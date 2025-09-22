Entretenimiento

Daft Punk aterriza en Fortnite con una nueva experiencia virtual

Los jugadores podrán dejarse llevar por la música y adquirir skins únicas inspiradas en el dúo francés

Por Marco Antonio González Aguilera

Daft Punk cobra nueva vida
Daft Punk cobra nueva vida en el mundo virtual del juego de Epic Games (Foto: Instagram/@fortnite, Instagram/@daftpunk)

Fortnite anunció vía Instagram su próxima colaboración con Daft Punk.

Antes de la publicación oficial, Daft Punk publicó en su cuenta de Instagram un par de fotos en las que se ve al dúo posando en sus característicos trajes con los icónicos cascos, mientras juegan videojuegos. En la publicación se lee la leyenda “Archive #22″ en referencia a sus memorias y el mundo de los juegos de video.

A pesar de que la banda francesa se retiró de los escenarios, su música y sus icónicos cascos están por cobrar vida en una nueva experiencia en Fortnite.

NME reportó que “La Experiencia Daft Punk” iniciará el 27 de septiembre a las 14 horas, hora del este de Estados Unidos. Contará con un catálogo de 31 temas, además habrán trajes que podrán personalizarse, fiestas virtuales con temática de la banda las cuales durarán toda la noche. Por si fuera poco, los jugadores de Fortnite podrán remezclar y editar canciones de Daft Punk.

Fortnite anunció oficialmente una colaboración
Fortnite anunció oficialmente una colaboración con Daft Punk (Foto: Instagram/@daftpunk)

La experiencia abrirá con un pre-evento en el lobby, 30 minutos antes. Los asistentes a La Experiencia Daft Punk, serán guiados a través de un portal que los llevará a un espacio donde podrán disfrutar de escenas de la gira Alive del 2007.

Otros artistas que han colaborado con Fortnite

Recientemente Fortnite ha extendido el universo de su battle royale con colaboraciones estelares.

Recientemente la banda virtual Gorillaz integrada por Noodle, 2D, Russe Hobbs y Murdoc Niccals protagonizaron el Fortnite Festival como parte de la Temporada 10.

La banda virtual Gorillaz está
La banda virtual Gorillaz está en el lobbi de Fortnite (Foto: Instagram/@gorillaz)

El evento está disponible desde el 26 de agosto de este año y cuenta con un Pase de Música de la T10 con el que se pueden desbloquear skins de Russel y Murdoc. En la tienda también se pueden adquirir las skins de 2D y Noddle junto a un loot que incluye accesorios y el baile de “DARE” junto a el estuche para guitarra de Noodle.

The Weeknd en Fortnite

The Weeknd tiene una colaboración con Fortinite como parte de las Icon Series. Su skin con el emblemático traje rojo que usa en el concepto de After Hours.

Abel Tesfaye mejor conocido como The Weeknd llegó al campo de batalla con varios estilos personalizables.

El cantante canadiense The Weeknd
El cantante canadiense The Weeknd es uno de los personajes favoritos de los jugadores (Fortnite)

El atuendo del cantante en Fortnite se considera un hit dentro del Festival Pass ya que se convirtió en la segunda skin más usada de las Icon Series.

Fue tal su éxito, que el juego lanzó una edición especial de skin “Platinum” el cual se puede comprar en la tienda e incluye un lote con Hacha Platino XO, The Weeknd Platino y XO Platino, la edición Platino estará disponible hasta el 22 de septiembre.

Travis Scott en Fortnite

Superando a The Weeknd en primer lugar, se encuentra el skin de Travis Scott.

La introducción de Travis Scott
La introducción de Travis Scott al universo Fortnite fue uno de los eventos más ambiciosos del videojuego (Fortnite)

El rapero llegó para extender el universo del videojuego de Epic Games. Además protagonizó uno de los eventos en vivo más ambiciosos jamás realizados en plataformas con el concierto virtual “Astronomical” celebrado en 2020.

El skin de Scott llegó acompañado de un loot inspirado en su estilo y el álbum Astroworld.

