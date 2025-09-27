La confesión de Toni Collete sobre “Sexto Sentido”: “No me percaté que era una película de terror”

La actriz pensaba que el filme de M. Night Shyamalan era “una historia hermosa y espiritual” (Buena Vista Pictures/IMBD)

Han pasado 26 años desde el estreno de Sexto sentido (The Sixth Sense), el filme de suspenso psicológico y tintes sobrenaturales que marcó un antes y un después en la historia del cine.

Dirigida por M. Night Shyamalan y estrenada en 1999, la película se convirtió en un fenómeno de crítica y taquilla, con más de 670 millones de dólares recaudados en el mundo y seis nominaciones al Óscar, entre ellas Mejor Película, Mejor Actor de Reparto para Haley Joel Osment y Mejor Actriz de Reparto para Toni Collette.

Hoy, a sus 51 años, Collette ha recordado su experiencia en el rodaje y sorprendió al revelar que, en un inicio, ni siquiera sabía que estaba participando en una película de terror.

En la ficción, Toni Collette interpretó a Lynn Sear, la madre de Cole (Osment), un niño con la inquietante capacidad de ver y comunicarse con los muertos.

La aparición de la niña fantasma Kyra fue la secuencia que le reveló a Collette el verdadero tono del filme (Buena Vista Pictures/IMBD)

Su personaje encarna la angustia y el desconcierto de una madre que no comprende lo que le ocurre a su hijo, pero que lo acompaña en medio de un entorno inexplicable.

En una entrevista reciente con Q With Tom Power, Collette confesó que no era consciente de la naturaleza del proyecto cuando aceptó el papel.

“Yo solo pensé que era una historia hermosa y espiritual”, recordó entre risas.

Según explicó, fue en plena filmación cuando descubrió que estaba inmersa en una película de terror. Ocurrió al pasar frente a la sala de edición en el set, donde los técnicos trabajaban en una de las secuencias más recordadas: la aparición del fantasma de Kyra (Mischa Barton).

“Ella se estira y lo agarra. Y por la forma en que fue filmada, pensé: ‘Oh, mierda, creo que esto es una película de terror’”, relató la actriz sobre el momento en que comprendió el verdadero tono del proyecto.

Para Collette, sus filmes de terror utilizan el miedo como vehículo, pero su verdadero núcleo está en las emociones humanas (REUTERS/Carlos Osorio)

Aunque con los años Collette ha acumulado una carrera destacada en películas de horror —como la aclamada Hereditary (2018)—, asegura que nunca ha sido fanática del género en sí.

En sus propias palabras, las historias de miedo en las que ha trabajado son, en realidad, “dramas hermosos” con un trasfondo emocional profundo.

“Hereditary es solo una historia desgarradora sobre la familia, el duelo y la desconexión”, comentó en el podcast.

Para Collette, lo que diferencia a estas películas es que hay más que solo “miedo”. Siempre se inserta un elemento que lleva la historia más allá. Esa visión la ha mantenido interesada en un género que, según admite, no suele consumir como espectadora.

Su más reciente incursión en el horror llegó con la serie Incontrolables, un thriller sobrenatural que se estrenó en Netflix el 25 de septiembre.

Anécdotas detrás de “Sexto Sentido”

Más allá de Collette, el rodaje de Sexto sentido dejó también anécdotas entrañables entre sus protagonistas.

Osment aseguró que trabajar con Willis en Sexto sentido fue “fantástico” y una lección de actuación inolvidable (Disney+)

Haley Joel Osment, quien a los 10 años interpretó al pequeño Cole, mencionó en entrevista con Entertainment Weekly que guarda un recuerdo especial de su tiempo trabajando con Bruce Willis.

El actor tuvo la gentileza de mantener el contacto frecuentemente incluso después de la película. “De vez en cuando dejaba mensajes en el contestador de la casa, solo para saludar. […] A veces simplemente volvía del colegio y la luz del contestador estaba parpadeando y era él diciendo algo como: ‘Hola, Haley Joel. Solo quería saludar’”, contó Osment

“Causó una gran impresión en mí porque fue la primera súper estrella con la que trabajé a una edad en la que ya era consciente de su fama”, confesó. “Él hacía todo de una manera genial, y tenía un carisma enorme. Era la persona que querías en el set, y marcaba el tono de la película que estábamos haciendo”.