte: “Pensaba que yo era su novia”

Tayt Andersen fue un gran admirador de la conductora durante años, pero falleció por una enfermedad congénita

Virginia García

Por Virginia García

Guardar
Ellen DeGeneres recordó a Tayt
Ellen DeGeneres recordó a Tayt Andersen con una emotiva publicación de Instagram. (Instagram/Tayt Andersen)

Ellen DeGeneres homenajeó a Tayt Andersen, un joven de 19 años que falleció el 26 de septiembre, en un emotivo mensaje compartido en redes sociales.

Andersen, quien había aparecido varias veces en The Ellen DeGeneres Show, se ganó el corazón de la comediante y presentadora de televisión de 67 años y de su audiencia por su energía y alegría contagiosas.

“Hubo un invitado muy especial en el programa varias veces, y su nombre es Tayt. Él pensaba que yo era su novia, así que le dije que él era mi novio, lo que sorprendió a mi esposa”, explicó DeGeneres, visiblemente conmovida, en el video publicado el viernes 26 de septiembre.

Ellen DeGeneres contó que Tayt
Ellen DeGeneres contó que Tayt Andersen decía que ella era su novia. (Ellen DeGeneres)

Añadió: “Era un ser humano muy especial que traía alegría, vida y risas a cada lugar donde estaba. Lo voy a extrañar”.

El tributo incluyó una serie de clips antiguos de Tayt Andersen, quien nació con una condición cardíaca congénita. En uno de ellos, su madre, Chrissy Becker, relató que Tayt solía decirle a sus médicos que se fueran hasta que terminara The Ellen DeGeneres Show.

En otro, el joven, consciente de su delicada salud, le decía a su madre: “Mami, tengo que mejorar, tengo que ir a ver a mi novia. Tengo que ir a ver a Ellen”.

La publicación de Ellen en redes estuvo acompañada de un mensaje conmovedor: “Te amo, Tayt. Te amo, Chrissy. Tocaste muchas vidas”, a lo que Chrissy Becker respondió: “Te amamos mucho, gracias por ser su novia. Le diste mucha fuerza”.

Ellen DeGeneres compartió un emotivo
Ellen DeGeneres compartió un emotivo mensaje de despedida para Tayt Andersen. (Ellen DeGeneres)

Durante una conversación memorable con Ellen DeGeneres, cuando Tayt le comentó que recibiría un nuevo corazón, la presentadora le respondió con elogios.

“Déjame decirte algo ahora mismo. No hay muchas personas que tengan un corazón tan bueno como el tuyo. Tienes un corazón increíble. Eres un chico increíble. Pero si quieres otro corazón, está bien para mí”.

La despedida de Tayt Andersen

La familia de Tayt Andersen compartió la noticia de su fallecimiento mediante Instagram, expresando el dolor de perder a su hijo y hermano.

“Nuestros corazones están absolutamente destrozados al compartir la noticia que nunca quisimos escribir: nuestro dulce y fuerte guerrero, Tayt, fue liberado de su prisión corporal temprano esta mañana, rodeado del amor feroz de su familia”, escribieron.

La familia de Tayt Andersen
La familia de Tayt Andersen anunció su muerte en Instagram. (Instagram/Tayt Andersen)

El comunicado detalló que Tayt había sufrido complicaciones por una infección el fin de semana anterior y que libró “una última batalla”. A pesar de estar alerta y receptivo el domingo, la noche siguiente sufrió dolor.

Finalmente, “encontró la paz y se quedó dormido alrededor de las 4:00 a.m. del lunes. Permaneció dormido y sin responder hasta que falleció pacíficamente temprano en la mañana”.

Durante su último día, la familia se dedicó a despedirse de él, llamando y haciendo videollamadas con parientes para que pudieran decir adiós.

Además, tomaron la impresión de su mano como un recuerdo tangible y compartieron momentos de su vida favorita, como ver sus películas y leer sus historias preferidas.

Los familiares de Tayt Andersen
Los familiares de Tayt Andersen tomaron la impresión de su mano para recordarlo. (Instagram/Tayt Andersen)

“Sabíamos que el tiempo de Tayt era limitado, pero honestamente no estábamos preparados para perderlo”, expresaron.

El mensaje concluyó solicitando apoyo y oraciones para la familia durante este periodo de duelo, agradeciendo a quienes han mostrado solidaridad y ofreciendo un enlace de GoFundMe para cubrir los costos del funeral y la transición.

Temas Relacionados

Ellen DeGeneresTayt Andersen

Últimas Noticias

Ariana Grande y la dieta macrobiótica: en qué consiste el plan alimenticio de la estrella pop

El auge de este régimen, impulsado por celebridades, plantea interrogantes sobre el equilibrio nutricional y la necesidad de respaldo científico, según informó Women’s Health

Ariana Grande y la dieta

Madonna aseguró que la espiritualidad la llevó al éxito: “No estaría aquí si no la tuviera”

La cantante compartió cómo la Cábala y la meditación han guiado su vida y su concepto de éxito

Madonna aseguró que la espiritualidad

Cómo están hoy los Parchís, el grupo que revolucionó la música para niños en los años 80

A más de cuatro décadas de su debut, los exintegrantes del grupo infantil que conquistó España y América Latina llevan vidas muy diferentes, pero continúan en la memoria colectiva de toda una generación

Cómo están hoy los Parchís,

Dolly Parton pospuso sus próximos conciertos en Las Vegas por motivos de salud

La cantante de country anunció que reprogramará para 2026 sus presentaciones en llamada “Ciudad del Pecado”

Dolly Parton pospuso sus próximos

Bad Bunny encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX

El cantante se presentará en el Levi’s Stadium de Santa Clara durante el juego más importante de la temporada de la NFL

Bad Bunny encabezará el espectáculo
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones 2025: cuál es la

Elecciones 2025: cuál es la cantidad de electores habilitados para votar, provincia por provincia

Elecciones La Rioja 2025: qué se vota el 26 de octubre

Un incendio consumió casi 300 hectáreas en Jujuy y los bomberos trabajan para extinguir las llamas

Accidente fatal en Córdoba: murió un hombre tras volcar en la Ruta Nacional 36

Desarmaban autos en un garaje de Córdoba y fueron sorprendidos por la Policía

INFOBAE AMÉRICA
El detalle en la vista

El detalle en la vista de un niño que llevó al diagnóstico de un tumor cerebral

Cómo están hoy los Parchís, el grupo que revolucionó la música para niños en los años 80

La UE respaldó el avance democrático en Moldavia tras unas elecciones parlamentarias marcadas por la injerencia rusa

El “efecto lunes”: por qué el inicio de la semana dispara el estrés, la ansiedad y hasta el riesgo cardíaco según la ciencia

El régimen de Irán ahorcó a un hombre acusado de espiar para Israel

TELESHOW
Premios Martín Fierro de Televisión

Premios Martín Fierro de Televisión 2025: dónde verlos, a qué hora y quiénes son los nominados

Emma Roach de La Voz Argentina y Consuelo Peppino del Bailando, nieta y abuela unidas por la TV: “El arte está en nuestra sangre”

Graciela Borges, antes de recibir el Doctorado Honoris Causa de la UBA: “Resistir es una norma del cine”

El terror de Robertito Funes al enfrentar su fobia a las alturas en el rascacielos más alto de Corea: “¡No quiero ver!”

La felicidad de Julián Álvarez y Emilia Ferrero por su bebé en camino: el nombre que eligieron y cuándo nacerá