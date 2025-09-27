De estrella infantil a tragedia olvidada: la historia de Bobby Driscoll y el lado oscuro de Hollywood

Bobby Driscoll pasó de tener fama a consumir drogas. (Captura de video)

Recientemente, la historia de Tylor Chase, quien es recordado por su papel en la serie de Nickelodeon, El manual de Ned, ha vuelto a poner sobre la mesa la cruel realidad de Hollywood para quienes empiezan su carrera demasiado jóvenes.

Chase, que alguna vez prometía un futuro brillante, enfrenta hoy la marginación y la precariedad en las calles de California, recordándonos que el brillo de los reflectores puede ser efímero.

La noticia surgió a partir de un video difundido en TikTok por la creadora de contenido @lethallalli, quien se acercó a Chase al reconocerlo en la vía pública.

Tras la viralización del video, los fans se organizaron para intentar apoyar a Chase. Se lanzó una campaña de recaudación en GoFundMe, destinada a cubrir necesidades básicas del artista

Lethallalli creo una campaña en GoFundMe para ayudar a Tylor Chase

Esta situación no es nueva. La historia de Bobby Driscoll, quien fue el primer niño actor contratado por Walt Disney, muestra cómo la fama temprana puede convertirse en una condena si la industria y el entorno familiar no ofrecen la guía y el apoyo adecuados.

¿Quién fue Bobby Driscoll?

Bobby Driscoll llegó a Hollywood casi por casualidad. A mediados de los años 40, paseando por un estudio tras un casting, se detuvo frente a un barco falso y preguntó: “¿Dónde está el agua?”.

El director Roy Rowland quedó tan impresionado con su vivacidad que le ofreció su primer papel en la cinta Lost Angel con tan solo seis años, abriéndole las puertas de una industria que, por aquel entonces, buscaba estrellas infantiles con voracidad y pocos límites.

Pronto, Driscoll comenzó a a acumular varios proyectos gracias a su talento. En 1944 participó en tres películas y, para 1946, ya sumaba siete.

Su primer contrato con Disney llegó con la polémica Canción del sur, que lo catapultó a la fama y lo convirtió en una de las figuras más prometedoras de la compañía, junto con Luana Patten, otra de las jóvenes estrellas de Disney.

Bobby Driscoll debutó en Disney con la cinta "Canción del sur".

Durante esos años, la vida del actor parecía idílica. Trabajó con RKO, participó en éxitos como La isla del tesoro y, a los trece años, recibió un Óscar honorífico a la mejor interpretación juvenil, un reconocimiento que solo se ha entregado diez veces en la historia.

El inicio de la decadencia

Sin embargo, la pubertad y sus cambios físicos marcaron un punto de quiebre. El acné y los primeros signos de madurez terminaron por relegarlo de los papeles infantiles, y Disney, convencido de que su etapa como niño adorable había pasado, no supo dónde ubicarlo.

Por aquel entonces, el artista cobraba 1,750 dólares a la semana (20,000 dólares actuales aproximadamente) simplemente por estar disponible para cuando se necesitara grabar algún filme.

Walt Disney le condenó a interpretar papeles de niños malos. Pero lamentablemente, no existía un papel como ese preparado para él.

En 1953, con el estreno de Peter Pan, película en la que su rostro y voz sirvieron como modelo para la animación del personaje, Bobby Driscoll estaba virtualmente fuera de Hollywood.

El rostro de Bobby Driscoll inspiró a Peter Pan.

En marzo de ese mismo año, la opción adicional para extender el contrato con Disney durante otros dos años se canceló y con apenas catorce años, se vio enfrentado a la vida real.

Sus padres lo sacaron del colegio para niños actores y lo matricularon en uno público, donde fue marginado y sufrió acoso escolar, a tal punto que protagonizó varias peleas en la escuela.

La soledad y la frustración lo llevaron a las drogas, especialmente a la heroína, y su carrera empezó a desmoronarse. A los 19 años, Bobby fue arrestado por posesión de marihuana, aunque los cargos fueron retirados.

Ese mismo año (1956) se fugó a México con su novia, Marilyn Jean Rush, con el fin de casarse tras cinco meses de noviazgo y evitando de ese modo las objeciones de los padres de ambos.

La pareja volvió a casarse en Los Ángeles en marzo de 1957. Tuvieron tres hijos: Katherine Ann, Aaren Hope y Daniel Abram. Pero, la pareja se divorció en 1960. Tanto Marilyn como sus hijos se mantuvieron lejos del ojo público.

Bobby Driscoll se casó a los 19 años y tuvo tres hijos.

Driscoll intentó mantener una carrera con papeles en series de televisión como Látigo y El millonario, además de participaciones en teatro y radio. Sin embargo, la inestabilidad personal y los problemas legales lo arrastraron hacia el olvido.

Al poco tiempo, el artista fue acusado de “alterar el orden” y de “asalto con un arma letal” tras agredir con una pistola a una persona que lo insultó.

En 1961, fue sentenciado como drogadicto y obligado a ingresar en un centro de rehabilitación en California. Curiosamente, ese mismo año recibió su estrella en el Paseo de la Fama, un reconocimiento que contrastaba con la soledad y el desprecio que empezaba a vivir.

A los 28 años, Bobby Driscoll se trasladó a Nueva York con la esperanza de relanzar su carrera en Broadway tras finalizar su libertad condicional, pero no tuvo éxito.

Animado por el artista y poeta Wallace Berman, con quien había hecho amistad en Los Ángeles en 1956, Bobby entró a The Factory, un estudio artístico fundado por Andy Warhol​ siendo.

Bobby Driscoll intentó recuperar su carrera a los 28 años, pero falló.

En 1965, al principio de su ocupación en este lugar, Driscoll hizo su última actuación conocida, en una cinta underground de Piero Heliczer, titulada Dirt.

La trágica muerte de Bobby Driscoll

El final de su historia fue trágico. El 30 de marzo de 1968, tres semanas después de su cumpleaños número 31, dos muchachos encontraron su cuerpo en una casa deshabitada de East Village, Nueva York, rodeado de botellas de cerveza y panfletos religiosos.

El examen médico determinó que había fallecido a causa de un infarto agudo de miocardio motivado por una avanzada arterioesclerosis secundaria a una drogadicción.

El cuerpo, en principio, no fue identificado, y fue enterrado en una tumba para indigentes en Hart Island después de que nadie reclamara su cuerpo.

Poco más de un año y medio después, la madre de Bobby intentó pedir ayuda a los estudios Disney para localizarle, pues su padre estaba a punto de fallecer. Finalmente, y por mediación del Departamento de Policía de Nueva York, se localizó su tumba en Hart Island.​

Bobby Driscoll fue encontrado muerto en Nueva York por una sobredosis.

La estrella que brilló con tanto esplendor había terminado olvidada por la industria que lo había creado.

La historia de Driscoll refleja el lado oscuro del sistema de Hollywood en los años 30 y 40, donde los niños eran explotados como mercancía y su transición a la vida adulta era ignorada.

Su vida ha inspirado incluso reinterpretaciones culturales, como el personaje Sweet Pete en Chip y Chop, una especie de broma sobre los niños estrellas cuya carrera se desmorona al llegar a la pubertad.