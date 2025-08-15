La transformación de Ben Affleck a los 53 años: confesiones sobre su alcoholismo, una advertencia y una mansión con 24 baños

Ben Affleck en el estreno de la película 'The Accountant 2' en el cine chino TCL en Los Ángeles, California, EE. UU., el 16 de abril de 2025. REUTERS/Mario Anzuoni

Ben Affleck celebra sus 53 años envuelto en una etapa de grandes transformaciones personales. El actor nacido en Berkeley, cuya vida privada concentra tantas miradas como la de sus personajes de ficción, este año no pasó nada inadvertido: comenzó con el capítulo final de su resonante divorcio de Jennifer Lopez, un acontecimiento que ocupó titulares en todo el mundo. El fin de Beniffer.

Según la revista People y medios como Page Six, el inicio de 2025 encontró a Affleck y Lopez formalizando una separación que ya se perfilaba desde agosto de 2024, cuando la cantante presentó la demanda de divorcio justo cuando se cumplían dos años de la majestuosa boda en Georgia, que duró tres días e incluyó fuegos artificiales. En ese momento decisivo, Affleck optó por dar un giro a su cotidianidad, y se mudó a una nueva casa en Brentwood, mientras se alejaba del escenario compartido con Lopez.

La gran boda de Jennifer Lopez y Ben Affleck duró tres días (Instagram/@jlo)

Desde aquellos días, en los que el actor aseguró haber afrontado una separación madura y sin dramatismos, se muestra cada vez más enfocado en el bienestar de sus hijos, fruto de su matrimonio previo con Jennifer Garner. La convivencia y la crianza compartida volvieron a ocupar el centro de la escena, tal como se observa en múltiples ocasiones en las que la expareja es captada reunida en actividades familiares. En entrevistas y apariciones recientes, el actor y director reiteró el compromiso como padre y el lazo cordial que mantiene con Garner, cimentada en el respeto y el afecto hacia sus hijos, y dejando atrás los tumultuosos capítulos románticos de los años previos.

Tras el éxito de The Accountant 2, el actor Ben Affleck fue visto compartiendo tiempo de calidad con sus hijos, Violet, Finn y Samuel, durante un almuerzo relajado en Huckleberry Cafe (Grosby)

Los 53 lo encuentran a Ben Affleck transitando un tiempo en que, más allá de cualquier especulación sobre reconciliaciones o nuevos romances, se reconoce “más feliz que en años”, según allegados citados por Page Six.

Mensaje a la nueva pareja de Jennifer Lopez

El principio de año no solo significó para Ben Affleck el fin formal de su matrimonio con Jennifer Lopez, sino también la necesidad de reorganizar aspectos patrimoniales y de proyectar una nueva vida lejos del lujo compartido. Una de las decisiones que más dieron que hablar fue el destino de la mansión de Beverly Hills, la misma que adquirieron juntos en mayo de 2023 por más de sesenta millones de dólares. Cuenta con veinticuatro baños, un garaje de doce autos, múltiples canchas deportivas y todas las comodidades que solo las grandes celebridades pueden imaginar.

La mansión de Beverly Hills valuada en 68 millones de dólares que la ex pareja no logra vender (@brandongraves_)

La venta de la propiedad se transformó en un tema de especulación constante: en primer lugar, intentaron desprenderse de ella con discreción, fuera del mercado tradicional, confiando en el atractivo para un círculo selecto de compradores. Sin embargo, según People, la falta de interesados —incluso tras una baja de precio de 8.5 millones de dólares— llevó a la expareja a tomar una determinación pragmática: retirarla por completo del mercado en julio de este año y dejar para otro momento la resolución final de ese capítulo económico. Voces cercanas al entorno aseguraron que preferían evitar una pérdida significativa, apostando por “esperar un mejor clima para vendedores”.

La lujosa casa cuenta con 24 baños, un garaje para 12 autos, instalaciones deportivas y una piscinas sin fin (@brandongraves_)

Mientras tanto, ambos eligieron caminos separados: Jennifer Lopez adquirió un nuevo hogar por 18 millones de dólares en las proximidades de Los Ángeles, mientras que Affleck optó por Brentwood, donde estrenó vivienda propia en un barrio tranquilo, elegante y, según amigos, perfectamente apto tanto para la vida familiar como, si lo deseara, para la soltería.

El divorcio, sin embargo, no alcanzó solo el plano material. En el inicio de la nueva etapa para ambos, las cámaras y los rumores volvieron a posarse sobre la vida sentimental de Jennifer Lopez. El nombre del actor británico Brett Goldstein comenzó a ganar espacio en las páginas de espectáculos, luego de varias apariciones en público junto a la cantante y actriz. Las especulaciones crecieron y la mirada de los medios se posó sobre la reacción de Affleck —quien, según fuentes como RadarOnline, no tardó en expresar sus impresiones con sarcasmo y una dosis de advertencia.

Affleck comentó lo que le sucedería Brett Goldstein si sale con su ex pareja (REUTERS/Etienne Laurent)

Entre frases tajantes, Affleck describió a Goldstein como “un buen tipo, ingenuo, que va a ser masticado y escupido”, dejando en claro su escepticismo ante las posibilidades del británico frente a la fuerte personalidad de Jennifer Lopez. “Tiene estándares imposibles y un estilo de vida que no todos pueden aguantar. Yo no pude, y me considero alguien bastante equilibrado”, sentenció Affleck según los informes recientes, sumando otra declaración a la vasta narrativa de rupturas, reconciliaciones y nuevos comienzos que definieron la primera mitad de 2025 para los protagonistas de esta historia.

