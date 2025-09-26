‘La ley y el orden: SVU’ abrió su temporada 27 con la muerte de un querido personaje

Entretenimiento

Dann Florek interpretó a Cragen
Dann Florek interpretó a Cragen desde 1999 hasta 2014, cuando su personaje se retiró (Créditos: NBC)

Advertencia: esta nota contiene spoilers importantes del primer episodio de la temporada 27 de La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales.

La nueva temporada de La ley y el orden: SVU no tardó en sacudir a sus seguidores. En el estreno de la temporada 27, emitido el jueves 25 de septiembre en NBC, la exitosa serie policial reveló la muerte de uno de sus personajes más queridos y con mayor trayectoria: el capitán Donald Cragen, interpretado por Dann Florek.

La muerte en cuestión ocurrió fuera de pantalla y fue anunciada en los primeros minutos del capítulo.

Olivia Benson (Mariska Hargitay) fue quien reveló la partida de su antiguo mentor y no pudo evitar dedicarle unas palabras de reconocimiento: “Fue el mejor jefe que tuve. Todo lo que sé sobre ser capitana lo aprendí de él”, recordó.

El memorial de Cragen reunió
El memorial de Cragen reunió a viejos conocidos como el Dr. Huang y Brian Cassidy (Créditos: NBC)

El episodio se centró en el velorio del personaje, donde aparecieron rostros familiares para los seguidores de la serie. Además de la propia Benson, estuvieron presentes el doctor George Huang (BD Wong), Brian Cassidy (Dean Winters) y el fiscal Dominick “Sonny” Carisi (Peter Scanavino). Este último compartió un momento con Benson mientras ambos observaban un video del discurso de jubilación de Cragen.

La reunión también dio pie a una de las escenas más esperadas: el reencuentro entre Olivia y Elliot Stabler (Christopher Meloni). El detective, sin embargo, no fue capaz de entrar al memorial, lo que obligó a Benson a salir para encontrarse con él.

En esa conversación, la capitana resumió el tono melancólico de esta nueva etapa: “Siento que estamos entrando en la fase de ‘todos nuestros amigos están muriendo’”.

La temporada 27 trajo de
La temporada 27 trajo de vuelta a Christopher Meloni como Elliot Stabler en una emotiva reunión (Créditos: NBC)

Stabler respondió con resignación: “Tuvimos una muy buena etapa”. A lo que Benson replicó con optimismo: “Todavía la tenemos, solo que es diferente”.

La importancia de Cragen en la franquicia

El capitán Donald Cragen fue pieza fundamental en el universo de La ley y el orden. Debutó en la serie original en 1990 y se trasladó a SVU en 1999, apareciendo en el primer episodio, “Payback”. Se mantuvo como líder de la Unidad de Víctimas Especiales hasta la temporada 15, en 2014, cuando se jubiló dentro de la ficción.

El propio Dann Florek regresó en ocasiones especiales: apareció en la temporada 16, así como en el episodio 500, emitido en 2021, y en la temporada 23.

También formó parte del spin-off La ley y el orden: Crimen organizado, donde volvió a compartir pantalla con Christopher Meloni.

El capitán Cragen lideró la
El capitán Cragen lideró la Unidad de Víctimas Especiales durante 15 temporadas (Créditos: NBC)

La serie no especificó cómo murió Cragen; sin embargo, vale aclarar que el actor está en perfecto estado de salud.

Dann Florek incluso visitó el set durante la filmación de las escenas del memorial de su personaje. El actor ya había descrito el relevo de liderazgo a Mariska Hargitay como “un hermoso traspaso del testigo”, según recordó People.

Él también señaló lo orgulloso que se sentía por la evolución de Hargitay dentro de la franquicia.

Nuevos cambios en la temporada 27

El estreno no solo se centró en despedir a Cragen. También introdujo novedades importantes en la estructura del equipo:

La actriz Noma Dumezweni debutó como la jefa Kathryn Tynan, quien se presentó ante Benson en el memorial. Tynan incluso le ofreció un puesto como subdirectora de una unidad SVU con jurisdicción en los cinco distritos de Nueva York, pero Benson declinó la propuesta.

El estreno se emitió el
El estreno se emitió el 25 de septiembre en NBC y marcó el inicio del ciclo 27 (Créditos: NBC)

Aimé Donna Kelly, quien interpreta a la capitana Renée Curry, fue ascendida a personaje regular en el reparto. En declaraciones a Us Weekly, la actriz expresó su entusiasmo: “Se siente muy parecido a estar en casa… es como si hubieras sido aceptada por esta familia de la que has querido formar parte durante tanto tiempo”.

Asimismo, Kelli Giddish retomó su papel como Amanda Rollins, ahora de regreso como personaje regular tras haber dejado la serie en 2022.

La ley y el orden: Unidad de víctimas especiales se emite todos los jueves a las 9 p. m. ET por NBC.

