Ellen DeGeneres rindió homenaje a su fan más leal tras su muerte: “Pensaba que yo era su novia”

Ellen DeGeneres recordó a Tayt Andersen con una emotiva publicación de Instagram. (Instagram/Tayt Andersen)

Ellen DeGeneres homenajeó a Tayt Andersen, un joven de 19 años que falleció el 26 de septiembre, en un emotivo mensaje compartido en redes sociales.

Andersen, quien había aparecido varias veces en The Ellen DeGeneres Show, se ganó el corazón de la comediante y presentadora de televisión de 67 años y de su audiencia por su energía y alegría contagiosas.

“Hubo un invitado muy especial en el programa varias veces, y su nombre es Tayt. Él pensaba que yo era su novia, así que le dije que él era mi novio, lo que sorprendió a mi esposa”, explicó DeGeneres, visiblemente conmovida, en el video publicado el viernes 26 de septiembre.

Ellen DeGeneres contó que Tayt Andersen decía que ella era su novia. (Ellen DeGeneres)

Añadió: “Era un ser humano muy especial que traía alegría, vida y risas a cada lugar donde estaba. Lo voy a extrañar”.

El tributo incluyó una serie de clips antiguos de Tayt Andersen, quien nació con una condición cardíaca congénita. En uno de ellos, su madre, Chrissy Becker, relató que Tayt solía decirle a sus médicos que se fueran hasta que terminara The Ellen DeGeneres Show.

En otro, el joven, consciente de su delicada salud, le decía a su madre: “Mami, tengo que mejorar, tengo que ir a ver a mi novia. Tengo que ir a ver a Ellen”.

La publicación de Ellen en redes estuvo acompañada de un mensaje conmovedor: “Te amo, Tayt. Te amo, Chrissy. Tocaste muchas vidas”, a lo que Chrissy Becker respondió: “Te amamos mucho, gracias por ser su novia. Le diste mucha fuerza”.

Ellen DeGeneres compartió un emotivo mensaje de despedida para Tayt Andersen. (Ellen DeGeneres)

Durante una conversación memorable con Ellen DeGeneres, cuando Tayt le comentó que recibiría un nuevo corazón, la presentadora le respondió con elogios.

“Déjame decirte algo ahora mismo. No hay muchas personas que tengan un corazón tan bueno como el tuyo. Tienes un corazón increíble. Eres un chico increíble. Pero si quieres otro corazón, está bien para mí”.

La despedida de Tayt Andersen

La familia de Tayt Andersen compartió la noticia de su fallecimiento mediante Instagram, expresando el dolor de perder a su hijo y hermano.

“Nuestros corazones están absolutamente destrozados al compartir la noticia que nunca quisimos escribir: nuestro dulce y fuerte guerrero, Tayt, fue liberado de su prisión corporal temprano esta mañana, rodeado del amor feroz de su familia”, escribieron.

La familia de Tayt Andersen anunció su muerte en Instagram. (Instagram/Tayt Andersen)

El comunicado detalló que Tayt había sufrido complicaciones por una infección el fin de semana anterior y que libró “una última batalla”. A pesar de estar alerta y receptivo el domingo, la noche siguiente sufrió dolor.

Finalmente, “encontró la paz y se quedó dormido alrededor de las 4:00 a.m. del lunes. Permaneció dormido y sin responder hasta que falleció pacíficamente temprano en la mañana”.

Durante su último día, la familia se dedicó a despedirse de él, llamando y haciendo videollamadas con parientes para que pudieran decir adiós.

Además, tomaron la impresión de su mano como un recuerdo tangible y compartieron momentos de su vida favorita, como ver sus películas y leer sus historias preferidas.

Los familiares de Tayt Andersen tomaron la impresión de su mano para recordarlo. (Instagram/Tayt Andersen)

“Sabíamos que el tiempo de Tayt era limitado, pero honestamente no estábamos preparados para perderlo”, expresaron.

El mensaje concluyó solicitando apoyo y oraciones para la familia durante este periodo de duelo, agradeciendo a quienes han mostrado solidaridad y ofreciendo un enlace de GoFundMe para cubrir los costos del funeral y la transición.