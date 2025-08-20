Noel Gallagher rompió su silencio sobre el tour de reunión de Oasis y celebró su próximo paso por Argentina

Noel Gallagher expresó su asombro ante la energía del público en el estadio Croke Park durante el regreso de Oasis a los escenarios (EFE)

Noel Gallagher rompió el silencio en torno a la gira de reunión de Oasis, tras 16 años de separación, al calificar como “impresionante” la reacción de los seguidores y confirmar el impacto del tour titulado Live ’25 en el Reino Unido e Irlanda.

El reencuentro de la banda definió un regreso de alto perfil, acompañado de declaraciones directas de los protagonistas.

Durante una intervención en el programa deportivo talkSPORT, Gallagher abordó su experiencia en las primeras fechas de la gira, donde la banda agotó entradas en su retorno a escenarios como el estadio Croke Park de Dublín.

“Me siento en la cima del mundo”, expresó. “Me ha sorprendido por completo cómo han recibido los conciertos que hemos dado hasta ahora”.

El músico admitió la dificultad de expresar en palabras la magnitud de la acogida: “Cada noche es como si fuera la primera para el público, así que todas mantienen esa misma energía. Ha sido realmente asombroso. No suelo quedarme sin palabras, pero ahora no puedo articularlo con claridad”.

El reencuentro de Noel y Liam fue celebrado por seguidores que agotaron entradas en cada una de las fechas en Reino Unido e Irlanda (Kevin Cummins/Sony Music)

El inicio en Cardiff fue un momento particular para Gallagher, quien relató la tensión antes del debut en vivo del tour.

“Subestimé enormemente lo que estaba por afrontar”, confesó. “Después de cinco minutos sobre el escenario, pensé: ‘Vale, ¿puedo regresar al camerino y empezar de nuevo?’ He tocado en estadios antes, pero no me avergüenza admitir que, a la mitad de la segunda canción, tenía las piernas como gelatina”.

El guitarrista señaló que la carga emocional y la presión de la primera noche le resultaron superiores a lo esperado.

El reencuentro de Noel Gallagher con su hermano y vocalista principal, Liam Gallagher, se reflejó en varios procedimientos clave del espectáculo.

“No somos ese tipo de personas emotivas”, dijo al recordar el abrazo compartido sobre el escenario. “Es estupendo volver a estar junto a Bonehead y Liam, y simplemente volver a hacerlo. Supongo que cuando todo termine, nos sentaremos a reflexionar, pero es genial volver a tocar con Liam. Había olvidado lo divertido que es”.

“Me siento en la cima del mundo”, afirmó el músico británico al describir la acogida que ha tenido la gira Live '25 de Oasis (AP Photo/Lo Sai Hung)

El artista destacó el desempeño de Liam en la gira actual, reconoció el esfuerzo que implica el rol de cantante y valoró su presencia ante estadios colmados.

“Liam lo está haciendo increíble. Estoy orgulloso de él”, aseguró Noel. “No podría hacer lo que él hace en los estadios; no está en mi naturaleza. Pero debo decir que me alegra por él. Ha estado excelente”.

Durante los años de separación, Noel Gallagher lideró la banda Noel Gallagher’s High Flying Birds, donde asumió el rol vocal.

Ahora, tras el regreso de Oasis, remarcó: “Sé lo difícil que es llevar ese papel, y él lo hace muy bien”.

El efecto en el público se evidenció, además, en la alta demanda de localidades, que provocó problemas de acceso y generó manifestaciones masivas en las afueras de los recintos.

Problemas de acceso y revuelo por la demanda de boletos reflejaron la magnitud del regreso de Oasis y su impacto en los fanáticos (Zak Hussein/Europa Press)

“Cuando comenzó todo el asunto de la venta de boletos, algunas personas que esperaba que me pidieran entradas no lo hicieron”, explicó. “Pero después del primer concierto, mi teléfono explotó”.

En sus palabras, el fenómeno del tour trasciende a la banda: “Es algo más que la banda. Es más que las canciones. Hay algo que aún no hemos podido identificar”.

La gira también estuvo marcada por hechos inesperados. Acorde a lo reportado, un espectador perdió la vida al caer de altura durante un concierto en el estadio de Wembley, mientras que se investigan denuncias de ingreso sin boleto de cientos de personas al recinto.

Entre los momentos memorables, se registró una propuesta matrimonial en el estadio Murrayfield y mensajes especiales dedicados a la madre de los hermanos, Peggy, en Dublín.

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, fue fotografiado tras bambalinas junto a los hijos de los Gallagher en el espectáculo de Manchester.

Noel Gallagher anticipó que los conciertos en Buenos Aires representan uno de los puntos más altos en la trayectoria internacional de la banda (Foto AP)

Los próximos compromisos de Oasis incluyen presentaciones en Toronto y otras ciudades de Estados Unidos, así como fechas confirmadas en el Estadio Monumental de Buenos Aires los días 15 y 16 de noviembre.

“Hemos tocado allí en un par de ocasiones y los argentinos están, sin lugar a dudas, entre los cinco mejores lugares para nosotros en el mundo”, sostuvo Noel Gallagher sobre el vínculo de la banda con el público sudamericano.