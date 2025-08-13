Cómo luce hoy Monica Bellucci, la actriz de 60 años que está en pareja con Tim Burton

Bellucci inició su carrera como modelo y consolidó su trayectoria actoral con éxitos como Malèna, Irreversible y Matrix Reloaded

A los 60 años, Mónica Bellucci continúa siendo una de las figuras más reconocidas del cine internacional. La actriz italiana atraviesa una etapa en la que combina nuevos desafíos profesionales con una vida personal que ha llamado la atención pública desde que en 2022 inició una relación con el director Tim Burton. Su papel en la secuela Beetlejuice Beetlejuice y su presencia en festivales y eventos de moda confirman que su carrera sigue vigente y diversificada.

La trayectoria de Mónica Bellucci

Nacida el 30 de septiembre de 1964 en Città di Castello, Umbría, Bellucci inició su camino profesional como modelo, trabajando para firmas internacionales que le dieron proyección global. A comienzos de los años 90 decidió enfocarse en la actuación, debutando en televisión en 1991 y logrando notoriedad un año después con su participación en Drácula de Bram Stoker, dirigida por Francis Ford Coppola.

A partir de allí construyó una filmografía variada que incluye dramas como Malèna (2000), el polémico Irreversible (2002) y superproducciones como Matrix Reloaded y Matrix Revolutions. En 2015 marcó un hito al convertirse en la “Bond girl” de mayor edad en la historia de la saga, interpretando a Lucia Sciarra en Spectre.

“En el pasado, las chicas Bond eran mucho más jóvenes. Pero hoy las mujeres no son representadas sólo por la edad. Mi personaje es una viuda con una historia y un pasado, y me siento muy afortunada de que Sam Mendes me haya dado esta oportunidad”, dijo a The Guardian en ese momento.

Su trabajo ha sido reconocido con premios como el David di Donatello, el Globo d’oro y el Nastro d’Argento. Además de su carrera cinematográfica, ha sido embajadora de marcas como Cartier y Dior, y ha trabajado en teatro, destacando su interpretación en Letters and Memoirs, sobre la vida de Maria Callas. En televisión, participó en series como Mozart in the Jungle. En 2024 sumó un nuevo logro con su papel en Beetlejuice Beetlejuice, además de recibir un Nastro d’Argento por un documental.

Qué se sabe sobre su relación con Tim Burton

El vínculo con Tim Burton comenzó en el Festival Lumière, en Lyon, en otoño de 2022, aunque ambos se habían conocido fugazmente en Cannes en 2006, según confirmó la revista Paris Match. A partir de ese reencuentro, su relación se fortaleció y en 2023 decidieron hacerla pública. Su primera aparición oficial como pareja fue en el Festival de Cine de Roma.

Bellucci ha hablado abiertamente sobre esta etapa personal, señalando: “Conozco al hombre y lo amo… ahora voy a conocer al director, otra aventura comienza”. En 2025 reiteró: “Estoy con el hombre, no con el artista… este papel es un regalo que me dio”. Estas declaraciones reflejan un vínculo basado en la conexión personal, más allá de la colaboración profesional.

Por su parte, Burton expresó su admiración al fotografiarla para la portada de Vogue Italia con motivo de su 60º cumpleaños, un gesto inusual en su trayectoria. La pareja ha logrado mantener un perfil discreto, alternando apariciones públicas con una vida privada reservada.

Su participación en Beetlejuice Beetlejuice

En la secuela del clásico de 1988, Bellucci se suma a un elenco que combina figuras originales como Michael Keaton, Winona Ryder y Catherine O’Hara con nuevas incorporaciones como Jenna Ortega, Willem Dafoe y Justin Theroux.

El filme, dirigido por Burton, se estrenó en el Festival de Venecia en 2024 y llegó a los cines en septiembre del mismo año. Su trama mantiene la esencia del original, con humor negro, estética gótica y elementos fantásticos, pero incorpora temas contemporáneos.

Bellucci interpreta un papel clave que complementa la atmósfera del universo creado por Burton. Durante el rodaje, miembros del elenco destacaron el ambiente creativo impulsado por el director, y la elección de Bellucci fue vista como una incorporación coherente por su estilo y presencia en pantalla.

Mónica Bellucci, a los 60 años, mantiene una carrera vigente gracias a su versatilidad y capacidad de adaptación, combinando nuevos proyectos como Beetlejuice Beetlejuice con una imagen pública marcada por la elegancia. Su relación con Tim Burton, basada en la admiración y el respeto mutuo, suma un matiz personal a una trayectoria que demuestra que la relevancia artística trasciende la edad.