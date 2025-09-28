“Manual de supervivencia escolar de Ned”: así luce el elenco a 18 años del final de la querida serie de Nickelodeon

La producción fue estrenada en 2004 y rápidamente ganó popularidad entre el público adolescente (Composición: Nickelodeon)

En 2004 Nickelodeon estrenó una de sus comedias adolescentes más recordadas: El manual de supervivencia escolar de Ned (Ned’s Declassified School Survival Guide), creada por Scott Fellows, también responsable de Los Padrinos Mágicos y Johnny Test.

La serie seguía a tres carismáticos adolescentes (Ned Bigby, Jennifer “Moze” Mosely y Simon “Cookie” Nelson-Cook) durante los años de secundaria en James K. Polk Middle School.

El piloto se emitió en 2003 y la serie debutó oficialmente el 12 de septiembre de 2004, dentro del bloque TEENick.

Cada episodio mostraba a Ned elaborando consejos para un “manual de supervivencia escolar” con el que buscaba ayudar a sus compañeros a enfrentar problemas cotidianos como la popularidad, las calificaciones o el deporte.

A 18 años del desenlace, el elenco tomó rumbos muy distintos: algunos permanecieron en la actuación, otros probaron suerte en la música, el doblaje o incluso en la biología marina.

Devon Werkheiser (Ned Bigby)

Devon Werkheiser pasó de ser el carismático Ned Bigby a convertirse en músico y locutor de podcasts.(Composición: Nickelodeon/Instagram)

Devon Werkheiser fue el rostro principal de la producción. Tras la serie intentó mantenerse vigente en la actuación, aunque hoy se le reconoce sobre todo por sus facetas como músico y podcaster.

El joven de 34 años maneja dos pódcast: Growing Up with Devon, donde entrevista a ex estrellas infantiles como Nolan Gould, Jennifer Stone y Alyson Stoner; y Ned’s Declassified Podcast Survival Guide, junto a Lindsey Shaw y Daniel Curtis Lee. En este último rememoran escenas de la serie y conversan sobre su vida adulta.

En el rubro musical, Devon publicó 4 EPs (Chapter One fue el más reciente), y en 2023 adoptó el nombre artístico Good/Vlly para experimentar con sonidos electrónicos.

Lindsey Shaw (Jennifer “Moze” Mosely)

Lindsey Shaw interpretó a la mejor amiga y eventual interés romántico de Ned. Después de Nickelodeon, participó en series como 10 Things I Hate About You y Pretty Little Liars.

Lindsey Shaw dejó atrás a la simpática Moze y hoy comparte su experiencia de vida tras superar adicciones (Nickelodeon/Instagram)

Sin embargo, su paso por PLL fue breve. De acuerdo con The List, enfrentó problemas de adicción relacionados con inseguridades sobre su imagen corporal, lo que afectó su desempeño en pantalla.

La propia Shaw relató que incluso la showrunner de Pretty Little Liars le preguntó si tenía a alguien con quien hablar sobre su adicción.

Hoy, la actriz se encuentra sobria y, aunque admite que su carrera no ha recuperado el mismo impulso, asegura haber encontrado tranquilidad.

“A pesar de todo el éxito profesional del pasado, no se compara con los viernes por la noche que puedo sentarme a disfrutar de una película en mi sofá”, dijo en el podcast de sus compañeros de serie.

Daniel Curtis Lee (Simon “Cookie” Nelson-Cook)

El actor estuvo de visita en México en abril de este año (Crédito: TikTok/@danielcurtislee)

El carismático “Cookie” fue interpretado por Daniel Curtis Lee, quien tras la serie consiguió uno de los papeles principales en Zeke and Luther. Más recientemente tuvo una participación en la serie de Netflix Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story.

Actualmente es coanfitrión del Ned’s Declassified Podcast Survival Guide.

Vale mencionar que él y Werkheiser llegaron a escribir un guion para un posible reboot de la serie y lo presentaron a Netflix, pero la plataforma lo rechazó. Lejos de rendirse, ambos decidieron potenciar el podcast para demostrar el interés del público en la serie juvenil.

Christian Serratos (Suzie Crabgrass)

Christian Serratos comenzó como Suzie Crabgrass y luego brilló en The Walking Dead y Selena: The Series. (Composición: Nickelodeon/Instagram)

Christian Serratos, quien encarnaba a Suzie Crabgrass —la chica popular y enamoramiento de Ned—, es una de las integrantes del elenco que tuvo más éxito en Hollywood.

Su carrera incluye papeles en la saga Creepúsculo como Angela, en American Horror Story y, sobre todo, como Rosita Espinosa en The Walking Dead.

