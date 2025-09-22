Entretenimiento

Así lucen hoy los protagonistas de Friends, a 31 años de su estreno

El elenco original de la icónica comedia sigue vigente en la industria, con trayectorias diversas y proyectos recientes que mantienen su popularidad y relevancia en la cultura pop global

Por Celeste Sawczuk

La serie continúa sumando fanáticos
La serie continúa sumando fanáticos en plataformas digitales, mientras sus actores exploran caminos profesionales y personales que los mantienen en el centro de la atención mediática y social (EFE/Lance Staedler/Archivo)

Hace 31 años, el lanzamiento de Friends transformó la televisión y marcó el inicio de un fenómeno cultural que, en 2025, continúa vigente. La serie, ideada por David Crane y Marta Kauffman, debutó en NBC situando a seis jóvenes en Nueva York y convirtió su retrato de la vida adulta, las relaciones y la amistad en un punto de referencia para varias generaciones.

El humor, la cotidianidad y la dinámica entre los personajes lograron que la audiencia se identificara y contribuyeron a consolidar a Friends como referente sumando nuevos seguidores década tras década.

A 31 años de su
A 31 años de su estreno, Friends sigue vigente como fenómeno cultural y sus protagonistas mantienen relevancia en la industria - (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Cómo fue el primer capítulo de Friends

El episodio piloto de Friends se emitió el 22 de septiembre de 1994, consolidando su estilo y el perfil de los seis personajes. Central Perk, la cafetería de referencia, se mostró como epicentro de la trama y el despliegue de vínculos. En ese primer episodio, Jennifer Aniston (Rachel Green) apareció huyendo de su boda y fue recibida por Monica Geller, lo que marcó el inicio de la convivencia grupal.

Más de 22 millones de personas vieron el capítulo inicial en Estados Unidos, cifra que aumentó durante las temporadas siguientes. El grupo transitó decepciones sentimentales, aspiraciones laborales, solidaridad y enredos recurrentes, mientras el público presenció una química y un humor que caracterizaron a Friends desde el principio. En el cierre de la serie, en 2004, el número de espectadores en el final sobrepasó los 52 millones en Estados Unidos.

El episodio piloto de Friends,
El episodio piloto de Friends, emitido en 1994, marcó un hito televisivo y reunió a más de 22 millones de espectadores en su debut

El formato episódico y el retrato de una juventud intentando encontrar su lugar en una gran ciudad permitieron que la serie resultara cercana a los públicos, reforzando la posición de Friends como una de las sitcoms más emblemáticas de su era.

Cómo lucen los protagonistas de Friends hoy

A 31 años del estreno, los protagonistas conservaron una influencia constante y desarrollaron caminos profesionales y personales que aún mantienen actualidad e interés.

Jennifer Aniston

Con 56 años, Jennifer Aniston continuó posicionándose en la industria audiovisual. Tras alcanzar masividad con el personaje de Rachel Green, sumó éxitos en cine y series. Protagonizó y produjo temporadas de The Morning Show en Apple TV+, reconocida internacionalmente y galardonada con premios como el Emmy y el Screen Actors Guild.

Jennifer Aniston, Courteney Cox, David
Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow y Matthew Perry desarrollaron carreras diversas tras el éxito de Friends

Según The New York Times, su actividad en redes sociales permitió acceder a aspectos de su vida cotidiana, rutinas saludables y colaboraciones con marcas, mientras que en 2025 anunció nuevos proyectos de contenido audiovisual y una posible vuelta a la comedia cinematográfica.

En el plano privado, su vida amorosa y el vínculo cercano con colegas, junto a su participación en campañas benéficas, mantuvieron el interés mediático.

Courteney Cox

A los 61 años, Courteney Cox alternó roles en la actuación y la dirección. Brilló en la comedia Cougar Town, fue productora y siguió en el cine, especialmente en la saga Scream como Gale Weathers. Desde 2023, diversificó su perfil al crear e impulsar proyectos de bienestar y dirigir piezas independientes.