Confesiones, recaídas y el peso de la autocrítica

La vida de Ben Affleck no puede contarse sin la huella que dejaron sus luchas personales, en particular la batalla persistente contra el alcoholismo, que marcó tanto sus vínculos como la autopercepción del actor. En una entrevista con The New York Times en 2020, Affleck fue directo al calificar el divorcio de Jennifer Garner como “el mayor arrepentimiento” de su vida.

Ben Affleck y Jennifer Garner con quien tiene tres hijos

La trayectoria de su adicción quedó ligada en parte al desgaste de la relación: “Bebía relativamente normal durante mucho tiempo. Lo que pasó fue que comencé a beber cada vez más cuando mi matrimonio se venía abajo”, relató el actor y director de Argo, quien sintió estar “atrapado” y salió a buscar alivio en la bebida cuando no encontraba salida en su crisis matrimonial. “Pensaba ‘no puedo irme por los niños, pero no soy feliz, ¿qué hago?’ Lo que hice fue tomarme una botella de whisky y dormir en el sofá.” Así resumió noches sin consuelo, asociando el hábito destructivo a la confusión interna y la imposibilidad de romper con el perfil de padre presente.

La separación legal de 2015, que culminaría recién en 2018, estuvo marcada tanto por recaídas como por esfuerzos conjuntos de Jennifer Garner y él para que la cordialidad y el respeto guiara el proceso ante sus tres hijos. El propio actor subrayó esa madurez en entrevistas posteriores: “Cuando tenés hijos con alguien, quedás conectado para siempre.” El acuerdo, según relató, se sustentó en la voluntad de mostrarles a los chicos que los padres pueden respetarse y apoyarse más allá de mantener un proyecto en común. Garner, por su parte, no solo lo acompañó en las fases más severas del tratamiento contra el alcoholismo, sino que estuvo a cargo de explicar la situación familiar a los hijos menores cuando Affleck ingresó por última vez a rehabilitación.

La tendencia autodestructiva de Affleck también impactó en relaciones anteriores. Como la que tuvo con Gwyneth Paltrow —una de las favoritas de Hollywood entre 1997 y 2000—. Así lo reconstruye Amy Odell en la biografía Gwyneth: The Biography, donde detalla que, aunque había “mucho disfrute en la vida sexual”, según confesó la propia actriz, el vínculo no resistió la incapacidad de Affleck para involucrarse plenamente: “Sus amigas sentían que él no la apreciaba”, relata Odell, recogiendo testimonios del círculo íntimo de Paltrow. La biógrafa va más lejos al señalar que el actor enfrentó la relación cargando con un historial de alcoholismo y ludopatía, aspectos que terminaron por minar la base de confianza en la pareja.

Gwyneth Paltrow y Ben Affleck, protagonistas de la película "Shakespeare in Love", sostienen sus premios a la mejor interpretación de actores tras ganar el premio a la mejor interpretación de reparto en la 5.ª edición de los Premios del Sindicato de Actores de Cine, el 7 de marzo en Los Ángeles. SSM/TANPhoto © 2023 Reuters/The Grosby Group

Paltrow, indagada en entrevistas recientes sobre las diferencias con sus exparejas, llegó a describir a Brad Pitt como “el amor de tu vida” y a Affleck como “técnicamente excelente” en la intimidad, pero incapaz de sostener el vínculo frente a sus propias crisis. El desenlace, tras varios episodios de acercamiento y despecho, selló para ambos una etapa marcada por el brillo superficial de las alfombras rojas y el trasfondo de inseguridades que la fama no puede disimular.

Los rumores de reconciliación

A pesar de los abrazos públicos y la cordialidad en eventos familiares recientes, los rumores sobre una posible reconciliación amorosa entre Ben Affleck y Jennifer Garner no resisten el análisis de quienes conocen de cerca su realidad cotidiana. El sensacionalismo, alimentado por imágenes de la expareja compartiendo el cumpleaños de su hijo Samuel o participando juntos en jornadas de paintball, generó un torbellino de especulaciones, ampliado por las versiones que vinculan la felicidad emocional de Affleck con un supuesto anhelo por retomar la relación con Garner. Sin embargo, los hechos revelan una perspectiva muy distinta.

Fuentes cercanas a la actriz aclararon a Page Six que el “sentimiento no es mutuo”: Jennifer Garner ya no considera la posibilidad de una segunda oportunidad romántica con el padre de sus hijos. Al contrario, sostiene un vínculo eficiente y afectuoso, centrado en la coparentalidad, alejado de cualquier tentativa sentimental. La actriz se encuentra actualmente en pareja con el empresario John Miller —una relación estable que comenzó en 2018, coincidiendo con la formalización del divorcio con Affleck— y, según el entorno, Garner está cómoda y tranquila en su presente, rehuyendo el drama mediático y cualquier reedición del pasado amoroso.

Jennifer Garner y su novio John Miller (Photo © 2023 x17/The Grosby Group)

El círculo de Miller, consultado por el Daily Mail, admitió cierta incomodidad por la cercanía visible entre Garner y Affleck en actividades compartidas, aunque reconoce que la relación de amistad y crianza entre los exesposos resulta inquebrantable. De hecho, la tendencia de la actriz ha sido priorizar el bienestar de sus hijos por encima de cualquier sentimiento de nostalgia, y su compromiso con Miller persiste pese al ruido generado por los medios y la curiosidad pública.