En 2020 protagonizó Selena: la serie en Netflix, donde interpretó a la icónica cantante tex-mex. “Crecí admirando a Selena y escuchar su música me hacía sentir cercana a ella. Tener la oportunidad de honrarla fue algo increíble”, dijo en entrevista con The Tamron Hall Show.

Serratos también ha trabajado como modelo: es embajadora de Dior y ha aparecido en portadas de InStyle México, Vogue México y Elle. También se convirtió en madre, faceta que comparte con sus fans en redes sociales.

Tylor Chase (Martin Qwerly)

Tylor Chase fue captado viviendo en situación de calle. (Créditos: Captura de video. Tik Tok/ @lethallalli)

Tylor Chase, nacido en 1989 en Arizona, interpretó a Martin Qwerly, un estudiante famoso por “hablar demasiado rápido”. Además de Ned’s Declassified, participó en Everybody Hates Chris, en la película Good Time Max (2007) y dio voz a Hank Newbern en el videojuego L.A. Noire (2011).

En 2014 abrió un canal de YouTube para compartir poemas y actuaciones, pero dejó de actualizarlo en 2021. Recientemente, su nombre volvió a circular tras ser visto en aparente situación de calle, lo que causó preocupación entre seguidores.

Kyle Swann (Billy Loomer)

Kyle Swann, quien fue el bully Billy Loomer, dejó la actuación y hoy trabaja como documentalista de vida marina (Nickelodeon/Instagram)

El líder de los bullies de James K. Polk Middle School era Billy Loomer, papel a cargo de Kyle Swann. Su carrera como actor fue corta: además de la serie, solo apareció en Big Fat Liar.

Después de dejar los castings, estudió biología marina y tomó cursos de cine. Según The List, hoy es realizador de documentales de naturaleza. Participó en la serie documental Our Big Blue Backyard y en producciones centradas en mamíferos. Swann también se reencontró hace poco con sus antiguos compañeros de serie gracias al podcast nostálgico.

Daran Norris (Gordy)

Daran Norris interpretaba al conserje Gordy, cómplice de las travesuras de Ned y Cookie. Pero mucho antes ya era una voz conocida en Nickelodeon.

Daran Norris, el excéntrico conserje Gordy, tiene una prolífica carrera en el doblaje y la animación.(Composición/Nickelodeon/Redes sociales)

Norris es un prolífico actor de doblaje con cientos de créditos: fue la voz de Cosmo, Jorgen y el Sr. Turner en Los padrinos mágicos, y volvió a interpretar a dos de ellos en la versión live-action Los Padrinos Mágicos: Más mágicos que nunca. Fue precisamente un colega de ese show quien lo recomendó para Ned’s Declassified.

Hoy, Norris continúa trabajando activamente en doblaje y mantiene su lugar como uno de los miembros más experimentados del elenco.

Rob Pinkston (Cabeza de coco)

Rob Pinkston dio vida a “Cabeza de coco”, uno de los personajes cómicos más recordados gracias a su peculiar corte de cabello. Tras la serie, sumó créditos en las películas The Derby Stallion y The Sasquatch Gang.

Rob Pinkston, el inolvidable Coconut Head, cambió la actuación por su faceta como DJ. (Composición/Nickelodeon/Redes sociales)

Ahora, con 37 años, Rob es DJ y su apariencia es drásticamente distinta a la de su célebre personaje. Recientemente, apareció como invitado en el podcast de Devon Werkheiser y contó detalles de su oficio principal: es productor en el departamento de gráficos para Riot Games.

“Tablas de estadísticas, todo lo que no son videos. Yo me encargo de gestionar todo eso, y también creo todos los memes y demás cosas que ves en los eventos. Hay un montón de montajes ridículos que se hacen en Valorant, y todas las hago yo”, relató.

Alex Black (Seth Powers)

Alex Black, el popular Seth Powers, se alejó de las pantallas tras su paso por la serie.(Composición/Nickelodeon/Redes sociales)

Alex Black encarnó a Seth Powers, el deportista despistado que siempre giraba un balón de baloncesto en el dedo. Antes ya había actuado en Charmed, CSI: Miami, ER y en la película Si yo tuviera 30.

Tras Ned’s Declassified, solo sumó un crédito en un filme para TV de 2008 y luego se retiró de la actuación. Sin embargo, su personaje sigue presente en la cultura pop: en 2021, el rapero Lil Nas X se disfrazó de Seth Powers para Halloween, lo que lo devolvió brevemente a la conversación pública.