A más de tres décadas
A más de tres décadas del estreno, los actores continúan influyendo en el entretenimiento, participando en producciones, causas sociales y generando nostalgia entre fanáticos de distintas generaciones

Se sumó como presentadora al pódcast Nine Bullets, y abordó temas sobre salud mental, amistad y vida cotidiana. En 2025, Cox concretó una nueva serie dramática y fortaleció su participación en campañas sociales, manteniendo una relación estable con Johnny McDaid y la crianza de su hija Coco.

David Schwimmer

David Schwimmer, de 58 años, centró su carrera en el teatro neoyorquino y en televisión. Tras finalizar la serie, participó en The People v. OJ Simpson: American Crime Story como Robert Kardashian y retomó protagonismo en 2024 con la serie Departure.

Las vidas y carreras de
Las vidas y carreras de quienes dieron vida a los personajes más queridos de la televisión han evolucionado, mostrando nuevos desafíos, éxitos y homenajes que mantienen viva la esencia de la serie

A lo largo de este tiempo colaboró con organizaciones dedicadas a los derechos civiles y dictó talleres de actuación, sin perder presencia en el mundo artístico. Su vida personal incluyó una hija junto a la artista Zoë Buckman.

Matt LeBlanc

Con 57 años, Matt LeBlanc encontró nuevos espacios en la televisión tras ser Joey Tribbiani. Luego del spin-off Joey, en el que la audiencia no respondió como se preveía, logró reconocimiento con Episodes y la obtención de un Globo de Oro.

Los protagonistas de Friends mantienen
Los protagonistas de Friends mantienen presencia en cine, televisión, teatro y proyectos sociales, a más de tres décadas del estreno

Hasta 2024 apareció como coanfitrión en el programa automovilístico Top Gear y declaró su intención de regresar al teatro en 2025. Conservó una relación cercana con sus seguidores y priorizó su vida personal y familiar.

Lisa Kudrow

Lisa Kudrow, de 61 años, orientó su vida profesional hacia la escritura, la producción y la actuación. Después del éxito de Phoebe Buffay, protagonizó y produjo varias comedias, como The Comeback y Web Therapy, y estrenó en 2025 una miniserie satírica en streaming.

Friends continúa sumando seguidores en
Friends continúa sumando seguidores en plataformas de streaming y es referente de la cultura pop para nuevas generaciones

Desarrolló involucramiento en actividades solidarias y alentó a nuevas generaciones en la industria del entretenimiento, mostrando una vida pública más enfocada en proyectos creativos y sociales.

Matthew Perry

Matthew Perry pasó por diferentes etapas profesionales y personales luego de dar vida a Chandler Bing. Participó en series como The Good Wife y escribió la autobiografía Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing, que tuvo repercusión global.

Perry profundizó su labor de activismo en la lucha contra las adicciones y fue homenajeado en ceremonias y premiaciones tras su muerte, en octubre de 2023, a los 54 años.

El recuerdo de Matthew Perry
El recuerdo de Matthew Perry y la reedición de su autobiografía mantienen viva la memoria del actor y su papel en Friends

Qué le pasó a Matthew Perry

El 28 de octubre de 2023, Matthew Perry fue hallado sin vida en su residencia de Los Ángeles. El informe del forense indicó que una sobredosis accidental de ketamina, complicaciones cardíacas y ahogamiento ocasionaron su fallecimiento.

El fallecimiento de Matthew Perry
El fallecimiento de Matthew Perry en 2023 impactó a la audiencia y a sus compañeros, reforzando el legado de la serie (REUTERS/Mario Anzuoni)

De acuerdo con The Guardian, la noticia impactó en el público y en sus excompañeros de Friends, que manifestaron dolor y tributo a su memoria en distintos eventos y mensajes públicos. Las plataformas de streaming, así como la reedición de su autobiografía y la difusión de entrevistas inéditas, contribuyeron a que el recuerdo del actor permanezca en la conversación global.

La permanencia de Friends y la presencia de sus protagonistas en la industria cultural y social revelan que, en 2025, la serie aún conforma un fenómeno de alcance internacional, apreciado por nuevas generaciones y valorado en contextos diversos en todo el mundo.

