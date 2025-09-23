Monica Bellucci habló sobre su separación de Tim Burton: “Quedará como un recuerdo especial que trasciende el tiempo compartido”

Monica Bellucci y Tim Burton confirman su separación tras casi tres años de relación (EFE/EPA/ETTORE FERRARI)

Tras el anuncio de separación entre Monica Bellucci y Tim Burton, la actriz italiana compartió su perspectiva sobre el final de la relación y el valor del tiempo vivido junto al director estadounidense. Aunque la noticia de la ruptura ya era conocida, las declaraciones de Bellucci arrojan luz sobre el significado personal y profesional de este vínculo para ambos.

En su primera entrevista tras la ruptura, concedida a Vogue Italia, Bellucci reflexionó acerca del trayecto compartido y el impacto duradero que tuvo en su vida.

La actriz italiana destaca el valor personal y profesional de su vínculo con el director estadounidense (EFE/Javier Etxezarreta)

“Hay caminos que, en cierto momento, se cruzan para recorrer juntos un trayecto que dura para siempre... El camino de Tim y el mío se encontraron para hacer un recorrido juntos y luego se separaron”, expresó la actriz.

Bellucci subrayó la importancia de la experiencia vivida junto a Burton, destacando la profundidad de su vínculo más allá del plano amoroso.

En una entrevista previa con Elle France, citada por Vanity Fair, afirmó: “Lo que puedo decir... es que me alegro de haber conocido al hombre, ante todo. Es uno de esos encuentros que rara vez ocurren en la vida... Conozco al hombre, lo amo y ahora voy a conocer al director: comienza otra aventura”.

Sus declaraciones revelan, además, una apertura a futuras colaboraciones profesionales, dejando en claro que la admiración y el respeto prevalecen.

Bellucci expresa gratitud y respeto hacia Burton, subrayando la posibilidad de futuras colaboraciones

La actriz también resaltó la dificultad de transitar una ruptura expuesta al escrutinio público. En sus palabras, la atención mediática muchas veces intensifica el proceso personal y obliga a mostrar fortaleza ante los focos. Sin embargo, Bellucci insistió en que cada etapa vivida junto a Burton aportó crecimiento, aprendizaje y momentos de auténtica complicidad.

Un trayecto compartido en lo personal y lo profesional

La relación entre ambos comenzó en octubre de 2022 durante el Festival Lumière de Lyon. Bellucci y Burton aparecieron juntos en público por primera vez en el Festival de Cine de Roma, en octubre de 2023, durante la presentación de la película “Diabolik: Who Are You?”.

Posteriormente, consolidaron su vínculo profesional cuando Burton dirigió a Bellucci en Beetlejuice Beetlejuice, la secuela de su clásico de 1988. En junio de 2025 asistieron tomados de la mano al Festival de Taormina, en lo que sería su última aparición pública como pareja.

La ruptura se produce tras una relación marcada por apariciones públicas y proyectos conjuntos en el cine internacional (REUTERS/Mina Kim)

El romance captó la atención internacional, dejando una huella en el cine y en la vida de ambos. Pese al final de la relación, Bellucci asegura que los recuerdos y el respeto construidos en este periodo permanecerán.

“El lugar que Burton ocupa en mi vida quedará como un recuerdo especial que trasciende el tiempo compartido”, concluyó Bellucci en palabras recogidas por Vanity Fair.

Vínculos pasados y nuevas etapas

Ambos cuentan con antecedentes sentimentales ligados a figuras destacadas del cine y el arte. Burton mantuvo una relación de más de diez años con Helena Bonham Carter, madre de sus dos hijos, y estuvo casado con Lena Gieseke hasta 1991.

El final de la relación abre una nueva etapa para Bellucci, centrada en su familia y nuevos proyectos profesionales (REUTERS/Louisa Gouliamaki)

Por su parte, Bellucci contrajo matrimonio a los 23 años con Claudio Carlos Basso, y después con Vincent Cassel, con quien tuvo dos hijas y compartió catorce años de vida.

El final del vínculo con Burton abre una nueva etapa para Bellucci, marcada por gratitud y madurez, apostando por seguir adelante tanto en lo profesional como en lo personal. La actriz enfatizó que su carrera artística continúa con nuevos proyectos, y que el aprendizaje emocional adquirido durante la relación será un pilar fundamental en esta nueva fase.

Para Bellucci, el cierre de este ciclo representa también una oportunidad para enfocarse en sus hijas, en su familia y en su crecimiento interior, consolidándose como una de las figuras más admiradas del cine internacional.