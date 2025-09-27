La boda de Selena Gomez y Benny Blanco: todo lo que se sabe de sus nupcias en California

La cantante y el productor se comprometieron en diciembre de 2024 tras un año de relación (AP/Chris Pizzello)

Selena Gomez y Benny Blanco están listos para dar uno de los pasos más importantes de sus vidas. La estrella de la serie Only Murders in the Building, de 33 años, y el reconocido productor musical, de 37, celebran este fin de semana su boda en una ceremonia íntima pero repleta de celebridades en la costa californiana.

De acuerdo con Us Weekly, los festejos comenzaron el viernes con una cena de ensayo en Santa Bárbara, y continuarán este sábado con la ceremonia principal.

El evento se desarrolla bajo la atenta mirada de Mindy Weiss, una de las wedding planners más influyentes de Hollywood, conocida por diseñar la propuesta de Travis Barker a Kourtney Kardashian y por trabajar con figuras como Kim Kardashian, Justin Bieber, Diana Ross y Serena Williams.

La boda se lleva a cabo en Montecito, una exclusiva zona residencial de la región de Santa Bárbara.

La despedida de soltera de Gomez se celebró en Cabo San Lucas en agosto.(Instagram/Selena Gomez)

Según Hola Magazine, los novios han puesto un énfasis especial en mantener la seguridad y el secretismo: los invitados no conocen las direcciones exactas de los lugares de la ceremonia y la cena, y son transportados en autobuses desde sus hoteles hasta los recintos.

Las previas a la boda

El viernes 26 de septiembre, Gomez y Blanco ofrecieron una cena pre-boda en una mansión de Hope Ranch, en Goleta Valley, según informó Page Six. Entre los asistentes estuvieron Steve Martin, Martin Short y Paul Rudd, compañeros de reparto de Gomez en Only Murders in the Building.

Las cámaras captaron a Steve Martin, de 80 años, conversando animadamente con Rudd, mientras Martin Short, de 75, llegó sin Meryl Streep, quien no pudo asistir debido a compromisos de filmación en Milán para la secuela de El diablo viste a la moda.

La velada, descrita como elegante y relajada, también contó con la presencia de Taylor Swift, mejor amiga de la novia, aunque no fue fotografiada por los paparazzi.

Steve Martin y Martin Short, compañeros de Gomez en la serie "Only Murders in the Building", asistieron a la cena de ensayo (Disney/Patrick Harbron)

La cantante, de 35 años, había sido vista ese mismo día desembarcando de un avión en Santa Bárbara y, según Page Six, se hospeda en una residencia privada cercana al lugar del enlace por razones de seguridad.

Una ceremonia íntima pero de alto perfil

Aunque el número exacto de invitados no ha sido confirmado, TMZ reportó que se espera la asistencia de más de 170 personas. Entre ellas destacan Paris Hilton y varias amigas cercanas de Gomez, quienes forman parte de su grupo de damas de honor.

Según Entertainment Tonight, estas incluyen a Raquelle Stevens, Ashley Cook, su prima Priscilla Marie y Courtney Lopez, quienes ya habían acompañado a la cantante en su despedida de soltera en Cabo San Lucas el pasado agosto.

Así se vivió la despedida de soltera de Selena Gomez en Los Cabos (IG: @selenagomez)

El hotel El Encanto, con habitaciones de hasta 3,500 dólares la noche, ha sido reservado en su totalidad para albergar a los invitados durante el fin de semana, reveló Page Six.

Sin embargo, algunos asistentes, como Swift, optaron por alquilar propiedades privadas para mantener un perfil bajo y reforzar la seguridad.

De la música al altar

Selena Gomez y Benny Blanco anunciaron su compromiso en diciembre de 2024, tras más de un año de noviazgo. En aquella ocasión, la artista publicó en Instagram una fotografía mostrando su anillo con la frase: “El para siempre inicia ahora”.

El productor se esforzó para que su propuesta fuera una gran sorpresa para Gomez. En diálogo con Interview Magazine, confesó que debió mantener en secreto sus planes y que incluso llegó a inventar excusas para no levantar sospechas.

La relación comenzó después de años de colaboraciones musicales entre ambos (Instagram/SelenaGomez)

“Al final, ella empezaba a molestarse porque me decía: ‘¿Por qué no vienes a casa esta noche?’. Y yo tenía que decir: ‘Estoy en casa de mis amigos’. Casi lo hago antes de tiempo, pero creo que lo logré”, relató.

La pareja se conoció profesionalmente mucho antes de iniciar su relación. Colaboraron en temas como Same Old Love y Kill Em With Kindness en 2015, pero no fue hasta 2023 que comenzaron a salir. En marzo de 2025 lanzaron juntos el álbum I Said I Love You First.

Blanco ha asegurado que, desde sus primeras citas, supo que Selena era la mujer de su vida. “El segundo día que salimos ya le decía a mi madre: ‘Esta es la chica con la que me voy a casar’”, contó en declaraciones recogidas por Us Weekly.