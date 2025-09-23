Entretenimiento

El director de ‘La hora de la desaparición’ ha confirmado una precuela enfocada en la tía Gladis

“Es real y he estado hablando con Warner Bros. al respecto”, dijo Zach Cregger sobre la película

Por Marco Antonio González Aguilera

La precuela se centra en
La precuela se centra en contar la historia de la Tía Gladis (Foto: AP)

El director Zach Cregger, encargado de la aclamada cinta La hora de la desaparición (Weapons), confirmó esta semana que ya está en conversaciones con Warner Bros. Pictures y New Line Cinema para la producción de una precuela inspirada en la Tía Gladis, interpretada por Amy Madigan.

En una entrevista reciente con la revista Fangoria, Cregger aclaró los rumores que circulaban desde hace semanas sobre la expansión del universo de la cinta.

Es real y he estado hablando con Warner Bros. al respecto”, reveló. “Hay una historia y estoy muy emocionado. No es una broma”. El cineasta, que ya había roto convenciones del género con Bárbaro del 2022, dejó claro que la precuela se integra a la historia de forma orgánica y que no depende del éxito comercial de la cinta. “Estaba listo. Tenía el concepto guardado en el bolsillo antes de que la película saliera”.

Zach Cregger dijo que es
Zach Cregger dijo que es real su intención de hacer una precuela (REUTERS/Mario Anzuoni)

Un personaje envuelto en misterio

La hora de la desaparición se presentó como un relato no lineal que sigue la desaparición de un aula entera de niños durante una misma noche, narrado desde múltiples perspectivas. Sin embargo, la mirada de la Tía Gladys apenas se esboza en la cinta original. El personaje, que es clave en el destino de los pequeños, nunca expone su versión de los hechos.

"La hora de la desaparición"
"La hora de la desaparición" cuenta la historia de la desaparición de todos los niños de una clase (Warner Bros. Pictures vía AP)

La nueva película pretende llenar ese vacío. Según trascendió, el guion inicial incluía un extenso trasfondo de Tía Gladys que terminó siendo recortado por cuestiones de ritmo y duración. La precuela retomará esas páginas: “Siempre supe que Gladys tenía más historia que contar”, dijo Cregger.

Amy Madigan, dispuesta a volver

Aunque el proyecto todavía se encuentra en fase de charlas, la posible participación de Amy Madigan crea expectativa entre el público. La actriz se mostró abierta a retomar el papel. En declaraciones previas para el medio Deadline dijo que no podía confirmar su participación hasta recibir el llamado. “En este negocio nada es real hasta que lo es”, luego aprovechó para admirar el trabajo del director “Disfruté trabajar con Zach (Cregger) y adentrarme en su mente. Esa fue la verdadera recompensa de cómo resultó la película" dijo.

Amy Madigan dijo que amó
Amy Madigan dijo que amó interpretar a Tía Gladis (REUTERS/Mario Anzuoni)

Amy Madigan confesó que quiere mucho al personaje de Tía Gladis y estaría dispuesta a volver a interpretarlo, pero ella no tiene influencia en las conversaciones, por lo que hasta el momento no puede asegurar nada.

Lo demás depende de conversaciones de las que no formo parte. Pero amo a Gladys, así que lo dejaré ahí”.

Una agenda llena para Cregger

El anuncio de la precuela llega mientras Zach Cregger mantiene una agenda intensa. Además de este proyecto, el director tiene en marcha una nueva adaptación de Resident Evil y una película original titulada Flood. A pesar de su creciente carga de trabajo, el realizador insiste en que la historia de Gladys merece prioridad. Para él, este spin-off no es un simple producto derivado, sino una pieza fundamental para comprender el universo que creó.

