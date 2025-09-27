Leonardo DiCaprio recordó la gran ovación que recibió Paul McCartney en show de Oasis en California: “Fue increíble”

Paul McCartney observa de pie a Oasis

El actor Leonardo DiCaprio recordó un episodio que calificó como “especial” durante un concierto de la banda británica Oasis en California, cuando presenció cómo Paul McCartney fue homenajeado espontáneamente por miles de asistentes. El evento se llevó a cabo el pasado 6 de septiembre en el Rose Bowl Stadium de Pasadena, donde Oasis presentó una de las fechas más esperadas de su Oasis Live ’25 Tour.

DiCaprio, de 50 años, relató a la revista NME que lo más impactante de la velada no fue solo el reencuentro de los hermanos Liam y Noel Gallagher sobre el escenario, sino también la reacción del público al reconocer la presencia del exBeatle. “Recuerdo que estaba en la sección junto a él, y todo el estadio miró a Paul y también lo aplaudió, lo cual fue increíble”, afirmó el actor, quien describió la escena como un homenaje genuino y conmovedor.

La cita musical reunió a varias celebridades, entre ellas Salma Hayek Pinault, Kristen Stewart, Dylan Meyer, Taika Waititi y Rita Ora, quienes, al igual que DiCaprio, no quisieron perderse el regreso de la icónica agrupación británica. Aunque cada invitado llegó por separado y no compartieron localidades, todos coincidieron en que el ambiente fue de euforia colectiva.

DiCaprio explicó que lo que más le impresionó fue ver cómo el público, sin previo aviso, dirigió su atención hacia McCartney, de 83 años, y lo ovacionó mientras la banda interpretaba un tema de los Beatles. Para el actor, esa mezcla de generaciones y de historia musical en un mismo instante fue lo que convirtió la noche en “verdaderamente especial”.

Leonardo DiCaprio recordó la gran ovación que recibió recientemente Paul McCartney durante un show de Oasis en California (REUTERS/Katie Collins/File Photo)

Oasis y su regreso histórico

El Oasis Live ’25 Tour representa la primera vez en más de 15 años que los hermanos Gallagher se reúnen bajo el nombre de Oasis. Su última gira, Dig Out Your Soul Tour, culminó el 22 de agosto de 2009, apenas unos días antes de que la banda anunciara su separación definitiva por las tensiones entre Liam y Noel.

En esta nueva etapa, la agrupación recorrerá escenarios de América del Norte, Reino Unido, Asia, Australia y América del Sur hasta noviembre de 2025, generando un entusiasmo similar al de sus años de mayor popularidad. Para muchos fanáticos, verlos nuevamente juntos en directo se siente como un evento irrepetible.

A lo largo de su carrera, Oasis ha sido comparado insistentemente con The Beatles, tanto por la crítica como por los propios miembros de la banda. Noel Gallagher llegó a afirmar en el año 2000 que estuvieron “muy cerca de ser tan grandes” como el cuarteto de Liverpool, aunque años después matizó aquella declaración señalando que probablemente estaba bajo los efectos de las drogas cuando la dijo.

El público ofreció un homenaje espontáneo a Paul McCartney en medio de la actuación de los hermanos Gallagher en el esperado reencuentro de Oasis (REUTERS/Toby Melville)

En 2016, McCartney fue consultado sobre estas comparaciones y, aunque elogió a Oasis como una banda “joven y fresca” con buenas composiciones, criticó la frase que alguna vez proclamaron sobre ser “más grandes que los Beatles”. Según él, ese tipo de declaraciones atrae un escrutinio innecesario: “Sé más grande que los Beatles, pero no lo digas. En cuanto lo digas, todo lo que hagas se analizará bajo esa luz”.

Un homenaje inesperado

La reacción del público en el Rose Bowl parece haber dado la razón a McCartney: la música por sí sola sigue generando momentos únicos, sin necesidad de comparaciones ni declaraciones rimbombantes. El aplauso espontáneo hacia el exBeatle demostró el profundo respeto que aún despierta entre músicos y fanáticos de distintas generaciones.

Para DiCaprio, lo vivido aquella noche fue una experiencia difícil de olvidar. El actor no solo se mostró emocionado por presenciar el regreso de Oasis, sino también por ver cómo la figura de McCartney trascendió el concierto mismo y unió a todo un estadio en un gesto de gratitud y admiración.