Liam Gallagher enfrenta una millonaria demanda por la manutención de su hija Gemma

A pesar de no tener contacto con la menor, el músico británico podría verse obligado a abonar una suma millonaria tras el nuevo acuerdo provisional alcanzado en Estados Unidos

Liam Gallagher podría pagar hasta 7 millones de libras en manutención para su hija Gemma (EFE/MIGUEL RIOPA)

Liam Gallagher, vocalista de Oasis, podría verse obligado a pagar hasta 7 millones de libras en concepto de manutención para su hija Gemma, tras alcanzar un acuerdo financiero temporal con la madre de la menor, la periodista musical estadounidense Liza Ghorbani.

El acuerdo, alcanzado recientemente en Estados Unidos, es de carácter provisional y surge después de que Ghorbani presentara una demanda a principios de año solicitando un aumento significativo de la pensión alimenticia.

El nuevo pacto establece que Gallagher podría llegar a abonar hasta 500.000 libras anuales para cubrir los gastos de crianza de Gemma, quien reside en Estados Unidos junto a su madre y, según se entiende, presenta una condición de autismo.

Antes de la reciente demanda, el cantante pagaba aproximadamente 3.000 libras mensuales en concepto de manutención. Sin embargo, la cifra definitiva aún no se ha fijado, ya que el acuerdo actual solo tendrá validez hasta que ambas partes logren un arreglo permanente.

El acuerdo provisional surge tras una demanda de Ghorbani en EE.UU. solicitando un aumento de la pensión alimenticia (REUTERS/Mario Anzuoni)

El contexto legal de este caso ha experimentado cambios relevantes. Tradicionalmente, la legislación estadounidense establecía que las obligaciones de manutención cesaban cuando el hijo cumplía 21 años.

No obstante, una modificación en la normativa del estado de Nueva York ha extendido este límite hasta los 26 años, lo que incrementa considerablemente la suma total que Gallagher podría verse obligado a pagar.

Para que la madre obtenga la extensión máxima de la manutención, deberá demostrar que Gemma presenta una discapacidad que le impide mantenerse por sí misma, según explicó el abogado de familia James Sexton, con sede en Nueva York.

La relación personal entre Gallagher y su hija Gemma ha estado marcada por la distancia. El músico reconoció la paternidad en 2013, tras una demanda judicial que lo obligó a afrontar el tema públicamente.

Desde entonces, Gallagher no ha tenido contacto directo con la menor, a quien nunca ha conocido en persona. La madre, Liza Ghorbani, inició el proceso legal poco después del nacimiento de Gemma, y desde entonces la relación entre ambos progenitores se ha limitado a los tribunales y a la negociación de acuerdos económicos.

Gallagher podría abonar hasta 500.000 libras anuales para cubrir los gastos de crianza de Gemma, quien reside en EE.UU. y presenta autismo (REUTERS)

Una fuente cercana al caso señaló que la situación representa una presión adicional para el cantante, quien nunca ha establecido un vínculo con su hija menor.

En el plano profesional, Gallagher atraviesa un momento de bonanza económica. Actualmente se encuentra inmerso en una gira de reunión con Oasis, compuesta por 41 fechas, que se espera le reporte ingresos cercanos a 50 millones de libras.

Este repunte financiero ha influido en la estrategia legal de Ghorbani, quien, según fuentes próximas, busca aprovechar el éxito económico del artista para asegurar una pensión más elevada.

“Es evidente que Liza y su equipo legal esperan beneficiarse de las ganancias de la gran gira de Liam”, afirmó una persona al tanto de las negociaciones.

El historial legal y personal de Gallagher en torno a la manutención de Gemma se remonta a 2013, cuando Ghorbani presentó una demanda por 2 millones de libras.

El éxito económico de Gallagher con la gira de Oasis influye en la estrategia legal de Ghorbani para asegurar una pensión más alta (Bang Media International)

En 2015, ambas partes alcanzaron un acuerdo confidencial que fijó la pensión en 3.000 libras mensuales.

A lo largo de este proceso, Gallagher fue sancionado por ausentarse de audiencias judiciales y reconoció públicamente que no había conocido a su hija, aunque manifestó su disposición a ayudarla si fuera necesario.

El caso actual representa la continuación de una disputa que ha evolucionado a lo largo de más de una década, marcada por demandas, acuerdos temporales y la ausencia de una relación personal entre padre e hija.

Gallagher es padre de cuatro hijos, cada uno de relaciones diferentes. Además de Gemma, comparte la crianza de Gene, de 24 años, con la cantante Nicole Appleton; de Lennon, de 26, con la actriz Patsy Kensit; y de Molly, de 27, con la cantante Lisa Moorish.

Lennon, de 26, es producto de su relación con la actriz Patsy Kensi ((Grosby group)

Actualmente, el músico está comprometido con su co-manager, Debbie Gwyther, y mantiene una relación estable tras años de vida sentimental agitada.

